Система Orphus

Итоги тестирования педагогов в Казахстане неутешительные - Тугжанов

19.08.2022, 15:30 12216
Итоги тестирования педагогов в Казахстане неутешительные - Тугжанов
Фото: depositphotos.com
НУР-СУЛТАН. 19 АВГУСТА - Около 75 тысяч казахстанских педагогов прошли курсы повышения квалификации, однако итоги неутешительные, сообщил на августовской конференции заместитель премьер-министра Казахстана Ералы Тугжанов, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Итоги национального квалификационного тестирования педагогов за первое полугодие показали неутешительные результаты", - заявил Тугжанов. 

 
По его словам, Министерство просвещения должно разобраться в этом вопросе и принять соответствующие меры. 

Поднять профессиональное развитие на совершенно иной уровень, по мнению министра, поможет создание республиканских ассоциаций педагогов по учебным предметам. 
 

Необходимо, чтобы такие объединения формировались по многоуровневому принципу из педагогов школ, колледжей и вузов по одной и той же дисциплине. Участие в объединениях даст педагогам погрузиться в уникальную и интеллектуальную среду", - отметил Ералы Тугжанов.

 
Он также поручил Министерству просвещения организовать республиканские и областные конкурсы педагогов в рамках 150-летия казахского просветителя Ахмета Байтурсынова. 
 

новости по теме

Все казахстанские школы перейдут на пятидневку со следующего года - Аймагамбетов

19.08.2022, 16:54 10226
Все казахстанские школы перейдут на пятидневку со следующего года - Аймагамбетов
НУР-СУЛТАН. 19 АВГУСТА - Все казахстанские школы, за исключением школ с трехсменным обучением, со следующего года перейдут на пятидневный формат работы, заявил сегодня на августовской конференции министр просвещения Асхат Аймагамбетов, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

Мы приняли решение с нового учебного года перевести все школы, за исключением школ с трехсменным обучением, на пятидневный формат работы. Это касается и директоров школ, и учителей, и всех работников. Мы считаем, что учителя должны в субботу отдыхать, находиться со своими детьми. Это касается и директоров школ и завучей", - подчеркнул министр. 

 
По его словам, зарплата и продолжительность отпуска у педагогов при этом останутся без изменений. 
 
Напомним, принятый вчера приказ Министерства просвещения о продлении учебного года был с негодованием воспринят общественностью. 
 

Онлайн-школы и колледжи могут появиться в Казахстане

19.08.2022, 14:02 14261
Онлайн-школы и колледжи могут появиться в Казахстане
Фото: unsplash.com
НУР-СУЛТАН. 19 АВГУСТА - В Республике Казахстан на законодательном уровне могут закрепить норму по онлайн-школам и онлайн-колледжам, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

Мы можем по-разному относиться к онлайн-обучению, но мы должны понимать, что это уже реальность. Мы хотим принять меры, для того чтобы законодательно закрепить норму по онлайн-школами и онлайн-колледжам", - сообщил министр просвещения Асхат Аймагамбетов в ходе республиканской августовской конференции педагогов. 

 
Он отметил, что данный вопрос будет обсуждаться. 
 

Нам важно создавать альтернативу, не прятать голову в песок, не говорить о том, что проблемы не существует, а, наоборот, решать эти задачи и регламентировать это законодательно", - добавил министр.

 

Решение о продлении учебного года не было поддержано общественностью

19.08.2022, 11:10 16521
Решение о продлении учебного года не было поддержано общественностью
НУР-СУЛТАН. 19 АВГУСТА - Решение Министерства просвещения Казахстана о продлении учебного года не было поддержано общественностью, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Проект приказа "Об определении начала, продолжительности и каникулярных периодов 2022-2023 учебного года в организациях среднего образования" был опубликован для публичного обсуждения на портале Открытые НПА с 22 июля до 5 августа. Министерство предложило продлить учебный год на две недели за счет сокращения каникулярных дней в течение учебного года и увеличения продолжительности 4-й четверти до 1 июня. Учебный год продлится с 1 сентября по 31 мая. 
 
Под документом граждане оставили 445 комментариев. Подавляющее большинство из них высказались против принятия данного приказа.
 
