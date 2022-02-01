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Два российских университета проводят международные открытые олимпиады по общеобразовательным предметам

31.01.2022, 14:52 3781
Фото: представительство Россотрудничества
АЛМАТЫ. 31 ЯНВАРЯ - Сразу два российских университета - Ивановский государственный химико-технологический и Московский технологический университет имени А. Леонова - объявили о проведении международных открытых олимпиад, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

Ивановский государственный химико-технологический университет проводит международную online-олимпиаду "Фундаментальные науки - развитию регионов" по химии, физике, информатике, мировой экономике и бизнесу. В олимпиаде могут принимать участие иностранные граждане и лица без гражданства", - сообщили в представительстве Россотрудничества. 

 
28 февраля 2022 года завершается регистрация на участие. Олимпиада будет проходить в онлайн-формате с 1 по 31 марта 2022 года. 
 
Отмечается, что участие бесплатное, всем будут выданы сертификаты об участии. Победители получат дипломы и грамоты.
 
Всем победителям и призерам будут добавлены дополнительные баллы к вступительным испытаниям при поступлении в 2022 году, также предоставляется преимущественное право при зачислении.
 
Подробнее об олимпиаде можно узнать на сайте: https://www.isuct.ru/chem.
 
В свою очередь московский Технологический университет им. А. Леонова проводит XIV Международную открытую олимпиаду по общеобразовательным предметам. К участию приглашаются обучающиеся 10-12 классов. Участие бесплатное, для иностранных участников предусматривается дистанционный формат.
 
Олимпиада Технологического университета пройдет по следующим предметам:
 
  • 06 февраля 2022 года: информатика, математика, физика;
  • 03 апреля 2022 года: русский язык, обществознание, английский язык.

Сроки регистрации: 
 
  • информатика математика, физика - до 02 февраля 2022 года;
  • русский язык, обществознание, английский язык - до 29 марта 2022 года. 
 
Регистрация на сайте: https://unitech-mo.ru/information/about-olympics/
 
Победители и призеры награждаются дипломами и ценными призами, а также имеют особые преимущества при поступлении в Технологический университет и на время обучения.
 
28 января в школе-лицее №8 при участии Русского Дома в Алматы прошла Литературная гостиная "Пушкинское наследие объединяет народы".
 
Творческим настроением прониклись учащиеся начальных классов - ребята эмоционально и выразительно читали стихи и отрывки из произведений классика, отвечали на вопросы викторины, показывали сценки и рисовали иллюстрации по мотивам произведений А. С. Пушкина. 
 
Кроме того, 28 января состоялось очередное заседание Международного клуба учителей русского языка и литературы на тему: "Использование интерактивных методов обучения и электронных образовательных ресурсов в преподавании русского языка и литературы". 
 
На заседании выступили спикеры из разных стран: Исакова Диляра (Казахстан) с докладом: "Мнемотехника на уроках русского языка и литературы"; Тупий Ольга (Казахстан) с докладом: "Использование электронных образовательных ресурсов в преподавании русского языка и литературы; Адамия Зоя и Дарбаидзе Мариам (Грузия) с докладом: "Использование интерактивных методов обучения в преподавании русского языка и литературы"; Садык Наржан (Казахстан) с докладом: "Цифровые технологии в проектной деятельности (в рамках изучения русского языка)". 
 
 

новости по теме

Российские вузы включены в список программы "Болашак"

28.01.2022, 15:49 11286
Российские вузы включены в список программы "Болашак"
Фото: depositphotos.com
НУР-СУЛТАН. 28 ЯНВАРЯ - В список вузов для обучения по программе "Болашак" включены ведущие российские технические университеты, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Как сообщили в Министерстве образования и науки Республики Казахстан, всего в перечень входят более 200 вузов 27 стран. 
 
В списке следующие российские университеты для обучения по техническим направлениям: 
 
  • Московский государственный технический университет имени Николая Баумана,
  • Национальный исследовательский ядерный университет "МИФИ",
  • Московский государственный университет имени Михаила Ломоносова,
  • Санкт-Петербургский государственный университет,
  • Московский физико-технический институт. 
 

Также в настоящее время министерство ведет работу по включению в список Национального исследовательского технического университета "МИСиС" и Национального исследовательского университета ИТМО", - заявили в ведомстве.

 
Отмечается, что "Болашак" будет расширять географию для обучения и с другими странами и вузами. 
 
Напомним, Токаев поручил переориентировать программу "Болашак".
 

