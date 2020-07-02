Инвестиции в образование Казахстана сократились на 10% за год

Нур-Султан. 1 июля. Kazakhstan Today - За январь - май текущего года инвестиции в сферу образования составили 46,4 млрд тенге - на 10,1% меньше, чем в аналогичном периоде прошлого года, передает Kazakhstan Today.

Инвестиции в образование в анализируемом периоде уменьшаются третий год подряд. Одновременно наблюдается сокращение доли капвложений в образование в общем объёме инвестиций в РК, сообщает Finprom.kz

Так, по итогам пяти месяцев 2020 года показатель составил 1,2%, в соответствующем периоде годом ранее - 1,3%, в 2018 - 1,6%, в 2017 - 2,8%.

В целом за последние три года по итогам января-мая сумма инвестиций в образование сокращается в среднем на 13%.

В текущем году значительно сократились инвестиции в образование из республиканского бюджета - на 84,2%, или 17,4 млрд тенге за год, до 3,3 млрд тенге. В аналогичном периоде 2019 года из республиканского бюджета было выделено 20,6 млрд тенге.

Также значительно уменьшились вложения за счёт собственных средств бизнеса: минус 51,3%, или 7,2 млрд тенге за год, до 6,8 млрд тенге.

Наибольший объём инвестиций в образование направлен из местного бюджета: 36,3 млрд тенге - более чем в 2 раза больше, чем в аналогичном периоде 2019 года (16,8 млрд тенге).

Тем временем капвложения в сферу образования за счёт кредитов банков увеличились в 44,5 раза за год и составили 16,7 млн тенге. При этом инвестиций за счёт других заёмных средств в текущем году в секторе не наблюдалось.

В региональном разрезе наибольший объём инвестиций в образование наблюдается в Алматы - 7,8 млрд тенге (годом ранее - 5,9 млрд тенге). В тройку лидирующих регионов также вошли Туркестанская и Алматинская области - 7,2 млрд и 6,6 млрд тенге соответственно. Замыкают пятерку Жамбылская область (3,3 млрд тенге) и город Шымкент (3,1 млрд тенге).

17 июня 2020 года министр образования и науки РК Асхат Аймагамбетов провёл онлайн-встречу с представителями посольств Казахстана в других странах. Участники совещания обсудили вопросы, касающиеся развития международного сотрудничества по интернационализации высшего образования Казахстана, развитию академической мобильности, модернизации программы "Болашак", привлечению инвестиций, и т. д.

Министерством подготовлены концепции и готовятся соглашения по подписанию 20 договоров, которые охватывают вопросы развития международного сотрудничества при проведении совместных научных исследований, развития академической мобильности студентов и преподавателей, открытия двух дипломных программ в вузах, выделения на паритетных основаниях грантов и признания документов об образовании.

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