За принятие приказа проголосовал всего один человек, против - 222.
 

Против продления учебного года и сокращения любых каникул. Считаю глупостью что 2 недели учебы поднимут знания у детей. Нужно менять школьную программу и вернуться к старой системе образования. Нужно менять эти ужасные учебники программу которой не понимают не то что ученики, но и учителя. Учебники полны ошибок. Учителям приказали молчать. Но не забывайте, что среди родителей много педагогов. Я против психологических тестов в школе, против понятия буллинга, против секс просвета в школе, против больниц при школах, против турникетов в школе. оставьте в покое детей!!!!" 

 

Почему не учитывается мнение большенства родителей. Нужно не каникулы сокращать, а качество образования! Дети не виноваты что программа хромает. Против данного нпа"

 

Я против данного НПА! Против сокращения каникул у детей! Прекратите ставить эксперименты над нашими детьми! Постройте новые школы! Школы в г Нур-Султан переполнены! В классах учатся более 30 детей! Учатся в три смены! Обеспечьте лучше комфортные условия для учащихся и тогда дети будут радовать нас своими результатами!"

 

Я против. Зачем это? Если ровняетесь на запад, то там все немного по другому в плане каникул. Если забрать несколько дней каникул и лета, дети спасибо вам не скажут. Школа нынче не дом знаний, а какое то поля боя что для родителей, что для учеников. Лучше заняться школьной программой, нормальную сделать, тогда и успешных учеников больше будет, и с удовольствием посещение школы".

 

Категорически против принятия данного НПА! Против сокращения каникул и против продления учебного года!"

 

Не нужно придумывать. Улучшите школьную программу, две недели не спасут проблемы в образовании"

 

Серьёзно? Весенние каникулы 9 дней? А ни чего что третья четверть 3 месяца?"

 
(Пунктуация и орфография авторов сохранены)
 
Родительская общественность выразила обеспокоенность в связи с тем, что к концу учебного года дети уже перегружены и находятся на пределе. Также в конце мая в некоторых регионах стоит очень жаркая погода, что также сказывается на состоянии детей. Это все может негативно повлиять на состояние здоровья и психики детей.
 
Агентство Kazakhstan Today провело опрос на тему продления учебного года. Подавляющее большинство респондентов (84,69%) также проголосовали против сокращения каникул и продления учебного года. Ответ "Да, нужно добавить нагрузку, детям ее не хватает, надо соответствовать западным стандартам образования любой ценой" выбрали 8,16%, "Надо вообще отменить каникулы" - 5,1%, "Мне все равно" - 2,04%.
 
Несмотря на мнение общественности, Министерство просвещения приняло приказ. Также ведомство утвердило приказ о государственных общеобязательных стандартах дошкольного воспитания и обучения, начального, основного среднего и общего среднего, технического и профессионального, послесреднего образования. В документе закреплена продолжительность учебного года в школах в 36 недель.

Продолжительность учебного года в 1-х классах составит 35 учебных недель, во 2-11-х (12-х) классах - 36 учебных недель. 
 
Каникулы в течение учебного года:
 
В 1–11-х (12-х) классах:
 
осенние - 7 дней (с 31 октября по 6 ноября 2022 года включительно);
 
зимние - 9 дней (с 31 декабря 2022 года по 8 января 2023 года включительно);
 
весенние - 9 дней (с 18 по 26 марта 2023 года включительно).
 
В 1-х классах установлены дополнительные каникулы - 7 дней (с 6 по 12 февраля 2023 года включительно).
 
Ранее агентство провело опрос по поводу оценки в целом системы образования в Казахстане. Он показал, что 85% респондентов поддерживают возврат к прежней научно-образовательной системе и отказ от Болонской системы.
 

Сокращение каникул в Казахстане закрепили в образовательных стандартах

18.08.2022, 14:55 30846
Сокращение каникул в Казахстане закрепили в образовательных стандартах
НУР-СУЛТАН. 18 АВГУСТА - Министерство просвещения утвердило приказ о государственных общеобязательных стандартах дошкольного воспитания и обучения, начального, основного среднего и общего среднего, технического и профессионального, послесреднего образования. В документе закреплена продолжительность учебного года в школах в 36 недель, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Глава 5-го государственного общеобязательного стандарта начального образования содержит следующие требования к сроку обучения:
 
Срок освоения общеобразовательной учебной программы начального образования - четыре года.
 