Бесплатное техпрофобразование смогут получить более 120 тысяч казахстанцев

27.01.2022, 19:03 16591
НУР-СУЛТАН. 27 ЯНВАРЯ - В Казахстане будет увеличен объем государственного заказа для обучения в колледжах, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

В этом году бесплатное техническое и профессиональное образование смогут получить более 120 тысяч казахстанцев, что на 25 тысяч больше, чем в прошлом учебном году", - сообщил на расширенном заседании коллегии Министерства образования и науки РК вице-министр образования и науки РК Куаныш Ергалиев.

 
Кроме того, будет усилено взаимодействие с предприятиями для организации их шефства над колледжами и расширено дуальное обучение.
 
Также начата работа по переориентированию программы "Болашак".
 

По поручению главы государства акцент будет сделан на подготовку кадров по техническим направлениям. Гранты на технические и IT-направления будут увеличены с 40% до 60%", - отметил Ергалиев.

 
Напомним, ранее президент Касым-Жомарт Токаев поручил переориентировать систему образования Казахстана в сторону технических специальностей. 
 

Единую базу очередности в детские сады планируют создать в Казахстане

27.01.2022, 14:31 18711
Единую базу очередности в детские сады планируют создать в Казахстане
Фото: pixabay.com
НУР-СУЛТАН. 27 ЯНВАРЯ - В Казахстане планируется создать единую базу очередности в детские сады. Об этом на заседании Минобразования сообщила первый вице-министр образования и науки Казахстана Шолпан Каринова, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Планируется создание единой базы очередности в детские сады по всей стране для прозрачности распределения мест, адресности финансирования и исключения дублирования", - сказала первый вице-министр образования и науки Казахстана.

 
По ее словам, в стране будут приняты меры по повышению качества работы дошкольных организаций, в особенности частных детских садов.
 

Усилим требования, введем изменения в правила размещения госзаказа, в том числе для обеспечения квалифицированными педагогами, безопасными и комфортными условиями, целевого расходования средств госзаказа и повышения качества услуг", - заявила Шолпан Каринова.

 

В Казахстане планируют открыть онлайн-университеты

27.01.2022, 12:52 19606
В Казахстане планируют открыть онлайн-университеты
Фото: depositphotos.com
НУР-СУЛТАН. 27 ЯНВАРЯ – Министерство образования и науки Республики Казахстан планирует ввести новый инструмент обучения в системе высшего образования, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

В стране будут открыты первые онлайн-университеты. В целом для обучения в вузах на 5 тысяч будет увеличено количество грантов, из которых 60% будут распределены по техническим специальностям", - сообщил на коллегии ведомства вице-министр образования и науки Куаныш Ергалиев.

 
Кроме того, он заявил, что началась работа по переориентированию и реформированию программы "Болашак".
 
Напомним, что Токаев поручил переориентировать программу "Болашак".
 

Мажилисмен раскритиковал правительство за использование недостоверной статистики

26.01.2022, 17:19 22876
Мажилисмен раскритиковал правительство за использование недостоверной статистики
Фото: Depositphotos
НУР-СУЛТАН. 26 ЯНВАРЯ - Одним из недостатков правительства в принятии решений является использование недостоверной и неточной статистики, заявил депутат мажилиса парламента РК Елнур Бейсенбаев в своем депутатском запросе на имя премьер-министра Алихана Смаилова, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Как известно, пандемия в 2020 году потрясла экономическую ситуацию и у нас, несмотря на это, весь 2021 год статданные республики показывали положительные результаты. Например, весь прошлый год Национальный банк твердил о том что, уровень инфляции не превышал 8%, а рост цен на продукты питания составил не более 20%. Но каждый из нас знает точно, что основные протесты мирных демонстрантов в январе начались на почве роста цен. Одним из недостатков правительства в принятии решений является использование недостоверной и неточной статистики", - сообщил мажилисмен в своем депутатском запросе на имя премьер-министра Казахстана.

 
Мажилисмен считает, что такая же ситуация в стране и с данными по зарплатам.
 
По данным Национального бюро статистики, средняя заработная плата в стране составляет 257 тыс. тенге, а среднедушевые номинальные доходы населения – около 131 тыс. тенге. 
 

Будем откровенны, этим цифрам не верят сами статисты, не говоря уже о простых гражданах. Напоминаю вам, что глава государства на встрече с предпринимателями отметил, что ежемесячный доход половины населения не превышает 50 тысяч тенге, и жить на такие деньги практически невозможно", - отметил депутат.

 
По данным того же Бюро, численность безработных в Казахстане в 2021 году составила 4,9%, то есть около 451 тыс. человек. Эти цифры наглядно показывают, что статистика это одно, а реальная ситуация – совсем другое. 
 

К примеру, в ноябре 2021 года нами было отмечено, что число безработных в стране значительно выше, а уровень безработицы среди молодежи скрыт различными придуманными показателями. Кроме того, в начале того же года мы говорили о 12 тысячах казахсьанцах, нелегально работающих в Корее. Но эти предложения и предупреждения с нашей стороны были мягко проигнорированы со стороны правительства, которое отправило пустую отписку со словами "учитываем, видим, делаем", - сообщил Бейсенбаев.

