28.11.2024, 09:20 5116
Филиал КазНУ открылся в Омске
Фото: Акорда
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Омск. 28 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Президенты Казахстана и России Касым-Жомарт Токаев и Владимир Путин в режиме видео-конференц-связи приняли участие в церемонии открытия филиала Казахского национального университета имени аль-Фараби на базе Омского государственного университета имени Ф.М. Достоевского, сообщила пресс-служба Акорды.
В ходе церемонии министр науки и высшего образования Казахстана Саясат Нурбек и заместитель министра высшего образования и науки России Константин Могилевский выступили с докладами о сотрудничестве в сфере науки и высшего образования двух стран.
Затем главы государств дали старт открытию филиала университета.
На торжественном мероприятии также присутствовали ректор КазНУ Жансеит Туймебаев и ректор ОмГУ Сергей Замятин.
Прием абитуриентов в филиал первого казахстанского вуза в России запланирован на сентябрь 2025 года. Правительства Казахстана и России выделили 200 грантов на обучение студентов.
Филиал КазНУ будет осуществлять подготовку бакалавров и магистрантов по специальностям "Международное право", "Казахская филология" и "Таможенное дело". В будущем предполагается рассмотреть вопрос о реализации двудипломных образовательных программ.
Обучение будет проводиться на казахском, русском и английском языках профессорско-преподавательским составом КазНУ и ОмГУ, планируется также привлечение зарубежных ученых.
В настоящее время подготовлены и оснащены 10 учебно-методических кабинетов, в частности кабинеты таможенного дела имени Чокана Валиханова, казахского языка имени Абая и международного права имени Назира Торекулова, 5 кабинетов для руководства и профессорско-преподавательского состава, 7 учебных аудиторий, а также коворкинг-центры.
новости по теме
22.11.2024, 12:10 28771
Почти 60 казахстанских школ оштрафовали за отсутствие лицензии
Фото: Depositphotos
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Астана. 22 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - После проверки 58 казахстанских школ оштрафовали за отсутствие лицензии на образовательную деятельность, сообщает пресс-служба Министерства просвещения Республики Казахстан
На сегодня 17 из них привели в соответствие требования к образовательной деятельности. В отношении школ, ведущих безлицензионную деятельность, вынесены постановления судов о присуждении штрафа по статье 463 КоАП РК (Занятие предпринимательской или иной деятельностью, а также осуществление действий (операций) без соответствующей регистрации, разрешения или направления уведомления). В основном они расположены в Астане и Алматы, Атырауской, Алматинской, Западно-Казахстанской, Туркестанской, Мангистауской и Жамбылской областях", - проинформировали в пресс-службе.
Как подчеркнул председатель Комитета по обеспечению качества в сфере образования Ернур Дауенов, все школы, согласно закону РК "Об образовании", прежде чем начать образовательную деятельность, должны получить разрешение.
Отсутствие лицензии означает, что школа не прошла проверку на соответствие требованиям или не подала документы на получение разрешения. Право на занятие образовательной деятельностью возникает у организаций образования с момента получения лицензии. Если школа не получила лицензию в течение шести месяцев с момента госрегистрации, то она подлежит закрытию в судебном порядке", - добавил он.
Ранее грубые нарушения безопасности обнаружили в школах Жетысу. Также прокурорская проверка организаций образования в Атырауской области выявила порядка 1,2 тысячи нарушений.
21.11.2024, 12:30 36721
В Казахстане появится Национальный центр компетенций
Центр выполнит роль диалоговой площадки для бизнеса и системы подготовки кадров
Фото: unsplash.com
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Астана. 21 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - В Астане появится Национальный центр компетенций для поддержки и развития студентов технического и профессионального образования, сообщает пресс-служба Министерства просвещения Республики Казахстан.
Открытие Национального центра компетенций станет ключевым шагом в реализации стратегии по повышению качества образования и привлекательности рабочих профессий. Центр будет основой для подготовки национальной сборной к мировым чемпионатам WorldSkills, обеспечит создание главной региональной базы для переподготовки кадров и повышения квалификации, станет важной диалоговой площадкой для бизнеса и образовательных учреждений, что способствует улучшению взаимодействия между работодателями и системой подготовки специалистов", - заявил на закрытии IX Республиканского чемпионата WorldSkills Kazakhstan - 2024 министр просвещения Гани Бейсембаев.
