В Миннауки предупредили об ответственности за подделку сертификатов ЕНТ

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Астана. 17 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Министерство просвещения РК определило сроки начала и завершения 2024-2025 учебного года в организациях среднего образования.





Соответствующий приказ опубликован на сайте нормативных правовых актов РК.





Согласно приказу, учебный год в средних школах начнется 1 сентября 2024 года и продлится до 25 мая 2025 года включительно.





Также в документе расписана продолжительность четвертей и каникул в течение учебного года:









1-я четверть - 8 учебных недель, осенние каникулы - 7 календарных дней (с 28 октября по 3 ноября 2024 года включительно);





2-я четверть - 8 учебных недель, зимние каникулы - 10 календарных дней (с 30 декабря 2024 года по 8 января 2025 года включительно);





3-я четверть - 10 учебных недель, весенние каникулы - 11 календарных дней (с 21 по 31 марта 2025 года включительно);





В 1-х классах дополнительные каникулы продлятся 7 календарных дней (с 10 по 16 февраля 2025 года включительно);





4-я четверть - 8 учебных недель.





Также утверждены следующие сроки итоговой аттестации:





для обучающихся 9-х (10-х) классов итоговые выпускные экзамены - с 29 мая по 9 июня 2025 года;





для обучающихся 11-х (12-х) классов государственные выпускные экзамены - с 30 мая по 13 июня 2025 года.





Ученики 9-х (10-х) классов будут сдавать экзамены в следующие сроки:





письменный экзамен по математике (алгебре) - 29 мая 2025 года;

письменный экзамен по казахскому языку/русскому языку и родному языку для школ с уйгурским/таджикским/узбекским языком обучения (язык обучения) в форме эссе, для обучающихся школ с углубленным изучением предметов гуманитарного цикла - письменной работы (статья, рассказ, эссе) - - 2 июня 2025 года;

письменный экзамен по предмету по выбору (физика, химия, биология, география, геометрия, история Казахстана, всемирная история, литература (по языку обучения), иностранный язык (английский/французский/немецкий), информатика) - 5 июня 2025 года;

письменный экзамен по казахскому языку и литературе в классах с русским/узбекским/уйгурским/таджикским языком обучения и письменный экзамен по русскому языку и литературе в классах с казахским языком обучения - 10 июня 2025 года.





Ученики 11-х (12-х) классов:





устный экзамен по истории Казахстана - 30 мая 2025 года;

письменный экзамен по алгебре и началам анализа - 3 июня 2025 года;

письменный экзамен по казахскому языку/русскому языку и родному языку для школ/классов с уйгурским/таджикским/узбекским языком обучения (язык обучения) - 6 июня 2025 года;

письменный экзамен по предмету по выбору (физика, химия, биология, география, геометрия, всемирная история, основы права, литература (по языку обучения), иностранный язык (английский/французский/немецкий), информатика) - 12 июня 2025 года;

письменный экзамен по казахскому языку и литературе в школах/классах с узбекским/уйгурским/таджикским/русским языком обучения и по русскому языку и литературе в школах/классах с казахским языком обучения - 13 июня 2025 года.





Настоящий приказ вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официально опубликования.