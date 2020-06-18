ЕНТ в масках: как будет проходить тестирование в этом году

Алматы. 17 июня. Kazakhstan Today - Управление образования Алматы совместно с департаментом контроля качества ввели новые меры в целях безопасности проведения ЕНТ, передает Kazakhstan Today.

В этом году ЕНТ будут сдавать 14 972 алматинцев, в том числе 9047 (97%) - выпускники этого года, сообщает пресс-служба акима южной столицы.

В соответствии с приказом МОН РК, ЕНТ проводится с 20 июня по 5 июля 2020 года. Формат проведения остается прежним и будет проходить в бумажном формате. На сдачу тестов отводится 3 часа 50 минут.

В Алматы ЕНТ будет проводиться на базе шести вузов (Казахского национального аграрного университета, КазНУ имени аль-Фараби, Университета международного бизнеса, КазНПУ имени Абая, КазГосЖенПУ, Университета Нархоз). В целях обеспечения прозрачности и объективности в пунктах проведения ЕНТ будут установлены выключатели сотовой связи, металлодетекторы, видеокамеры для обеспечения онлайн-трансляции для контроля за ходом ЕНТ.

В соответствии с утвержденным планом, в пунктах проведения ЕНТ будут введены следующие меры:

- сокращение количества тестируемых в аудиториях в два раза (на 50%);

- расстояние между тестируемыми при запуске и при проведении ЕНТ - не менее 2 метров.

Кроме того, для снижения риска распространения COVID-19 будут созданы условия для прохождения дезинфекции. В частности, места проведения ЕНТ будут обеспечены медико-санитарными средствами: передвижными лентами для очередей - баррикадами; тепловизорами; бактерицидными лампами и (или) рециркуляторами воздуха (на каждую аудиторию); масками для тестируемых (2 штуки на одного человека); тоннелем дезинфекции; дезинфицирующим ковриком, санитайзерами.

Для обеспечения прозрачности и объективности ЕНТ в пунктах проведения будут установлены выключатели сотовой связи, металлодетекторы, видеокамеры для обеспечения онлайн-трансляции для контроля за ходом ЕНТ.

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