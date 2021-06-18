Знак "Алтын белгi" получило рекордное количество выпускников

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НУР-СУЛТАН. 17 ИЮНЯ - Знак "Алтын белгi" получило рекордное число казахстанских выпускников - 9738 человек, передает KAZAKHSTAN TODAY.

В пресс-службе Министерства образования и науки РК отметили, что этот показатель является рекордом в сравнении с показателями прошлых лет. В 2019 году знак отличия получили 7349 школьников, в 2020 году - 8615 учеников.

Наибольшее количество обладателей знака "Алтын белгi" в этом году в Туркестанской области - 1856 человек, в Алматинской области - 1432, в ВКО - 738.

9738 обладателей знака - это 6,2% от общего количества выпускников. Число учащихся школ с каждым годом увеличивается. В связи с этим растет и количество учеников, демонстрирующих такие высокие показатели", - объяснила председатель Комитета дошкольного и среднего образования МОН РК Майра Мелдебекова.

Она отметила, что все больше обладателей знака "Алтын белгi" выбирают профессию учителя.

Чем чаще ряды учителей будут пополнять именно такие школьники, тем качественнее будет педагогический состав нашей страны", - резюмировала Мелдебекова.

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