Отмечается, что аналогичные центры успешно функционируют в таких странах, как Китай, Южная Корея и Россия, которые уже продемонстрировали свою эффективность в подготовке высококвалифицированных специалистов.
Ранее президент Казахстана объявил 2025 год Годом рабочих профессий.
11.10.2024, 10:05 153326
В крупных школах Казахстана откроют кабинеты стоматологии
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Астана. 11 октября. KAZAKHSTAN TODAY - В крупных школах Казахстана со следующего года поэтапно начнут функционировать кабинеты стоматологии, сообщает пресс-служба Министерства просвещения Республики Казахстан.
В рамках совместного проекта по укреплению здоровья детей при поддержке Минздрава уже со следующего года поэтапно в крупных школах начнут функционировать кабинеты стоматологии", - проинформировали в пресс-службе.
Также глава Министерства просвещения Гани Бейсембаев в ходе встречи министра здравоохранения РК Акмарал Альназаровой с директорами столичных организаций образования подчеркнул, что с прошлого года организовано бесплатное питание для 1,7 млн учащихся.
Кроме того, в целях организации качественного питания министерством пересмотрены 7 нормативно-правовых актов. Включена норма относительно разработки меню с использованием отечественной продукции, производимой в регионе. Созданы бракеражные комиссии, в состав которых вошли родители, общественники, а также администрация школы и медработники.
Мы должны нести "здоровый стиль жизни" с акцентом на оздоровительно-педагогическую направленность, и качественная организация питания является ее неотъемлемой частью, способствующей эффективному обучению. Важна ответственность каждой задействованной стороны, и в первую очередь предпринимателей. Особое внимание необходимо уделить формированию культуры питания, соблюдению санитарии и гигиены, популяризации здорового питания. Совместная работа с Министерством здравоохранения играет ключевую роль в реализации этих целей", - добавил министр просвещения.
Ранее уполномоченный по правам ребенка в РК Динара Закиева заявила, что со следующего года в школах возобновят проверки СЭС.
09.10.2024, 11:30 160986
Почти в 1,8 тысячи казахстанских школ установили Starlink
Фото: Depositphotos
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Астана. 9 октября. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане почти в 1,8 тысячи школ установили спутниковый интернет Starlink, сообщает пресс-служба Министерства просвещения РК.
Starlink установлен в 1798 школах, что позволило увеличить скорость соединения в 3 раза", - проинформировали в ведомстве.
Также в 81 школе завершаются работы по подключению к интернету. Подчеркивается, что с начала прошлого года охват увеличен с 19% до 89,5%.
Ранее министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК Жаслан Мадиев рассказал, что до конца года терминалы Starlink получат около 2 тыс. школ. Он также озвучил стоимость спутникового интернета. По словам министра, одна единица оборудования Starlink в каждой школе стоит 2 тыс. долларов. Тариф составляет порядка 140 тыс. тенге в месяц. На одну школу рассчитан один терминал.
Обеспечить казахстанские школы высокоскоростным интернетом, особенно в отдаленных селах, Министерству цифрового развития не удавалось много лет. Проблему помогла решить основанная Илоном Маском компания SpaceX, которая в настоящее время является крупнейшим спутниковым оператором в мире.
Сотрудничество по обеспечению отдаленных сел страны спутниковым интернетом в октябре прошлого года на встрече с президентом Токаевым предложила вице-президент по вопросам Starlink Лорен Дрейер.
30.09.2024, 17:20 189711
Филиал МГИМО откроют в Казахстане
Фото: Depositphotos
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Астана. 30 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в ходе конференции "Устойчивое развитие и безопасность на евразийском пространстве" заявил, что в РК откроют филиал Московского государственного института международных отношений, сообщает Акорда.
Сегодня в нашей стране успешно работают филиалы известных российских вузов. Планируется открытие в Казахстане филиала МГИМО", - заявил Касым-Жомарт Токаев.
Президент также отметил важную роль сферы образования в деле укрепления дружественных связей между народами Казахстана и России. По его словам, в России сейчас обучается более 60 тысяч студентов из Казахстана.
Ранее филиал Китайского политехнического университета начал работу на базе КазНУ.
26.09.2024, 12:13 208401
Казахстанские водники будут повышать квалификацию в Китае и Франции
В этом году 450 специалистов "Казводхоза" проходят курсы повышения квалификации
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Астана. 26 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Министерство водных ресурсов и ирригации Казахстана договаривается с Китаем и Францией о курсах повышения квалификации для отечественных водников в 2025 году.
