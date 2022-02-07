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Интеграция вузов и НИИ поможет заинтересовать и привлечь в науку талантливую молодежь

06.02.2022, 18:44 2916
НУР-СУЛТАН. 6 ФЕВРАЛЯ - Вузы и научно-исследовательские институты должны проводить совместную работу для подготовки кадров и проведения исследований, считает глава МОН РК, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Министр образования и науки РК Асхат Аймагамбетов на своей странице в Facebook рассказал, какого эффекта ждет ведомство от интеграции вузов и НИИ. По его мнению, вузы и научно-исследовательские институты должны проводить совместную работу для подготовки кадров и проведения исследований поэтому важно объединить усилия университетов и НИИ. Для решения этой задачи стороны пописали соглашения.
 

Мы видим, что совместная работа в этом направлении дает хороший эффект. Положительным примером стало сотрудничество Казахского национального университета им. аль-Фараби с Научно-исследовательским институтом проблем биологической безопасности. Благодаря общим усилиям была разработана новая образовательная программа "Вирусология", открыт совместный диссертационный совет. При этом обучающиеся в вузе уже взаимодействуют с учеными, разработавшими вакцину против коронавируса", - пояснил министр.

 
Асхат Аймагамбетов рассказал, что подразумевает интеграция вузов и НИИ:
 
1. Ведущие ученые работающие в НИИ будут вести занятия в вузах, рецензировать работы студентов и руководить их научными проектами. Пока речь идет о задействовании 300 ученых из НИИ для преподавания. До этого времени они не принимали активного участия в преподавании, хотя необходимость, безусловно, имеется.
 
2.Вузы и НИИ на начальном этапе разработают 500 образовательных программ для подготовки кадров. Результаты научных исследований найдут применение в образовательном процессе. Также в планах - совместная работа по подготовке кадров.
 
3.Для магистрантов и докторантов будут открыты двери в НИИ и их лаборатории. Подписанными соглашениями уже предусмотрена договоренность о стажировке в уникальных научных лабораториях Национального ядерного центра, Института ядерной физики, Национального центра биотехнологий, Института биологической безопасности.
 
4.Будут работать более 100 совместных диссертационных советов, в состав которых войдут работники и вузов, и НИИ. До этого времени ученые НИИ не были должным образом задействованы в работе диссоветов.
 
5.Принято решение о создании информационной системы е-lab, при помощи которой научные сотрудники смогут мониторить, в каком университете или институте страны имеется та или иная лаборатория и, заранее записавшись, воспользоваться ее техническими возможностями. 
 

Принимаемые меры направлены на улучшение качества научных исследований, эффективность подготовки научных кадров. Эти новшества помогут заинтересовать и привлечь в науку талантливую молодежь", - уверен Асхат Аймагамбетов.

 

новости по теме

На территории МФЦА откроют филиал авторитетного британского университета

04.02.2022, 16:37 9411
На территории МФЦА откроют филиал авторитетного британского университета
Фото: aifc.kz
НУР-СУЛТАН. 4 ФЕВРАЛЯ - Заместитель премьер-министра Ералы Тугжанов сегодня провел встречу с иностранными инвесторами в сфере образования. Рассматривалась возможность открытия двух филиалов зарубежных технических вузов, британского и российского, один из которых будет открыт на площадке МФЦА. 
 

В филиалах обучение будет осуществляться по приоритетным направлениям подготовки кадров, а также с учетом потребности экономики страны, - отметили в пресс-службе премьер-министра РК. 

 
Заместитель премьер-министра РК выразил готовность казахстанской стороны оказать необходимое содействие в открытии филиалов авторитетных зарубежных университетов. Вице-премьер дал конкретные поручения Министерству образования и науки по ускорению переговоров с потенциальными инвесторами с детальным изучением предложений зарубежных университетов. 
 
Также была проведена встреча по вопросам реализации инвестиционных проектов в сфере здравоохранения с представителями инвестиционных компаний Австрии и Турецкой Республики. В ходе переговоров были рассмотрены возможности открытия многопрофильной больницы, а также применения инновационных решений в сфере здравоохранения Казахстана. 
 
Предложения компаний будут рассмотрены Министерством здравоохранения совместно с заинтересованными государственными органами.

