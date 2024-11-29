Филиал КазНУ открылся в Омске

Прием абитуриентов в филиал первого казахстанского вуза в России запланирован на сентябрь 2025 года

Фото: Акорда

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Омск. 28 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Президенты Казахстана и России Касым-Жомарт Токаев и Владимир Путин в режиме видео-конференц-связи приняли участие в церемонии открытия филиала Казахского национального университета имени аль-Фараби на базе Омского государственного университета имени Ф.М. Достоевского, - Президенты Казахстана и России Касым-Жомарт Токаев и Владимир Путин в режиме видео-конференц-связи приняли участие в церемонии открытия филиала Казахского национального университета имени аль-Фараби на базе Омского государственного университета имени Ф.М. Достоевского, сообщила пресс-служба Акорды.





В ходе церемонии министр науки и высшего образования Казахстана Саясат Нурбек и заместитель министра высшего образования и науки России Константин Могилевский выступили с докладами о сотрудничестве в сфере науки и высшего образования двух стран.





Затем главы государств дали старт открытию филиала университета.





На торжественном мероприятии также присутствовали ректор КазНУ Жансеит Туймебаев и ректор ОмГУ Сергей Замятин.





Прием абитуриентов в филиал первого казахстанского вуза в России запланирован на сентябрь 2025 года. Правительства Казахстана и России выделили 200 грантов на обучение студентов.





Филиал КазНУ будет осуществлять подготовку бакалавров и магистрантов по специальностям "Международное право", "Казахская филология" и "Таможенное дело". В будущем предполагается рассмотреть вопрос о реализации двудипломных образовательных программ.





Обучение будет проводиться на казахском, русском и английском языках профессорско-преподавательским составом КазНУ и ОмГУ, планируется также привлечение зарубежных ученых.





В настоящее время подготовлены и оснащены 10 учебно-методических кабинетов, в частности кабинеты таможенного дела имени Чокана Валиханова, казахского языка имени Абая и международного права имени Назира Торекулова, 5 кабинетов для руководства и профессорско-преподавательского состава, 7 учебных аудиторий, а также коворкинг-центры.