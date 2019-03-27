ЕНТ на платной основе с 2019 года будет проводиться четыре раза в год

Нур-Султан. 26 марта. Kazakhstan Today - Единое национальное тестирование на платной основе с 2019 года будет проводиться четыре раза в год. Об этом агентству Kazakhstan Today сообщили в пресс-службе Министерства образования и науки.

В текущем году формат сдачи ЕНТ остается прежним. Вместе с тем, предусматривается ряд новшеств в помощь поступающим. С 2019 года ЕНТ будет проводиться четыре раза в год для поступления в вуз на платной основе (январь, март, июнь-июль, август)", - сообщили в пресс-службе.

При этом в ведомстве отметили, что для участия в конкурсе на присуждение образовательного гранта поступающим необходимо сдать ЕНТ, который будет проходить в июне-июле.

Прием документов для участия в ЕНТ, проведенного с 15 по 20 января текущего года, осуществлялся с 1 по 15 декабря 2018 года, в том числе посредством единой информационной системы. В результате заявления для участия в ЕНТ подали 35 838 человек, в том числе на казахском языке - 25 615, на русском языке - 10 162 и на английском языке - 61 человек, проинформировали в ведомстве.

В данном ЕНТ приняли участие обучающиеся 11 (12) классов средних школ; лица, зачисленные до завершения первого академического периода обучения (условное зачисление) в вуз; а также студенты, обучающиеся на творческих специальностях и изъявившие желание перевестись на другие специальности.

По информации МОН, в тестировании приняли участие 34 687 человек, что составило 96,8% от общего количества выпускников, подавших заявление. ЕНТ проводилось на базе 74 пунктов.

В пресс-службе также отметили, что в ходе проведения ЕНТ за нарушения правил проведения и использование запрещенных предметов с тестирования было удалено 116 человек. Также за время проведения тестирования было изъято 16 699 электронных устройств (смартфоны, роутеры и так далее), 192 калькулятора, 3848 шпаргалок и 41 другой запрещенный предмет.

По итогам ЕНТ преодолели пороговый уровень 24 014 человек, или 69,2% от общего количества участников. Обучающиеся 11 (12) классов, успешно сдавшие данное ЕНТ, могут поступить в вуз на платной основе, сообщили в пресс-службе.

Также в МОН проинформировали, что введена норма по освобождению от ЕНТ по предмету "иностранный язык" лиц, имеющих международные сертификаты, подтверждающие владение иностранным языком.

Вместе с тем с 2019 года образовательные гранты будут присуждаться по группам образовательных программ. При зачислении в вуз поступающие будут выбирать конкретную образовательную программу для дальнейшего обучения", - заключили в пресс-службе.

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