Итоговая аттестация выпускников школ начнется 28 мая

НУР-СУЛТАН. 5 МАЯ - Итоговые выпускные экзамены обучающихся 9 (10) классов пройдут с 28 мая по 5 июня, 11 (12) классов - с 1 по 10 июня 2021 года, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Как сообщили в Министерстве образования и науки РК, выпускники 9 (10) классов будут проходить итоговую аттестацию по трем предметам: письменный экзамен по языку обучения в форме эссе; письменный экзамен по математике (алгебре); письменный экзамен по казахскому языку и литературе в классах с другим языком обучения и письменный экзамен по русскому языку и литературе в классах с казахским языком обучения.

Государственные выпускные экзамены обучающихся 11 (12) классов пройдут с 1 по 10 июня 2021 года. Выпускники школ сдают экзамены по четырем предметам: письменный экзамен по языку обучения в форме эссе; письменный экзамен по алгебре и началам анализа; тестирование по истории Казахстана; тестирование по казахскому языку в школах с другим языком обучения и тестирование по русскому языку в школах с казахским языком обучения", - сообщили в пресс-службе министерства.

Отмечается, что 2020-2021 учебный год завершают более 3,4 млн школьников, из них выпускников 11 (12) классов - около 150 тысяч, учащихся 9 классов - около 270 тысяч человек.

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