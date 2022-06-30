Это саботаж политики президента: активисты "АртСпорта" выступили против изменений МКС в госпрограмму

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АЛМАТЫ. 28 ИЮНЯ - Активисты госпрограммы "АртСпорт" написали открытое обращением к генпрокурору и президенту РК, в котором выступили против поправок в программу, внесенных Министерством культуры и спорта, передает KAZAKHSTAN TODAY.

По их мнению, в настоящее время права 85% детей, желающих посещать бесплатные кружки и секции, нарушены.

С января 2022 года начались серьезные перебои в работе по реализации программы "АртСпорт" в регионах. Исполнительные органы пытаются объяснить это недостатком финансирования. Но эти оправдания не имеют под собой никакой реальной основы", - пишут активисты в открытом обращении к генеральному прокурору РК.

По их словам, они постоянно обращаются в различные ведомства с просьбой отрегулировать работу по реализации программ государственного спортивного и творческого заказов. А также с требованием реализовать конституционные права всех детей в возрасте от 4 до 17 лет на бесплатное посещение кружков и секций согласно закону. Однако на сегодняшний день менее 15% детей по всей стране получили такую возможность.

Среди постоянных нарушений отмечены:





нарушение сроков рассмотрения заявок операторами спортивного и творческого государственных заказов;

необоснованные отказы во включении юридических и физических лиц в списки поставщиков по программе "АртСпорт";

отсутствие должного контроля со стороны исполнительных органов регионов за исполнением операторами нормативных актов, регламентирующих реализацию программы "АртСпорт";

регулярное нарушение сроков оплаты за выполненную поставщиками услуг работу.

Несмотря на неоднократные поручения главы государства о направлении бюджетных средств на развитие массового детского спорта, исполнительные органы регионов продолжают выделять миллиарды на профессиональный спорт и сущие гроши - на массовый детский спорт. Разумеется, понятны мотивы: ведь с десятка профессиональных команд, на которые выделяются миллиарды бюджетных средств, проще собрать "подношения", чем с десятка тысяч поставщиков услуг для развития массового детского спорта", - пишут активисты.

В пример они приводят Восточно-Казахстанскую область, которая в этом году заложила в бюджет на развитие массового детского спорта всего триста миллионов тенге. Такая ситуация, по их словам, складывается во всех регионах Казахстана.

Напомним, ранее министр культуры и спорта РК Даурен Абаев на брифинге в СЦК заявил , что в связи с недоработками программы министерство и другие заинтересованные госорганы внесут изменения в правила по программе АртСпорт. При этом министр пообещал, что все изменения будут обсуждаться с общественностью.

Однако, по словам активистов, когда из всех регионов Казахстана около 300 поставщиков услуг приехали 20 июня на общественные слушания по поправкам, ни министр Абаев, ни его заместители на встрече не появились. Вместо руководителя ведомства с ними разговаривали заместители глав комитетов культуры и спорта Бекболат Байжанов и Кумис Сеитова.

Назвать это слушаниями можно с натяжкой, люди хотели, чтобы их выслушали те, кто реально отвечает за реализацию реформы ArtSport, но даже заявленный вице-министр культуры и спорта Серик Жарасбаев не посчитал нужным выйти на разговор с народом (хотя табличка с его фамилией на столе президиума присутствовала)", - написала по итогам мероприятия в Facebook детский омбудсмен Аружан Саин.

Она отметила, что пришедшие на встречу чиновники отказались комментировать самые острые вопросы. Зато охотно рассуждали о внедрении госконтроля со стороны акиматов и введении для поставщиков адмштрафов.

Благополучно открестившись от общественных слушаний, руководство Минкультуры и спорта уже на следующий день, 21 июня, разместило проект своих поправок на портале "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 5 июля 2022 года.

Пять пунктов в них, по словам активистов, вызывают наибольшее беспокойство и, по сути, сводят программу к нулю.

