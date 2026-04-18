17.04.2026
ЕНТ трансформируют в Казахстане
Астана. 17 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Единое национальное тестирование намерены трансформировать в Казахстане, сообщила заместитель премьер-министра - министр культуры и информации Аида Балаева.
Целесообразно при отборе абитуриентов в педагогические вузы применять гибридную форму оценки с использованием как системы тестирования, так и специальных экзаменов. При этом главный акцент нужно сделать не только на предметных знаниях, но и включить оценку мышления, аналитических способностей, готовности к обучению и т.д. Сегодня педагог - это больше, чем просто профессия. По сути, это призвание и исключительное право коммуницировать с нашими детьми. Наряду со знаниями для этой профессии важны когнитивные качества общения с классом и умение выявлять особые таланты учеников. Начиная со следующего года наряду с результатами ЕНТ при поступлении на педагогические специальности будут учитываться результаты устных экзаменов, главным критерием которых станет оценка критического мышления и коммуникационных навыков абитуриента", - заявила она.
Также, по словам министра, особое место в этом процессе будет отведено новым тестовым заданиям Admissions Insight Test, которые сегодня разрабатываются совместно с международными экспертами.
Необходима трансформация ЕНТ в целом с утверждением правил разовой сдачи как объективной и окончательной оценки для участия в конкурсе на грант. При этом сохраняется система пробных тестирований для самооценки знаний и своевременной корректировки методов подготовки", - пояснила Аида Балаева.
Также, по ее мнению, в Казахстане должны отказаться от системы условного зачисления в вузы на подготовительные программы.
Практика показывает, что порядка 50-60% условно зачисленных студентов не могут сдать минимальный порог в течение учебного года. Здесь чрезвычайно важен осмысленный выбор абитуриентами будущей профессии", - добавила министр.
Ранее казахстанцам продлили срок подачи документов в вузы Китая.
02.04.2026
Токаеву доложили о запуске индустриального университета с интеграцией ИИ
Астана. 2 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Министр науки и высшего образования Саясат Нурбек доложил президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву о запуске проекта AI-Enabled University - индустриального университета нового типа с интеграцией ИИ в образовательные и производственные процессы, сообщает Акорда.
Также Саясат Нурбек представил меры по созданию экосистемы развития человеческого капитала и запуску сквозной системы управления талантами и отчитался о результатах исследования рынка труда, а также представил прогноз потребности в кадрах до 2030 года.
Кроме того, он озвучил о мерах по расширению доступа к высшему образованию, включая внедрение механизма "Келешек" и новой модели финансирования отрасли. Помимо этого, глава ведомства сообщил, что осуществляется системный переход к модели развития DeepTech и сложных производств.
Ключевым элементом станет взаимодействие вузов с региональными акиматами, которое позволит выявлять технологические задачи и перспективные ниши. Механизм включает проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, создание промышленных образцов и запуск производств. Продолжается реализация реформ, направленных на совершенствование научной политики. Особое внимание профильное ведомство уделяет государственной поддержке ученых, включая предоставление грантов, научных стажировок, премий, а также обеспечение жильем молодых ученых", - заявили в Акорде.
Президент Казахстана дал ряд поручений, направленных на повышение качества высшего образования, развитие научных исследований и их коммерциализацию, стимулирование инновационной деятельности, развитие инфраструктуры, а также повышение качества филиалов зарубежных университетов.
Ранее сообщалось, что Казахстан бьет рекорды по числу иностранных студентов.
31.03.2026
В Казахстане изменили сроки приема документов в первый класс
Астана. 31 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Министерство просвещения приняло решение перенести дату начала кампании по приему детей в 1-й класс с 1 апреля на 27 мая. Об этом на своей странице в социальных сетях сообщила министр просвещения Жулдыз Сулейменова.
В этом году прием документов начнется в среду, 27 мая, и продлится до 31 августа. В настоящее время база проходит многократное тестирование; для родителей созданы максимально комфортные условия, о которых мы расскажем дополнительно", - написала министр.
Отмечается, что данное изменение внесено в целях эффективной и качественной организации приема документов, а также для того, чтобы не создавать препятствий учебному процессу.
Как сообщалось ранее, в казахстанских школах могут отменить СОР и СОЧ.