Продолжительность учебного года в 1-х классах - 35 учебных недель, во 2-4-х классах - 36 учебных недель.
 
Продолжительность каникулярного времени в календарном году составляет не менее 115 дней, из них в учебном году не менее 25 дней.
 
Каникулы предоставляются три раза в учебном году - осенью, зимой и весной. Для обучающихся 1-х классов в третьей четверти дополнительно предоставляется каникулярное время продолжительностью одна неделя.
 
Напомним: до этого года казахстанские школьники учились на две недели меньше. Ранее Министерство просвещения РК заявило, что изучило предложения экспертов и результаты научных исследований относительно продления учебного года. 
 
Предложение относительно сокращения каникул было вынесено на публичное обсуждение и натолкнулось на критику со стороны общества. Родители назвали данное предложение "действием ради действия". Тем не менее решение было принято. 
 
Предложенный график каникул на 2022-2023 учебный год выглядит так: 
 
осенние - с 31 октября по 6 ноября 2022 года; 
 
зимние - с 31 декабря 2022 по 8 января 2023 года; 
 
весенние - с 18 по 26 марта 2023 года; 
 
летние - с 1 июня по 1 сентября. 
 
Также по-прежнему есть дополнительные каникулы для первых классов - с 6 по 12 февраля 2023 года. 
 
Агентство Kazakhstan Today ранее провело по поводу оценки в целом системы образования в Казахстане. Он показал, что 85% респондентов поддерживают возврат к прежней научно-образовательной системе и отказ от Болонской системы.
 

Дефицит мест в школах Казахстана может достигнуть 1 млн

16.08.2022, 15:04 55656
Дефицит мест в школах Казахстана может достигнуть 1 млн
НУР-СУЛТАН. 16 АВГУСТА - В Казахстане дефицит ученических мест может составить 1 млн к 2025 году, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Как сообщил министр просвещения Асхат Аймагамбетов, на сегодняшний день в Казахстане не хватает более 260 тысяч ученических мест. 
 

Прогнозируется, что к 2025 году у нас может возникнуть дефицит порядка миллиона ученических мест. Для того чтобы этого дефицита не было, президент поставил задачу по строительству тысячи школ", - сказал министр.

 
По его информации, в прошлом году было построено рекордное число школ - 277. В этом году планируется ввести в эксплуатацию 225 школ.
 
Также вопрос будет решаться в рамках отдельного национального проекта "Комфортная школа", который будет реализован по поручению главы государства. Он позволит устранить дефицит 800 тысяч мест. 
 
Напомним, что в правительстве РК поддержали продление учебного года.
 

В РК количество грантов для обучения в университетах увеличено до 88 тысяч

16.08.2022, 12:02 58976
В РК количество грантов для обучения в университетах увеличено до 88 тысяч
НУР-СУЛТАН. 16 АВГУСТА - Количество грантов для обучения в университетах увеличено до 88 тысяч, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

Для охвата молодежи профтехобразованием в текущем году госзаказ увеличен до 128 тысяч мест. По поручению главы государства количество грантов для обучения в университетах увеличено до 88 тысяч. В целях подготовки инженерно-технических кадров начат прием в 3 новых филиала ведущих зарубежных вузов", - проинформировал премьер-министр Алихан Смаилов на заседании правительства. 

 
Он подчеркнул, что к началу учебного года приняты необходимые меры по обеспечению готовности как инфраструктуры, так и учебного процесса. 
 
Глава правительства также отметил, что все объекты образования должны быть готовы к началу учебного года на 100%. Министрам просвещения, науки и высшего образования, акимам регионов взять эти вопросы на особый контроль. 
 

Акиматам регионов необходимо ускорить вывод систем видеонаблюдения организаций образования в центры оперативного управления органов внутренних дел. Также следует обеспечить соблюдение требований по привлечению к охране школ лицензированных организаций", - заявил он. 