 

Два российских университета проводят международные открытые олимпиады по общеобразовательным предметам

31.01.2022, 14:52 21546
Фото: представительство Россотрудничества
АЛМАТЫ. 31 ЯНВАРЯ - Сразу два российских университета - Ивановский государственный химико-технологический и Московский технологический университет имени А. Леонова - объявили о проведении международных открытых олимпиад, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

Ивановский государственный химико-технологический университет проводит международную online-олимпиаду "Фундаментальные науки - развитию регионов" по химии, физике, информатике, мировой экономике и бизнесу. В олимпиаде могут принимать участие иностранные граждане и лица без гражданства", - сообщили в представительстве Россотрудничества. 

 
28 февраля 2022 года завершается регистрация на участие. Олимпиада будет проходить в онлайн-формате с 1 по 31 марта 2022 года. 
 
Отмечается, что участие бесплатное, всем будут выданы сертификаты об участии. Победители получат дипломы и грамоты.
 
Всем победителям и призерам будут добавлены дополнительные баллы к вступительным испытаниям при поступлении в 2022 году, также предоставляется преимущественное право при зачислении.
 
Подробнее об олимпиаде можно узнать на сайте: https://www.isuct.ru/chem.
 
В свою очередь московский Технологический университет им. А. Леонова проводит XIV Международную открытую олимпиаду по общеобразовательным предметам. К участию приглашаются обучающиеся 10-12 классов. Участие бесплатное, для иностранных участников предусматривается дистанционный формат.
 
Олимпиада Технологического университета пройдет по следующим предметам:
 
  • 06 февраля 2022 года: информатика, математика, физика;
  • 03 апреля 2022 года: русский язык, обществознание, английский язык.

Сроки регистрации: 
 
  • информатика математика, физика - до 02 февраля 2022 года;
  • русский язык, обществознание, английский язык - до 29 марта 2022 года. 
 
Регистрация на сайте: https://unitech-mo.ru/informat...
 
Победители и призеры награждаются дипломами и ценными призами, а также имеют особые преимущества при поступлении в Технологический университет и на время обучения.
 
28 января в школе-лицее №8 при участии Русского Дома в Алматы прошла Литературная гостиная "Пушкинское наследие объединяет народы".
 
Творческим настроением прониклись учащиеся начальных классов - ребята эмоционально и выразительно читали стихи и отрывки из произведений классика, отвечали на вопросы викторины, показывали сценки и рисовали иллюстрации по мотивам произведений А. С. Пушкина. 
 
Кроме того, 28 января состоялось очередное заседание Международного клуба учителей русского языка и литературы на тему: "Использование интерактивных методов обучения и электронных образовательных ресурсов в преподавании русского языка и литературы". 
 
На заседании выступили спикеры из разных стран: Исакова Диляра (Казахстан) с докладом: "Мнемотехника на уроках русского языка и литературы"; Тупий Ольга (Казахстан) с докладом: "Использование электронных образовательных ресурсов в преподавании русского языка и литературы; Адамия Зоя и Дарбаидзе Мариам (Грузия) с докладом: "Использование интерактивных методов обучения в преподавании русского языка и литературы"; Садык Наржан (Казахстан) с докладом: "Цифровые технологии в проектной деятельности (в рамках изучения русского языка)". 
 
 

Российские вузы включены в список программы "Болашак"

28.01.2022, 15:49 29051
Российские вузы включены в список программы "Болашак"
Фото: depositphotos.com
НУР-СУЛТАН. 28 ЯНВАРЯ - В список вузов для обучения по программе "Болашак" включены ведущие российские технические университеты, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Как сообщили в Министерстве образования и науки Республики Казахстан, всего в перечень входят более 200 вузов 27 стран. 
 
В списке следующие российские университеты для обучения по техническим направлениям: 
 
  • Московский государственный технический университет имени Николая Баумана,
  • Национальный исследовательский ядерный университет "МИФИ",
  • Московский государственный университет имени Михаила Ломоносова,
  • Санкт-Петербургский государственный университет,
  • Московский физико-технический институт. 
 

Также в настоящее время министерство ведет работу по включению в список Национального исследовательского технического университета "МИСиС" и Национального исследовательского университета ИТМО", - заявили в ведомстве.

 
Отмечается, что "Болашак" будет расширять географию для обучения и с другими странами и вузами. 
 
Напомним, Токаев поручил переориентировать программу "Болашак".
 

Бесплатное техпрофобразование смогут получить более 120 тысяч казахстанцев

27.01.2022, 19:03 34356
НУР-СУЛТАН. 27 ЯНВАРЯ - В Казахстане будет увеличен объем государственного заказа для обучения в колледжах, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

В этом году бесплатное техническое и профессиональное образование смогут получить более 120 тысяч казахстанцев, что на 25 тысяч больше, чем в прошлом учебном году", - сообщил на расширенном заседании коллегии Министерства образования и науки РК вице-министр образования и науки РК Куаныш Ергалиев.