23.03.2026
Почему поколение Z выбирает реальный опыт вместо теории
Классическая модель "школа - университет - работа" постепенно теряет статус единственного сценария. Все больше молодых людей поколения зумеров в Казахстане, Узбекистане, Кыргызстане и Таджикистане задаются вопросом: "Оправдано ли тратить 5 лет на обучение без четкой гарантии трудоустройства?".
На фоне экономических изменений и ускорения рынка труда этот вопрос становится не теоретическим, а вполне практическим. По данным международных исследований, доля молодых людей, сомневающихся в ценности высшего образования, растет, и наша страна не является исключением. Молодежь все чаще рассматривает альтернативные пути развития, где результат можно получить быстрее.
МИНУС ИНТЕРЕС" К УЧЕБЕ
Один из ключевых факторов - отсутствие прямой связи между дипломом и трудоустройством. Выпускники часто сталкиваются с парадоксом: чтобы получить работу, нужен опыт, но получить опыт без работы невозможно, и в результате диплом перестает восприниматься как надежный билет в профессию.
Дополнительно ситуацию усугубляет разрыв между теорией и реальностью: многие образовательные программы не успевают за изменениями на рынке, технологии развиваются быстрее, чем обновляются учебные планы, и знания частично устаревают уже к моменту выпуска.
Серьезную роль играет и финансовый фактор. Платное обучение становится нагрузкой для семей, а студент на протяжении нескольких лет не имеет стабильного дохода, что делает образование инвестициями с неопределенным результатом.
На этом фоне усиливается влияние социальных сетей и цифровых платформ, где молодые люди видят примеры ровесников, зарабатывающих через блогинг, фриланс или онлайн-бизнес. Возможность начать зарабатывать без диплома снижает мотивацию к долгому обучению.
ПОДСТРАИВАЕМСЯ ПОД ПОКОЛЕНИЕ Z
Несмотря на быстрорастущие запросы зумеров, есть места, где успели адаптироваться к новым форматам. В России 3 года работает международная программа трудоустройства "Алабуга Старт" и "Алабуга Политех" для молодых людей. Там участницы и участники с первых месяцев работают, получают доход и осваивают профессию в реальных условиях производства.
Направлений всего 7 - кейтеринг, сервис и гостеприимство, отделочные и монтажные работы, логистика, оператор производства, автотранспортный цех. Молодежь осваивают новые компетенции, двигаются по карьерной траектории, прокачиваются в общении и пробуют себя в роли управленцев.
Я научилась общаться с людьми, несмотря на их возраст, и работать в команде. Так как у меня до этого были проблемы с этим, я научилась открываться и работать с людьми. Если можно так сказать, сегодня я являюсь наставником для некоторых девочек, помогаю им, показываю, как работать и что делать", - сообщила участница программы Аймира, которая приехала в Россию из Кыргызстана и работает поваром по направлению кейтеринг.
Отмечается, что программа также делает ставку на интеграцию через среду и культуру. Для юношей и девушек проводят спортивные игры, конкурсы, организуют поездки по историческим местам Казани, Елабуги и Набережных Челнов. Для них программа на два года становится частью жизни.
После окончания "Алабуга Старт" молодые люди получают сертификаты о профессии. Далее каждый решает для себя - остаться работать в России или вернуться с накопленными знаниями домой.
Для парней в особой экономической зоне "Алабуга" работает другая программа - "Алабуга Политех". Это колледж будущего, где парни с первого курса получают инженерные и технические специальности прямо на заводах-резидентах ОЭЗ.
Система дуального образования построена так: половину дня студенты проводят за теорией, половину - работают с промышленным оборудованием под руководством опытных наставников. Среди направлений промышленная робототехника, микроэлектроника, BIM-проектирование, биотехнологии, программирование на Python.
РИСКИ ОТКАЗА ОТ ОБРАЗОВАНИЯ
Отказ от классического образования несет риски. Прежде всего - отсутствие фундаментальных знаний, необходимых в профессиях с глубокой теоретической базой. В медицине, инженерии или на госслужбе карьерный рост без диплома может быть ограничен.
Есть и другой риск: выбор быстрых, но нестабильных путей. Доходы в цифровой среде способны быть высокими, но не всегда оказываются устойчивыми в долгосрочной перспективе. Так что вопрос образования становится стратегическим.
