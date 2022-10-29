Эксперты из Казахстана и России обсудили изменения российской системы образования для иностранцев

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Астана. 28 октября. KAZAKHSTAN TODAY - 26 октября в Казахстане прошла открытая дискуссия с российскими и казахстанскими экспертами о дальнейших перспективах российского образования. Участники встречи рассмотрели вопросы приостановления Болонской системы образования в России и предоставления квот для зарубежных студентов.

Болонская система в России просуществовала около 20 лет, пока в мае 2022 года Министерство науки и высшего образования РФ не объявило о начале формирования собственной системы подготовки кадров в структуре высшего образования. К 2024 году ведомство планирует подготовить полный перечень специальностей, которые перейдут на новую систему.

Директор по работе с талантами за рубежом национального исследовательского университета "Высшая школа экономики" Александр Деев отметил, что сейчас идет активное развитие образовательного рынка СНГ. Вуз продолжает выдавать приложения к диплому на английском языке, чтобы студенты могли продолжить обучение в любом университете мира.

Наши дипломы действуют не только в Казахстане или странах СНГ, во всем мире нет никаких ограничений к применению этих дипломов", - говорит эксперт.

Начальник отдела международных организаций и многостороннего сотрудничества Министерства науки и высшего образования РФ Ольга Моловцева заявила, что, несмотря на сложности в участии России в ряде многосторонних площадок, страна не выходит из Болонского процесса.

Александр Деев также отметил, что изменений в процессе приема иностранных абитуриентов нет. С 1 ноября откроется прием иностранных студентов на обучение в 2023 году. В университете действует система грантов и стипендий, выделяемых правительством РФ, и иностранные граждане могут на них претендовать на конкурсной основе.





По словам организаторов, Россия наращивает культурно-образовательные связи с Казахстаном в рамках гуманитарных проектов. Популяризация русского образования как инструмента межнациональных отношений - один из приоритетов двустороннего взаимодействия.