 
Кроме того, будет усилено взаимодействие с предприятиями для организации их шефства над колледжами и расширено дуальное обучение.
 
Также начата работа по переориентированию программы "Болашак".
 

По поручению главы государства акцент будет сделан на подготовку кадров по техническим направлениям. Гранты на технические и IT-направления будут увеличены с 40% до 60%", - отметил Ергалиев.

 
Напомним, ранее президент Касым-Жомарт Токаев поручил переориентировать систему образования Казахстана в сторону технических специальностей. 
 

Единую базу очередности в детские сады планируют создать в Казахстане

27.01.2022, 14:31 36476
Единую базу очередности в детские сады планируют создать в Казахстане
Фото: pixabay.com
НУР-СУЛТАН. 27 ЯНВАРЯ - В Казахстане планируется создать единую базу очередности в детские сады. Об этом на заседании Минобразования сообщила первый вице-министр образования и науки Казахстана Шолпан Каринова, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Планируется создание единой базы очередности в детские сады по всей стране для прозрачности распределения мест, адресности финансирования и исключения дублирования", - сказала первый вице-министр образования и науки Казахстана.

 
По ее словам, в стране будут приняты меры по повышению качества работы дошкольных организаций, в особенности частных детских садов.
 

Усилим требования, введем изменения в правила размещения госзаказа, в том числе для обеспечения квалифицированными педагогами, безопасными и комфортными условиями, целевого расходования средств госзаказа и повышения качества услуг", - заявила Шолпан Каринова.

 

В Казахстане планируют открыть онлайн-университеты

27.01.2022, 12:52 37371
В Казахстане планируют открыть онлайн-университеты
Фото: depositphotos.com
НУР-СУЛТАН. 27 ЯНВАРЯ – Министерство образования и науки Республики Казахстан планирует ввести новый инструмент обучения в системе высшего образования, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

В стране будут открыты первые онлайн-университеты. В целом для обучения в вузах на 5 тысяч будет увеличено количество грантов, из которых 60% будут распределены по техническим специальностям", - сообщил на коллегии ведомства вице-министр образования и науки Куаныш Ергалиев.

 
Кроме того, он заявил, что началась работа по переориентированию и реформированию программы "Болашак".
 
Напомним, что Токаев поручил переориентировать программу "Болашак".
 

Мажилисмен раскритиковал правительство за использование недостоверной статистики

26.01.2022, 17:19 40641
Мажилисмен раскритиковал правительство за использование недостоверной статистики
Фото: Depositphotos
НУР-СУЛТАН. 26 ЯНВАРЯ - Одним из недостатков правительства в принятии решений является использование недостоверной и неточной статистики, заявил депутат мажилиса парламента РК Елнур Бейсенбаев в своем депутатском запросе на имя премьер-министра Алихана Смаилова, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Как известно, пандемия в 2020 году потрясла экономическую ситуацию и у нас, несмотря на это, весь 2021 год статданные республики показывали положительные результаты. Например, весь прошлый год Национальный банк твердил о том что, уровень инфляции не превышал 8%, а рост цен на продукты питания составил не более 20%. Но каждый из нас знает точно, что основные протесты мирных демонстрантов в январе начались на почве роста цен. Одним из недостатков правительства в принятии решений является использование недостоверной и неточной статистики", - сообщил мажилисмен в своем депутатском запросе на имя премьер-министра Казахстана.

 
Мажилисмен считает, что такая же ситуация в стране и с данными по зарплатам.
 
По данным Национального бюро статистики, средняя заработная плата в стране составляет 257 тыс. тенге, а среднедушевые номинальные доходы населения – около 131 тыс. тенге. 
 

Будем откровенны, этим цифрам не верят сами статисты, не говоря уже о простых гражданах. Напоминаю вам, что глава государства на встрече с предпринимателями отметил, что ежемесячный доход половины населения не превышает 50 тысяч тенге, и жить на такие деньги практически невозможно", - отметил депутат.

 
По данным того же Бюро, численность безработных в Казахстане в 2021 году составила 4,9%, то есть около 451 тыс. человек. Эти цифры наглядно показывают, что статистика это одно, а реальная ситуация – совсем другое. 
 