Сегодня перед молодыми людьми стоит не дилемма "учиться или не учиться", а выбор формата обучения. Универсального ответа нет: для одних университет дает системные знания и долгосрочные перспективы, для других эффективнее быстрый старт через практику.
И для многих попробовать себя в реальном деле намного ценнее, чем получить красный диплом. Поэтому для молодых девушек и парней и появляются программы по типу "Алабуга Старт" и "Алабуга Политех".
Ключевое в любой траектории - осознанный выбор, основанный на понимании рынка и собственных целях, а не на стереотипах или давлении извне.
Автор: журналист Разия Мазенко, Казань
Для справки:
К поколению Z обычно относят людей, родившихся примерно с середины 1990-х до начала 2010-х годов. Это первое поколение, выросшее в условиях цифровой среды, которое отличается доступом к информации, высокой адаптивностью и стремлением к быстрому результату.
17.02.2026
В казахстанских школах могут отменить СОР и СОЧ
Астана. 17 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Возможные перемены в системе оценивания казахстанских школьников в конце января озвучила министр просвещения Жулдыз Сулейменова. По ее словам, над этим вопросом уже работает специальная комиссия. В этом году форма контроля знаний останется прежней, но уже в следующем, возможно, не будет СОР (суммативного оценивания разделов) и СОЧ (суммативного оценивания за четверть), сообщает YK-news.kz.
По данным издания, вопрос о необходимости отказа от существующей практики оценивания через суммативные оценки раздела и четверти первыми подняли депутаты от партии AMANAT в мажилисе. Затем эту тему пообещали рассмотреть к началу нового учебного года в Минпросвещения.
Напомним, что с 2016 года одновременно изменились программы и учебники по всем предметам, формы текущего и итогового контроля и сама система оценок. Школьникам и их родителям пришлось одновременно отвыкать от пятибалльной системы и привыкать к тому, что оценка за четверть может быть выведена без учета текущей успеваемости, только на основании 2-3 работ.
СОР и СОЧ не просто заменили самостоятельные и контрольные работы. В корне изменился сам подход к проверке. Все письменные работы проверяются по "дескрипторам" - критериям, на основании которых выставляется оценка. Есть цели обучения, которых непременно должен достигнуть ученик, - к примеру, составить высказывание. Выполнено - галочка в соответствующей графе. При этом дескрипторы не учитывают, есть ли в этом высказывании фактические ошибки.
Ожидалось, что если дети будут заранее знать цели, которых должны достичь, это поможет им готовиться осознанно и резко улучшит качество знаний. Еще один резерв для повышения качества виделся в том, что родители будут знать, какие ошибки допускают их дети. Для этого по итогам каждого СОР и СОЧ учитель должен был написать "рубрику" - детальный анализ того, что ребенок сделал хорошо и где он ошибся.
Но реальность оказалась иной. Недовольство новой системой обучения выражали не только родители, но и сами педагоги. Тексты СОР и СОЧ были едиными на всю страну. Учитель не имел права отступать от них даже в том случае, когда они содержали неверные сведения. Родители не понимали, чего от них хотят. Дети быстро поняли, что домашняя работа больше не оценивается, что четвертная оценка будет выведена по СОР и СОЧ, и перестали готовиться дома.
Несогласие с новой системой вынудило некоторых опытных учителей покинуть профессию. Оставшиеся постепенно приспособились к ней. Но так и не смогли добиться ожидаемого повышения качества образования. Репетиторство стало реальностью уже на уровне начальной школы.
Издание приводит мнение ряда учителей о данной методике оценивания. Первое, на что обратили внимание учителя, это то, что новая система породила перегрузку педагогов.
Учитель русского языка и литературы:
Вчера я краткосрочный план составляла более двух с половиной часов. Из них полчаса планировала содержание и собственную деятельность, а все остальное время заполняла графу Деятельность учащихся: слушают учителя, размышляют, работают в группе, дополняют и т.д. Но если у меня запланирована фронтальная беседа, то это естественно, что дети слушают и отвечают на мои вопросы. Зачем все это писать? Время на подготовку увеличилось примерно в четыре раза".
