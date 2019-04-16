Глава МОН РК рассказала о повышении зарплаты работникам сферы образования с 1 июня

Нур-Султан. 15 апреля. Kazakhstan Today - Внедрение новой сетки коэффициентов для исчисления заработной платы низкооплачиваемых работников бюджетной сферы планируется с 1 июня 2019 года, сообщила на пресс-конференции на площадке правительства РК министр образования и науки РК Куляш Шамшидинова, передает Kazakhstan Today.

По ее словам, рост заработной платы работников организаций образования будет увеличен дифференцированно от 10% до 30%. Сетка коэффициентов в зависимости от уровня образования, имеющейся квалификации, условий труда коснется: сотрудников основного звена: преподавателей колледжей, учителей, психологов, социальных педагогов, воспитателей детских садов, педагогов дополнительного образования; вспомогательного персонала: нянечек детских садов, уборщиков помещений, дворников, сторожей, управленческого: руководителей колледжей, школ, детских садов; основной управляющий персонал.

"75% выделенных средств, направленных на повышение заработной платы низкооплачиваемых работников бюджетных сфер, идет в образовательную область", - сообщила министр образования и науки К. Шамшидинова.

При этом, министр образования и науки напомнила, что с 2018 года 208 тыс. учителей (70%) получают 30% надбавку за преподавание по обновленному содержанию образования, 60 тыс. учителей, которые успешно сдали квалификационные тесты - 30-50% надбавку.

Тестирование педагоги проходят два раза в год – в мае и ноябре. В течение трех лет повышение квалификации пройдут: 144 тыс. учителей по обновленному содержанию среднего образования, 82 тыс. психологов и классных руководителей, 15 тыс. инженерно-педагогических работников колледжей, 2,4 тыс. преподавателей вузов", - проинформировала К. Шамшидинова.

По ее словам, также будет продолжена интеграция в школьные учебные программы, развитие IT-навыков, выполнение проектных и исследовательских работ, интеграция знаний и их практическое применение, внеурочная деятельность, дополняющая учебную программу и направленная на развитие детей.

Актуализация образовательных программ в системе ТиПО и высшего образования продолжится с учетом требований рынка труда, профессиональных стандартов, стандартов WorldSkills, гармонизации образовательных программ с ведущими зарубежными вузами, основ предпринимательства, проектного обучения.

Кроме того, во исполнение поручения Елбасы о привлечении студентов к волонтерству, начнется внедрение системы волонтерских ваучеров: на 25 часов - 25 тыс. тенге и перезачет двух кредитов, на 50 часов - 50 тыс. тенге и перезачет 5 кредитов. Таким образом, активные студенты смогут не только проявлять инициативность, но также увеличить свой доход, работая с детьми с особыми образовательными потребностями, с несовершеннолетними детьми девиантного поведения, осуществляя социальную работу с пожилыми детьми, занимаясь репетиторством, сообщает пресс-служба правительства.

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