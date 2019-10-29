Систему E-learning за 35 млрд тенге от МОН РК не приняли в эксплуатацию

Нур-Султан. 28 октября. Kazakhstan Today - На систему электронного обучения E-learning Министерства образования и науки было потрачено 35 млрд тенге, но ее так и не приняли в эксплуатацию. Об этом в ходе правительственного часа в мажилисе по вопросам цифровизации заявил депутат Мухтар Ерман, передает Kazakhstan Today.

По данным Счетного комитета, разработанная Министерством образования и науки система электронного обучения E-learning стоимостью 35 млрд тенге не была принята в эксплуатацию", - цитирует Ермана Kazpravda.kz .

Депутат констатировал, что в настоящее время в стране есть 93 школы, которые не подключены к Интернету. Наибольшее их количество в Западно-Казахстанской области - 30 школ. Также подобные школы есть в Туркестанской, Акмолинской, Карагандинской, Алматинской, Восточно-Казахстанской, Жамбылской и Мангистауской областях.

Кроме того, 684 школы подключены к Интернету со скоростью менее 4 мегабит в секунду. Часто бывают сбои соединения в тех школах, где уже обеспечен доступ к Интернету. Это говорит о недостаточном качестве и в значительной степени препятствует доступу к элементам цифровой образовательной платформы и, таким образом, получению в сельских школах качественного образования", - заявил депутат.

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