Учитель математики:
Очень много времени отбирает оформление поурочных планов (КСП) на компьютере. Раньше я все это от руки писала. У меня огромное количество тетрадей, где все примеры и задачи решены. Этим я пользовалась на уроках. А теперь к каждому уроку изволь по-новому все оформить".
Учитель начальной школы:
У меня очень много времени занимает проверка каждого СОР. Там же еще надо подготовить работу над ошибками. Анализы огромные. Хорошо хоть рубрики больше не пишем. Отказались от них практически сразу, потому что смысла нет. Родители не вникают. На повышение качества обучения рубрики не сработали. Обратная связь оказалась родителям не нужна".
Также учителя считают, что при "обновленке" резко возросла нагрузка на школьников. Хотя еще в 2017 году они перешли на пятидневную рабочую неделю, само распределение контрольных работ стало неравномерным. Их количество резко увеличивается к концу четверти, когда оценки выставляются по всем предметам.
Учитель математики:
У ребенка может быть в день по 5-6 работ. Нам обещали, что это будет регулироваться расписанием. А как? Перед концом четверти стоят почти одновременно СОР и СОЧ. И никак не сдвинешь ни окончание темы, ни конец четверти. Можно было бы этот СОР убрать? Раньше у математиков был тематический учет. Тему прошли - написали самостоятельную работу. Ошибки увидели, знания закрепили. Шла подготовка к большой контрольной работе. Была возможность исправлять неудачно сделанную работу. Среднее арифметическое выравнивалось".
Действительно, при выведении оценки только на основании СОР и СОЧ роль играет каждая суммативная оценка. А количество уроков в неделю и количество СОР в четверти по разным предметам может сильно различаться. На математике это 3-5 часов в неделю, а на всемирной истории в 5 классе по одному часу и новая тема на каждом уроке. Когда четвертная оценка рассчитывается всего по двум контрольным, насколько она может быть объективной? Особенно если ребенок плохо чувствовал себя в день, когда писал СОР или СОЧ.
Только пандемия ковида заставила школу вновь вспомнить о текущих (формативных) оценках. А позже их даже ввели в формулу, по которой рассчитывается итог за четверть.
Все собеседники YK-news.kz считают, что качество знаний у детей не только не повысилось, но по факту стало даже хуже. Они перестали понимать материал и ориентироваться в нем. Но здесь уже вопрос не к системе оценивания, а к самому "обновленному содержанию".
Учитель начальной школы:
По моему мнению, ухудшилось понимание материала. Потому что нет взаимосвязи внутри программы. Берется одно, прерывается, перескакивает на другое. Поэтому мы иногда возвращаемся к старым учебникам. Но это неофициально. Большей частью идем по новым учебникам. Потому что иначе не получится выйти на цели обучения, которые будут на СОР. По-моему, уровень общей подготовки детей снизился. Усидчивости нет, мышление клиповое, концентрироваться не могут. Учеба для них очень сложна. А программа переусложнена, очень много лишней терминологии. При такой частоте контрольных работ времени на отработку навыков очень мало. Объемы огромные, вопросы в заданиях какие-то второстепенные".
Учитель казахского языка:
СОР и СОЧ, которые разрабатывают в Назарбаев Интеллектуальных школах, не для наших детей. Видимо, рассчитаны на тех, кто на базовом уровне разговорным языком уже владеет. Или на своих одаренных детей рассчитывают. Дескрипторы работают на тех, кто понимает учебный материал. Если ребенок не тянет, он не понимает, что от него требуется. Язык - это живой организм. На нем надо говорить. А говорения в программе очень мало. Учебники оторваны от жизни. При подготовке урока я мало опираюсь на учебник. Беру тему и цели, а дальше ищу информацию в интернете. В разработке урока хорошо помогает искусственный интеллект".
Кроме того, по мнению учителей, возможность ознакомиться заранее не только с целями обучения, но и с текстами СОР и СОЧ также сыграла по факту против качества образования.
Учитель русского языка и литературы:
Мне кажется, что "обновленка" на качестве знаний положительно не сказалась. У нас теперь грамотность - не основной критерий знаний. Как это может быть? К тому же, когда оценка зависит только от результата СОР и СОЧ, академическая честность теряется".
