Еще один вуз закрывается в Казахстане

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НУР-СУЛТАН. 3 МАРТА - Количество грантов на технические и IT-специальности по программе "Болашак" в 2022 году увеличится с нынешних 36% до 60% от общего количества выделяемых грантов, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Для кандидатов по техническим направлениям подготовки снижен средний балл теста IELTS по иностранным языкам до 5.0 баллов. Также будет обеспечена возможность прохождения годичной языковой подготовки", - проинформировали в пресс-служба Министерства образования и науки РК.

Отмечается, что данные меры расширят возможности обучения по техническим специальностям.

Министерство образования и науки РК запустило процесс переориентирования программы "Болашак" по поручению президента Касым-Жомарта Токаева. Акцент делается на подготовке инженерно-технических кадров. Предусматривается введение льготной категории "инженерно-технические работники". При этом поступающие смогут пройти языковые курсы, выбрать учебное заведение из списка вузов, рекомендуемых для обучения в рамках программы, после присуждения стипендии", - сообщил президент АО "Центр международных программ" МОН РК Ануар Жангозин.

Также планируется расширить возможности для претендентов из сельской местности. К примеру, планируется снизить требование к уровню владения английским языком по результатам сдачи IELTS до 5.0 баллов, срок обязательного проживания в сельской местности с трех до двух лет. К тому же им будет предоставлена возможность прохождения языковой подготовки. Кроме того, предложено расширить контингент и увеличить количество кандидатов из сельской местности благодаря включению жителей городов районного значения.

Вместе с тем проведена работа по включению в список 23 технических зарубежных вузов, входящих в топ-250 международных академических рейтингов QS World University Rankings, Academic Ranking of World Universities, Times Higher Education World University Rankings, и топ-20 национальных рейтингов стран БРИКС.

Кроме того, Республиканской комиссией по подготовке кадров за рубежом принято решение о предоставлении годичной отсрочки для стипендиатов, завершивших обучение, и постдокторантуры, а также стипендиатам для стажировки в ведущих мировых компаниях Fortune-500.

Будет проведена работа по упрощению, достижению полной автоматизации и прозрачности всех процессов. Для обеспечения академической честности конкурсный отбор на присуждение стипендии будет сопровождаться усовершенствованной системой прокторинга. Онлайн-формат и дальнейшая автоматизация бизнес-процессов сделают систему отбора еще более прозрачной, доступной, удобной и мобильной.



