Для претендентов на стипендию "Болашак" введут новый вид тестирования на знание госязыка

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Претенденты смогут предоставлять сертификат о сдаче экзамена по госязыку QAZAQ RESMI TEST

Астана. 13 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - В приказ о некоторых мерах по реализации международной стипендии "Болашак" планируют внести изменения в части необходимого минимального уровня знаний государственного языка претендентами на стипендию.





Претендент на присуждение международной стипендии "Болашак" предоставляет официальный сертификат о сдаче экзамена по государственному языку (КАЗТЕСТ) с уровнем B1 и выше, выданный Республиканским государственным казенным предприятием "Национальный центр тестирования" Министерства науки и высшего образования Республики Казахстан, либо официальный сертификат QAZAQ RESMI TEST (КАЗАХ РЕСМИ ТЕСТ) о сдаче экзамена по государственному языку с уровнем B1 и выше в системе онлайн тестирования QAZAQ RESMI TEST (КАЗАК РЕСМИ ТЕСТ), разработанной на базе Академии государственного управления при президенте Республики Казахстан с указанием ID (АЙДИ) номера претендента, наличия Quick Response (Квик Респонс) штрих-кода для проверки подлинности данного сертификата и информации о результатах тестирования претендента на официальном сайте www.qrt.kz ", - говорится в предлагаемой редакции.





QAZAQ RESMI TEST - официальный онлайн-тест, оценивающий уровень владения официально-деловым казахским языком.





Тест разработан с учетом академических требований и его планируется широко использовать в других направлениях. Также при АГУ запущены подготовительные платные курсы для желающих подготовиться к тесту", - сообщается в сравнительной таблице.





Дополнено 13.12.2022, 12.50





Также "Болашак" расширяет список льготных категорий для академического обучения в ведущих зарубежных вузах, информирует пресс-служба Центра международных программ.





С 2023 года инженерно-технические работники и медицинские специалисты могут принять участие в конкурсном отборе на присуждение международной стипендии "Болашак" по льготным условиям.





По поручению главы государства по переориентированию программы "Болашак" акцент делается на подготовку инженерно-технических кадров. Для поддержки поступающих введена новая льготная категория - "Инженерно-технические работники". Также по нашей инициативе улучшены правила отбора для медицинских работников. Благодаря этим нововведениям казахстанские медики и технари могут пройти бесплатную языковую подготовку сроком до 12 месяцев", - отметил председатель правления АО "Центр международных программ" Ануар Жангозин.





Кроме того, претендентам льготной категории не обязательно самостоятельно поступать в зарубежный вуз на момент подачи документов. Они могут выбрать учебное заведение из списка вузов, рекомендуемых для обучения в рамках программы, после присуждения стипендии.





Подчеркивается, что в конкурсе на присуждение стипендии "Болашак" могут участвовать только претенденты с наличием безусловного приглашения от ведущих зарубежных вузов, за исключением кандидатов льготных категорий.





Также для участия в конкурсном отборе на присуждение стипендии "Болашак" по льготной квоте необходимо, чтобы GPA - средний балл диплома претендента был не менее 3.0. из 4.0.





Кроме того, обязательно наличие сертификат по государственному языку КАЗТЕСТ с результатом на менее уровня В1, а также документ, подтверждающий средний уровень владения иностранным языком. К примеру, при обучении на английском языке необходимо представить сертификат IELTS на уровне 5.0. из 9.0., на китайском языке - HSK 3 из 6, на немецком языке - Goethe-Zertifikat B1-B2 из С1 и др.





Отмечается, что по условиям программы "Болашак" государство оплачивает студентам расходы на обучение, перелет в оба конца, медицинскую страховку, визовые сборы, учебные материалы. Также выплачивается ежемесячная стипендия.



