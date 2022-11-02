Единую электронную очередь в детсады планируют внедрить в Казахстане

Астана. 1 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане планируют внедрить единую электронную очередь в детские сады. Об этом сообщил министр просвещения Асхат Аймагамбетов на заседании правительства во вторник.
На сегодняшний день имеется большой вопрос по очередям в детские сады, на уровне регионов для постановки в очередь используются местные информационные системы, что приводит к дублированию очереди и отсутствию единого мониторинга и данных о реальной потребности мест в детских садах. В целях решения данного вопроса будет внедрена единая очередь в детские сады на централизованном уровне", - рассказал Аймагамбетов.
Это, пояснил министр, позволит проводить ежедневный мониторинг мест в детсадах, постановку в очередь и выданных направлений, сэкономить бюджетные средства и исключить коррупционные риски при распределении мест.
Также, говоря о цифровизации в сфере образования, Аймагамбетов рассказал, что у каждого педагога будет цифровое портфолио, где будет информация о прохождении аттестации, приеме на работу, участии в конкурсах.
Аттестаты и дипломы будут выдаваться по QR-коду в цифровом формате. У каждого ученика будет свой цифровой профиль", - проинформировал глава Минпросвещения.
Самые востребованные услуги будут оказываться через eGov и мобильные приложения крупных банков, пояснил спикер.
Также, представляя Концепцию развития образования до 2026 года, Аймагамбетов рассказал о новой модели дошкольного воспитания и обучения.
Меняются методы преподавания. Это, можно сказать, самое большое изменение в сфере дошкольного воспитания и обучения за годы независимости. Если раньше дошкольники учили уроки по 20 минут, то теперь с учетом международного опыта воспитательный процесс и обучение будут проходить через игру", - проинформировал министр.