Филиал британского вуза откроют на базе университета Жубанова в Актобе

Актобе. 4 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Heriot-Watt откроет на базе университета Жубанова три образовательные программы бакалавриата: "Нефтегазовое дело", "Электроэнергетика", "Компьютерная инженерия"), а также программу магистратуры по специальности "Менеджмент промышленности". Эти специальности выбраны в соответствии с потребностями региона, информирует пресс-служба Министерства науки и высшего образования Республики Казахстан.

Министр науки и высшего образования РК Саясат Нурбек встретился с руководством одного из ведущих исследовательских университетов мира Heriot-Watt. В рамках встречи стороны обсудили партнерство британского вуза с Актюбинским региональным университетом имени Жубанова.

Партнерство между высшими учебными заведениями направлено на совместную подготовку отечественных технических и IT-специалистов. Студенты, окончившие обучение, получат два диплома: университета Heriot-Watt и университета Жубанова. Обучение будет проходить по британскому стандарту, а качество будет контролироваться университетом Heriot-Watt. Прием абитуриентов начнется в следующем учебном году", - отметил Саясат Нурбек.

Представитель британского вуза поделился своими планами по развитию сотрудничества с университетом Жубанова. Будут активно развиваться программы академической мобильности между двумя вузами.

Университет Heriot-Watt является одним из ведущих мировых исследовательских университетов, основанный в 1821 году. Он входит в число 300 лучших университетов в мировом рейтинге QS по математике, химической инженерии, строительству, электротехнике и нефтегазовому делу", - проинформировали в министерстве.



