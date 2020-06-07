ЕНТ в Алматы пройдет в шести вузах с соблюдением мер безопасности

Алматы. 6 июня. Kazakhstan Today - По поручению акима Алматы Бакытжана Сагинтаева заместитель акима Ержан Бабакумаров в режиме видео-конференцсвязи провел совещание с ректорами вузов по вопросам проведения предстоящего Единого национального тестирования, передает Kazakhstan Today.

В Алматы ЕНТ планируют сдавать 14 972 человека, в том числе 9047 выпускников текущего учебного года и 5925 - выпускники прошлых лет, а также колледжей. Формат проведения тестирования остается прежним, сообщили в пресс-службе акима города.

По информации акимата, с 20 июня по 5 июля ЕНТ в Алматы будет проходить на базе шести вузов: Казахский национальный аграрный университет, Казахский национальный университет имени аль-Фараби, Университет международного бизнеса, Казахский национальный педагогический университет имени Абая, Казахский национальный женский педагогический университет, Университет "Нархоз".

На совещании рассмотрены вопросы системы фильтрации потока участников ЕНТ и привлекаемых работников в целях недопущения лиц с проявлениями признаков острых респираторных и других инфекционных заболеваний; соблюдения социальной дистанции и выстраивания маршрута следования в/из аудитории с учетом недопущения скученности; а также обеспечения исправного функционирования системы вентиляции внутри аудиторий.

В соответствии с утвержденным алгоритмом, в пунктах проведения ЕНТ вдвое сократят количество тестируемых в аудиториях. Расстояние между тестируемыми при запуске, а также при проведении ЕНТ будет составлять не менее 1,5-2 метров, будут установлены ограничительные ленты.

Пункты проведения ЕНТ будут обеспечены тепловизорами для проверки тестируемых, членов государственной комиссии и дежурных, медпункта, дезинфицирующими тоннелями, санитайзерами, дезинфицирующими ковриками для обуви, масками и перчатками. В случае выявления симптомов в сопровождении медработников лица будут направлены в медучреждения для последующего осмотра. Для этого по периметру вузов будут работать дежурные службы скорой медицинской помощи.

Все участники ЕНТ будут обеспечены медицинскими масками, бутилированной водой и одноразовыми стаканами.

В аудиториях будет бесперебойно работать вентиляция и система кондиционирования воздуха (включая замену фильтров, дезинфекцию воздуховодов) с соблюдением режима проветривания помещений каждые 1,5-2 часа. В теплое время тестирование будет проводиться в аудиториях при открытых фрамугах и форточках.

Также определена периодичность обработки помещений и проведения влажной уборки.

Кроме того, будут предусмотрены места ожидания для сопровождающих лиц и родителей участников ЕНТ. Вместе с тем для недопущения большого скопления людей родителям даны рекомендации не сопровождать детей на ЕНТ, для них в режиме онлайн будут организованы прямые трансляции из аудитории.

Вместе с тем учащимся и родителям необходимо обратить внимание на следующие правила поведения на ЕНТ:

- при обнаружении у поступающего запрещенных предметов в ходе запуска на тестирование поступающий не допускается на данное тестирование, а также на последующие ЕНТ в текущем году;

- в случае обнаружения у поступающего запрещенных предметов во время ЕНТ результаты тестирования аннулируются и поступающий не допускается на ЕНТ в текущем году;

- поступающий, вовлекший "подставное лицо" на ЕНТ, не допускается на тестирование в текущем году;

- после завершения ЕНТ до 25 августа календарного года будет производиться анализ видеозаписей. В случае обнаружения у поступающего использования запрещенных предметов результаты ЕНТ и конкурса будут аннулированы.

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