 
Алихан Смаилов поручил: 

  • Министерству просвещения совместно с Министерством внутренних дел рассмотреть вопрос обязательного введения в образовательную программу изучения Правил дорожного движения, привлечения к этой работе действующих инспекторов. 
  • акиматам регионов необходимо обеспечить 100% охват детей, нуждающихся в помощи, мерами государственной поддержки. Следует организовать школьные ярмарки и выездные автолавки в отдаленные села для реализации школьных товаров по сниженным ценам.
  • Министерству торговли совместно с палатой "Атамекен" и акиматами обеспечить стабильность цен на школьные принадлежности; 
  • Министерству индустрии совместно с НПП "Атамекен" отработать вопрос по стоимости школьной формы; 
  • акиматам регионов обеспечить доставку в школы необходимого количества учебников; 
  • Министерству науки и высшего образования, акиматам регионов принять все меры по обеспечению иногородних студентов вузов и колледжей местами в общежитиях.
 

В правительстве РК поддержали продление учебного года

16.08.2022, 11:58 59406
В правительстве РК поддержали продление учебного года
НУР-СУЛТАН. 16 АВГУСТА - На заседании правительства премьер-министр РК Алихан Смаилов поддержал предложение по продлению учебного года в Казахстане, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Министр просвещения РК Асхат Аймагамбетов отметил, что данное решение положительно скажется на учебном процессе.
 

Мы приняли два важных решения. С одной стороны, снизить нагрузку на учеников, с другой стороны, учебный процесс закончится 31 мая. 1,5 млн детей не могли перейти на пятидневную учебную неделю. Сейчас у нас появится 36 дней дополнительных выходных, и дети смогут их использовать по своему усмотрению. Был риск, что более 100 школ будут работать трехсменно. Но с введением данного нововведения они будут работать в две смены", - сказал Асхат Аймагамбетов. 

 
По его словам, благодаря нововведению высвободятся кабинеты, и дети, которые обучаются во вторую смену, перейдут в первую.
 

150 тысяч педагогов могут также использовать эти высвободившиеся дни по своему желанию", - отметил министр.

 

С введением изменений у 1,5 млн детей появится 36 новых дополнительных выходных. Эти же дни появятся у педагогов. Те дети, которые будут обучаться в 1-ю смену, для них это тоже удобно. Это скажется на качестве образования. Мы всесторонне это рассмотрели и обсудили", - уточнил Асхат Аймагамбетов. 

 
Премьер-министр в свою очередь отметил, что в правительстве поддерживают эти нововведения.
 

Мы поддерживаем данные предложения", - сказал Алихан Смаилов.


Напомним, учебный год 2022-2023 продлят на две недели.

Ранее в Министерстве просвещения Республики Казахстан изучили предложения экспертов и результаты научных исследований относительно продления учебного года до конца июня и начала учебного года с 20 августа. 
 

В Казахстане продлят учебный год

15.08.2022, 14:20 66006
В Казахстане продлят учебный год
НУР-СУЛТАН. 15 АВГУСТА - Учебный год 2022-2023 продлят на две недели. Об этом сообщили в Министерстве просвещения во время аппаратного совещания, передает KAZAKHSTAN TODAY со ссылкой на "Хабар 24"

Предстоящий учебный год будет длиться 35 недель для первоклассников и 36 недель во 2-11-х классах и закончится 1 июня. 
 
График каникул на 2022-2023 учебный год: 
 
  • осенние - с 31 октября по 6 ноября 2022 года;
  • зимние - с 31 декабря 2022 по 8 января 2023 года;
  • весенние - с 18 по 26 марта 2023 года;
  • летние - с 1 июня по 1 сентября. 

Также по-прежнему есть дополнительные каникулы для первых классов - с 6 по 12 февраля 2023 года. 
 
Приказ министра просвещения Асхата Аймагамбетова о продлении учебного года находится на стадии регистрации в Минюсте.
 

Читаемое

Новости RT

    Новости Китая

      Ваше мнение

      Министерство просвещения опубликовало новый вариант приказа, в котором новый учебный год предлагается начать 1 сентября и завершить 31 мая. Считаете ли вы разумным решение продлить учебный год для детей?

      Архив опросов