Учитель математики:
При новых технологиях у детей возросли шансы списать. Задания СОР находят в интернете по любому предмету. Я сохраняю цели обучения, но меняю числа или действия. Так ко мне даже родители приходили, возмущались, почему задаю то, что не проходили. А они нашли в интернете СОР и думали, что напишут на хорошую оценку. У детей уже заложено, что они списывают, не думают. Шаг влево, шаг вправо - и все, заблудились. Вот когда формативку в классе пишут, списать неоткуда, особенно если телефона под рукой нет. Уже надо решать самому".
Учителя считают, что сегодня наличие в свободном доступе готовых текстов заданий размывает сам смысл обучения. И объективным способом оценки знаний является только беседа глаза в глаза или работа, которая требует реального понимания материала.
Издание отмечает, что отмена не оправдавшей себя системы оценивания пока не факт, а лишь вероятность. Да и одна она, по мнению опытных педагогов, не даст эффекта. Менять нужно всю систему.
Заместитель директора по учебной работе:
По моему мнению, нужно оставить формативную (текущую) оценку - самостоятельные, контрольные работы. Но содержание программ и учебников надо менять. Нет смысла просто убирать СОРы и СОЧи, если цели обучения останутся прежними. Мне кажется, что главный акцент должен делаться на том, что дети должны знать. Цели обучения в том виде, как они существуют сейчас, не равны знанию предмета. Если ребенок может составлять монологическое высказывание, это не означает, что он знает русский язык".
Учителя отмечают, что "обновленка" сделала систему образования не более качественной, а более контролируемой.
Бывший учитель истории:
Я ушла из профессии как раз из-за "обновленки". Знаю и других отличных специалистов, которые покинули школу после начала реформы. Я поддерживаю связи с коллегами, которые продолжают работать. Думаю, что СОР и СОЧ не стали инструментом качества, как нам обещали. Они оказались источником формализма, фабрикой бумаг и отчетов, постоянным стрессом для детей и учителей. По сути, они наказывают за несоответствие шаблону, а не учат. Учитель в этой системе потерял право учить детей методами, которые отличаются от предписанных. Он стал администратором оценок, оператором Excel, исполнителем регламента, где главное - не ребенок, а галочка в соответствующей графе. Уход хороших специалистов, не вписавшихся в обезличенную систему, только усугубил кадровый голод, который испытывает школа".
14.02.2026
В Казахстане стартует прием заявлений для участия в мартовском ЕНТ
Астана. 14 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане завтра, 15 февраля, стартует прием заявлений для участия в мартовском Едином национальном тестировании, сообщает Министерство науки и высшего образования Республики Казахстан.
Зарегистрироваться можно будет на сайте Национального центра тестирования app.testcenter.kz или через приложение UTO. Само тестирование пройдет с 1 марта по 6 апреля", - говорится в сообщении.
В ведомстве напомнили, что в мартовском ЕНТ участвуют лица:
- зачисленные в вуз по очной форме обучения на платной основе условно;
- выпускники школ прошлых лет и колледжей;
- лица казахской национальности, не являющиеся гражданами РК;
- граждане РК, обучившиеся за рубежом, а также обучающиеся выпускных классов школ для зачисления в вуз на платной основе по желанию.
При подаче заявления тестируемые сами выбирают место, дату и время проведения тестирования. В 2026 году формат ЕНТ остается без изменений. Структура ЕНТ сохраняется в прежнем виде: абитуриенты по-прежнему сдают три обязательных предмета и два профильных на выбор. Общее количество заданий не меняется и составляет 120. Из них 20 заданий приходятся на предмет "История Казахстана", по 10 заданий - на "Грамотность чтения" и "Математическую грамотность", а также по 40 заданий по каждому из двух профильных предметов. Максимальный возможный результат ЕНТ остается прежним и составляет 140 баллов", - добавили в пресс-службе.
Ранее в Казахстане прошло январское ЕНТ.
28.01.2026
Казахстанский учитель вошла в число 50 лучших педагогов мира по итогам Global Teacher Prize
Астана. 28 января. KAZAKHSTAN TODAY - Президент РК Касым-Жомарт Токаев поздравил учителя химии школы-лицея № 95 города Алматы Татьяну Белоусову, которая по итогам международного конкурса Global Teacher Prize вошла в число 50 лучших педагогов мира, сообщила пресс-служба Акорды.
