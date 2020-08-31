Ержан Бабакумаров провел сверку готовности школ к учебному году

Алматы. 30 августа. Kazakhstan Today - По поручению акима города Алматы Бакытжана Сагинтаева заместитель акима Ержан Бабакумаров совместно с руководителями городских управлений образования Ляззат Жылкыбаевой и цифровизации Баяном Конирбаевым провел рабочее совещание с руководством районов города Алматы для сверки готовности к учебному году, передает Kazakhstan Today.

Первым вопросом был рассмотрен ход проводимой работы по обеспечению доступа к качественному и скоростному Интернету для охвата всех учащихся и учителей дистанционным обучением.

Ранее по итогам проведенного анализа и технической диагностики были определены 169 точек с низкой проводимостью Интернета и мобильной связи, в том числе "слепые" зоны. На сегодня завершены работы по 141 точке, по остальным работа продолжается. Также с января месяца по сегодняшний день мобильными операторами связи были модернизированы 164 точки на базе уже существующих базовых станций по городу Алматы. Таким образом, принятые меры повысили скорость сигнала связи до уровня, необходимого для качественного и бесперебойного осуществления дистанционного обучения. Вместе с тем для более 22 тыс. учащихся, нуждающихся в доступе к сети Интернет, приобретены и выдаются SIM-карты и роутеры.

В ходе совещания также были заслушаны доклады районных акиматов. Сегодня завершился прием детей в первый класс. 1 сентября текущего года к обучению в школы Алматы приступят 27 тыс. первоклассников. В условиях пандемии обучение проводится в дистанционном формате, за исключением дежурных групп 1-2-х классов. Для обеспечения технической готовности к дистанционному обучению компьютерами будут обеспечены более 75 тыс. детей и 2,2 тыс. учителей школ. На сегодня выдана часть техники, оставшиеся компьютерные средства будут переданы в срок до 15 сентября текущего года. Соответствующая разъяснительная работа проводится по линии акиматов районов.

Параллельно ведется работа по стопроцентному обеспечению учащихся учебными материалами. Также преподавательский состав, задействованный в дистанционном обучении, прошел соответствующие курсы цифровой грамотности и работе с такими образовательными платформами, как Bilimland.kz, Opiq.kz, Kundelik.kz, Microsoft.Teams.

Е. Бабакумаров обратил особое внимание на важность строгого соблюдения санитарно-эпидемиологических требований в работе всех школ, особенно в работе дежурных классов, в частности, на алгоритм маршрутизации потоков учащихся, дифференцированный график перемен для дежурных групп, обеспечение санитайзерами и дезинфекционными средствами, контроль над соблюдением масочного режима, проведения дезобработки, проветривания и т.д.

Заместитель акима напомнил о персональной ответственности первых руководителей районных отделов образований и образовательных учреждений за обеспечение безопасности учащихся и учителей.

Для сравки: по линии управления образования города Алматы работают call-центры:

- Алатауский район - 8 702 671 9650;

- Алмалинский район - 8 707 930 2005;

- Ауэзовский район - 8 701 991 4875;

- Бостандыкский район - 8 702 459 0906;

- Медеуский район - 8 701 783 9483;

- Наурызбайский район - 8 777 827 0580;

- Жетысуский район - 8 707 296 5560;

- Турксибский район - 8 701 352 4873.

Также работают call-центры отдела среднего образования (школы) – 8 775 908 5598, отдела технического и профессионального образования (колледжи) – 8 707 549 5495. По вопросам интернатных учреждений можно обращаться по номеру 8 747 878 8283.

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