Снижение тарифов на 50%. За 12 занятий МКС предлагает платить поставщикам услуг по 7500 тенге в месяц, а в некоторых регионах - менее 6000 тенге, что, по их мнению, приведет к разорению и закрытию бесплатных кружков и секций. МКС также планирует оставить только по одному кружку на ребенка. Сократить виды спорта с 70 до 30 и творчества с 59 до 30. Приравнять возраст детей в спортивных кружках к требованиям для юных профессиональных спортсменов. Например, футбол - с 8 лет, бокс - с 12 и т.д. Таким образом, очень многие дети будут лишены возможности продолжать тренировки, притом что во всем мире массовый детский спорт рассчитан на детей с 4 лет. Поправки не предусматривают виды спорта для незрячих, слабослышащих детей и детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата. По словам активистов, занятия с такими детьми требуют особого подхода, на них помимо тренера должен присутствовать тьютор, соответственно, они стоят дороже. Однако особенным детям предлагается ходить на тренировки вместе с детьми нормотипичными.

МКС просто выкинул особенных детей из реформы "АртСпорта". Мы считаем, что это недопустимо", - заявляют активисты.

В настоящее время они разместили на платформе alash.online петицию, в которой заявили, что шаги, предпринимаемые сейчас Министерством культуры и спорта, приведут к полной остановке реформы.

Мы искренне считаем, что попытки изменить закон являются следствием того, что органы власти на местах таким образом пытаются оставить свои старые схемы планирования и освоения бюджетных средств с полным отсутствием прозрачности и обоснованности, тем самым не только намеренно саботируют поручения президента, но и нарушают права детей", - говорится в петиции.

В опубликованном на имя президента обращении предлагается:

Не допустить изменение законодательных актов без полного анализа финансовых потоков допобразования МОН, культуры и спорта МКС. Оцифровать персональные данные всех детей (МОН, МКС), занимающихся в кружках и секциях, по аналогии с платформой "АртСпорт". Решить вопрос финансирования программы "АртСпорт" по старым НПА до результатов полного анализа достоверности информации, бюджетов регионов по всем детям страны, посещающих какие-либо секции или кружки, с возможностью открытия новых ваучеров для детей. Привлечь к ответственности чиновников, по чьей вине прекратилось финансирование программы. Поднять вопрос финансирования программы на республиканский уровень.

Подписать петицию можно здесь





Ранее сообщалось, что в Павлодаре руководители бесплатных секций пожаловались на сокращение госфинансирования, а в Нур-Султане родители устроили скандал из-за прекращения финансирования бесплатных кружков.





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Аким Кызылординской области Нурлыбек Налибаев вчера на отчетной встрече с населением заявил, что не будет выдавать деньги на государственную программу массового творческого и спорт­ивного развития дете­й.





2,6 млрд слишком бо­льшая сумма. Я не мо­гу выдать такую сумм­у", - ответил аким на вопросы поставщиков услуг о том, когда им будут выплачены долги по программе АртСпорт.





В то время пока прав­ительство Казахстана со всеми компетентн­ыми органами проводит скрытую, бесконечн­ую проверку, разрабо­танной своими же стр­уктурными органами программы АртСпорт, предпринимателям, кот­орые поддержали госу­дарственный проект и получили официальное одобрение от акима­та в соответствии с НПА и проводят работу на официальном пор­тале правительства, приходится бороться не только за свое су­ществование, но и за дальнейшую судьбу программы АртСпорт в том числе за законные права детей Казахс­тана", - сообщают активисты в Instagram-паблике roditeli_artsportkz .





По их информации, акимат уже четвертый месяц кормит предпринима­телей обещани­ями о том, что деньги будут к двадцатому числу следующего ме­сяца. Деньги за услуги по программе АртСпорт поста­вщикам не оплачивают с марта текущего года. Из-за долгов предпринимателям пришлось брать кредиты, чтобы не прерывать и продолж­ать обучение детей своего региона по госпрограм­ме.































