Это высокое признание стало результатом вашего многолетнего созидательного труда, направленного на воспитание и образование подрастающего поколения. Наша общая цель - построение интеллектуальной нации. Государство последовательно предпринимает шаги по повышению статуса учителей и оказанию им всесторонней поддержки", - отметил Касым-Жомарт Токаев.
Как сообщили в Министерстве просвещения РК, в 2025 году на конкурс было подано несколько тысяч заявок из более чем 130 стран. В финальный список вошли 50 педагогов, продемонстрировавших высокий профессиональный уровень и вклад в развитие образования.
Global Teacher Prize является одной из наиболее авторитетных международных наград в сфере образования и ежегодно отмечает учителей, чья работа оказывает значимое влияние на учеников и образовательные сообщества.
Церемония награждения финалистов пройдет с 1 по 5 февраля 2026 года в Дубае в рамках международного образовательного форума.
27.01.2026
В Минпросвещения отказались от идеи объединять школьные предметы
Астана. 27 января. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане приостановлена реформа, в рамках которой планировалось объединить в один урок ряд школьных дисциплин, сообщила на брифинге в правительстве министр просвещения Жулдыз Сулейменова.
Министр напомнила, что в 2025 году планировалось объединить три предмета: алгебру и геометрию - в математику; физику, химию и биологию - в естественные предметы, всемирную историю и основы права - в социальные науки.
Эту реформу приостановили. Потому что мы думаем, что фундаментальные науки должны изучать отдельно", - сказала Сулейменова.
Ранее премьер-министр Олжас Бектенов сообщил, что с 1 февраля в Казахстане вводится особый контроль и надзор за всеми организациями образования по принципу внезапности. Он уточнил, что контроль касается вопросов оздоровления детей, их безопасности, питания.
21.01.2026
В Казахстане введут мораторий на размещение госзаказа в новых частных школах
Астана. 21 января. KAZAKHSTAN TODAY - Заместитель премьер-министра - министр культуры и информации РК Аида Балаева на заседании правительства сообщила, что для эффективного и целевого использования бюджетных средств будет введен мораторий на размещение государственного заказа в новых частных школах, сообщает пресс-служба правительства.
Государственное финансирование будет направляться исключительно в те частные школы, где имеется реальная потребность региона. При этом в качестве приоритетов определены отсутствие государственных школ, ликвидация трехсменного обучения, а также строительство новых образовательных объектов взамен аварийных школ", - подчеркнула Аида Балаева.
Вице-премьер добавила, что для привлечения частных инвестиций в сферу образования сохранен механизм компенсации инвестиционных затрат без предоставления государственного заказа. Параллельно Министерство просвещения совместно с заинтересованными государственными органами будет осуществлять постлицензионный контроль частных школ.
В рамках контроля особое внимание будет уделено соблюдению качества образования, обеспеченности педагогическими кадрами и безопасности детей. Министерство здравоохранения в соответствии с поручением президента переходит к планированию медицинской помощи с опорой на реальные потребности населения, демографические и миграционные данные. Объемы финансирования будут направляться наиболее эффективным государственным и надежным частным медицинским организациям", - заявили в правительстве.
Кроме того, для предотвращения двойных оплат и фиктивной отчетности будет внедрен единый цифровой контроль.
Данные по двойным платежам будут сопоставляться, а информация из всех источников финансирования интегрироваться. Обратная связь с пациентами будет осуществляться через мобильное приложение. Одновременно будет усилен контроль качества и ужесточены лицензионные требования. Эти меры направлены на формирование справедливой, прозрачной и эффективной системы финансирования, а также на повышение качества здоровья населения", - заявили в пресс-службе.
Также сообщается, что система обязательного социального медицинского страхования передана в ведение Министерства финансов.
Совместно с правоохранительными органами проводится проверка в рамках принципа "Закон и порядок". Кроме того, утвержден план мероприятий по пересмотру механизмов финансирования частных медицинских и образовательных организаций", - добавили в правительстве.
Ранее сообщалось, что в Казахстане пересмотрят правила финансирования школ и медицинских организаций.