К примеру, в ноябре 2021 года нами было отмечено, что число безработных в стране значительно выше, а уровень безработицы среди молодежи скрыт различными придуманными показателями. Кроме того, в начале того же года мы говорили о 12 тысячах казахсьанцах, нелегально работающих в Корее. Но эти предложения и предупреждения с нашей стороны были мягко проигнорированы со стороны правительства, которое отправило пустую отписку со словами "учитываем, видим, делаем", - сообщил Бейсенбаев.

 
Депутат считает, что уже давно пора поменять определения и использование завуалированных терминов: низкая экономическая активность, самозанятые граждане, молодежь категории NEET. Они должны рассматриваться как безработные. Только тогда определится реальный процент безработных в стране и, скорее всего, цифра будет гораздо больше.
 
По словам Бейсенбаева, также вызывает вопрос количество людей, проживающих в крупных городах страны. 
 

По итогам недавней национальной переписи в Алматы проживает более 2,1 ммлн человек, в Шымкенте - 1,1 млн человек. В действительности же в Алматы проживает не менее 2,5 миллионов человек, а в Шымкенте - 1,5 миллиона. Получается, что эти люди действительно есть, но в данных национальной статистики их нет?! Ясно видим, что в вопросе общей статистики наряду с конкретными цифрами отсутствуют прогнозирование и анализ. Этот цифровой дисбаланс существенно мешает работе акиматов. Что приводит к некорректным и даже системным ошибкам при принятии решений социально-экономического характера. А это в свою очередь - к социальному напряжению", - сообщил мажилисмен.

 
Вместе с тем, на национальную перепись с 2018 по 2021 год было потрачено около 9 млрд тенге бюджетных средств. 
 

Эта сумма, как и само качество проведения переписи, вызывает много вопросов у населения. Мы и сейчас не знаем, на что конкретно были потрачены деньги. Расхождение недостоверных статистических данных на бумаге не выдерживает критики. Поэтому считаем необходимым в срочном порядке отрегулировать подходы в этой отрасли. Считаем целесообразным определить новый порядок открытых, прозрачных и справедливых действий в области статистики. Также в кратчайшие сроки просим дать отчет о потраченных средствах для проведения национальной переписи населения с приглашением СМИ. Уже давно пора привести статистические данные в порядок", - заявил мажилисмен.

 
Ранее сообщалось, в Казахстане на проведение переписи населения было выделено более 8 млрд тенге. При этом, как отметил эксперт, затраты на перепись населения были завышены в сто раз.
 

Январское ЕНТ стартовало в Казахстане

25.01.2022, 12:51 45146
Январское ЕНТ стартовало в Казахстане
Фото: instagram/bilim_jane_gylym
НУР-СУЛТАН. 25 ЯНВАРЯ - Январское Единое национальное тестирование стартовало в Казахстане. Для участия в тестировании подано около 104 тысяч заявлений, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Как сообщили в пресс-службе Министерства образования и науки РК, тестирование продлится до 22 февраля 2022 года.
 

Выпускникам с особыми образовательными потребностями в 2022 году будет предоставлено дополнительное время. Абитуриенты с нарушением зрения, слуха, функций опорно-двигательного аппарата получат, помимо основных 240 минут, еще 40 минут дополнительно для выполнения заданий тестирования. То есть они могут сдавать ЕНТ дольше, чем остальные - в течение 4 часов 40 минут. Кроме того, внесены изменения и по содержанию заданий для особенных абитуриентов. Для них разработаны варианты тестов без рисунков, диаграмм и схем. Такие изменения существенно облегчат сдачу ЕНТ претендентам с особыми образовательными потребностями", - отметил директор Национального центра тестирования МОН РК Руслан Емельбаев. 

 
Сообщается, что тестирование будет проводиться по принципу "1 компьютер - 2 камеры - 1 тестируемый". На рабочем месте поступающего, помимо основной камеры, будет установлена дополнительная фронтальная веб-камера для записи звука и фиксации движений тестируемого. 
 
Количество предметов остается прежним - три обязательных и два на выбор. Число тестовых заданий - 120. Из них по истории Казахстана - 15, по математической грамотности - 15, по грамотности чтения - 20, по 35 заданий по двум профильным предметам. Общее время тестирования составляет 4 часа (240 минут). Максимальное количество баллов - 140. 
 
Ранее проведение ЕНТ планировалось в период с 10 января по 10 февраля. Однако в связи с введением в стране режима чрезвычайного положения сроки были перенесены. По мере необходимости были введены дополнительные дни тестирования.
 

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