Вопрос нехватки квалифицированных специалистов поднимается регулярно, поэтому подготовка кадров - одно из важнейших направлений нашей работы. В этом году 450 специалистов "Казводхоза" проходят курсы повышения квалификации. А в Таразе открылся Национальный университет водного хозяйства и ирригации. В программу "Болашақ" включены водные специальности. Кроме того, 523 выпускника поступили на грант по специальностям водной сферы. Это вдвое больше, чем год назад", - сообщил глава ведомства Нуржан Нуржигитов.
Ранее Казахстан и Китай договорились вместе бороться с наводнениями и паводками. Также Минводы договорилось с Россией о создании единой рабочей группы по всем трансграничным водотокам для координации действий в паводковый период.
26.09.2024, 10:38 209496
Верховный суд: запрет на ношение платков в школах не отменялся
Фото: Depositphotos
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Астана. 26 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Верховный суд не отменял запрет на ношение платков в школах. Об этом сообщили в пресс-службе суда.
В публикациях СМИ и в социальных сетях распространяется недостоверная информация, что Верховный суд признал ношение платков в школах законным. В рамках рассмотрения дела судебная коллегия по административным делам Верховного суда не входила в обсуждение вопроса по законности ношения платка в образовательном учреждении. Кассационная инстанция признала лишь незаконным недопуск школой учащегося к занятиям, поскольку право на образование является одним из основных конституционных прав граждан Республики Казахстан", - уточнили в Верховном суде.
По данным пресс-службы, полномочия по утверждению требований к обязательной школьной форме для организаций среднего образования у профильного министерства имеются. Соответствующий приказ министра не признан незаконным и не отменен.
Также отмечаем, что родители несут обязанность по соблюдению устава школы и требований, предъявляемых к школьной форме.
При этом неисполнение родителями взятых на себя и установленных законом обязанностей по воспитанию и образованию, защите прав и интересов детей влечет установленную законом ответственность, в том числе предусмотренную Кодексом об административных правонарушениях", - отметили в суде.
23.09.2024, 17:12 217741
После череды трагедий с детьми в Казахстане пройдет неделя родительских собраний
Темой обсуждения станет вопрос ответственности родителей за безопасность своих детей как в реальной жизни, так и в онлайн-пространстве
Фото: Depositphotos
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Астана. 23 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - После череды трагедий с детьми в Казахстане во всех школах страны с 23 по 27 сентября пройдут родительские собрания, посвященные обеспечению безопасности детей, сообщает Министерство просвещения Республики Казахстан.
Темой обсуждения станет вопрос ответственности родителей за безопасность своих детей как в реальной жизни, так и в онлайн-пространстве. Родителям представят пошаговые рекомендации о том, как вовремя распознать угрозы и какие меры предпринять для их предотвращения. Среди ключевых - наблюдение за поведением ребенка, мониторинг активности в социальных сетях, взаимодействие со сверстниками в школьной среде", - проинформировали в ведомстве.
Также специалисты подчеркивают важность регулярного общения с ребенком, создания доверительной среды для открытого диалога и вовлеченности родителей в его жизнь.
Безопасность детей должна быть приоритетом для каждого взрослого. Открытый диалог с ребенком, активное участие в его жизни, контроль за цифровыми устройствами и постоянное обсуждение вопросов безопасности - это основные инструменты, которые помогают предотвратить проблемы. Задача родителей не просто контролировать, но и поддерживать доверительные отношения, чтобы ребенок знал, что его всегда готовы выслушать и помочь. Наши дети - это будущее, и от нас зависит их благополучие", - отметила председатель Комитета по охране прав детей Министерства просвещения РК Насымжан Оспанова.
Напомним, в Казахстане участились случаи детского суицида. Только за последнюю неделю в Алматы погибли три школьницы. Все девочки покончили жизнь самоубийством.
Детский омбудсмен заявила о росте числа самоубийств среди детей 11-13 лет. Основными причинами суицидальных настроений становятся одиночество, проблемы в семье и буллинг.
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С марта Казахстан перевели на единый часовой пояс. По сравнению с аналогичными показателями прошлого года тарифы на электроэнергию в Казахстане выросли примерно на 20%. Стали ли вы платить больше за электричество после перехода единый часовой пояс?