 
Депутат считает, что уже давно пора поменять определения и использование завуалированных терминов: низкая экономическая активность, самозанятые граждане, молодежь категории NEET. Они должны рассматриваться как безработные. Только тогда определится реальный процент безработных в стране и, скорее всего, цифра будет гораздо больше.
 
По словам Бейсенбаева, также вызывает вопрос количество людей, проживающих в крупных городах страны. 
 

По итогам недавней национальной переписи в Алматы проживает более 2,1 ммлн человек, в Шымкенте - 1,1 млн человек. В действительности же в Алматы проживает не менее 2,5 миллионов человек, а в Шымкенте - 1,5 миллиона. Получается, что эти люди действительно есть, но в данных национальной статистики их нет?! Ясно видим, что в вопросе общей статистики наряду с конкретными цифрами отсутствуют прогнозирование и анализ. Этот цифровой дисбаланс существенно мешает работе акиматов. Что приводит к некорректным и даже системным ошибкам при принятии решений социально-экономического характера. А это в свою очередь - к социальному напряжению", - сообщил мажилисмен.

 
Вместе с тем, на национальную перепись с 2018 по 2021 год было потрачено около 9 млрд тенге бюджетных средств. 
 

Эта сумма, как и само качество проведения переписи, вызывает много вопросов у населения. Мы и сейчас не знаем, на что конкретно были потрачены деньги. Расхождение недостоверных статистических данных на бумаге не выдерживает критики. Поэтому считаем необходимым в срочном порядке отрегулировать подходы в этой отрасли. Считаем целесообразным определить новый порядок открытых, прозрачных и справедливых действий в области статистики. Также в кратчайшие сроки просим дать отчет о потраченных средствах для проведения национальной переписи населения с приглашением СМИ. Уже давно пора привести статистические данные в порядок", - заявил мажилисмен.

 
Ранее сообщалось, в Казахстане на проведение переписи населения было выделено более 8 млрд тенге. При этом, как отметил эксперт, затраты на перепись населения были завышены в сто раз.
 

Январское ЕНТ стартовало в Казахстане

25.01.2022, 12:51 28261
Январское ЕНТ стартовало в Казахстане
Фото: instagram/bilim_jane_gylym
НУР-СУЛТАН. 25 ЯНВАРЯ - Январское Единое национальное тестирование стартовало в Казахстане. Для участия в тестировании подано около 104 тысяч заявлений, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Как сообщили в пресс-службе Министерства образования и науки РК, тестирование продлится до 22 февраля 2022 года.
 

Выпускникам с особыми образовательными потребностями в 2022 году будет предоставлено дополнительное время. Абитуриенты с нарушением зрения, слуха, функций опорно-двигательного аппарата получат, помимо основных 240 минут, еще 40 минут дополнительно для выполнения заданий тестирования. То есть они могут сдавать ЕНТ дольше, чем остальные - в течение 4 часов 40 минут. Кроме того, внесены изменения и по содержанию заданий для особенных абитуриентов. Для них разработаны варианты тестов без рисунков, диаграмм и схем. Такие изменения существенно облегчат сдачу ЕНТ претендентам с особыми образовательными потребностями", - отметил директор Национального центра тестирования МОН РК Руслан Емельбаев. 

 
Сообщается, что тестирование будет проводиться по принципу "1 компьютер - 2 камеры - 1 тестируемый". На рабочем месте поступающего, помимо основной камеры, будет установлена дополнительная фронтальная веб-камера для записи звука и фиксации движений тестируемого. 
 
Количество предметов остается прежним - три обязательных и два на выбор. Число тестовых заданий - 120. Из них по истории Казахстана - 15, по математической грамотности - 15, по грамотности чтения - 20, по 35 заданий по двум профильным предметам. Общее время тестирования составляет 4 часа (240 минут). Максимальное количество баллов - 140. 
 
Ранее проведение ЕНТ планировалось в период с 10 января по 10 февраля. Однако в связи с введением в стране режима чрезвычайного положения сроки были перенесены. По мере необходимости были введены дополнительные дни тестирования.
 

В Казахстане студенческие стипендии вырастут на 20%

24.01.2022, 16:48 32351
В Казахстане студенческие стипендии вырастут на 20%
Фото: depositphotos.com
НУР-СУЛТАН. 24 ЯНВАРЯ - С 1 сентября 2022 года стипендия казахстанских студентов повысится на 20%, магистрантов и докторантов - на 15%. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства образования РК, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Студенты, обучающиеся по педагогическому направлению подготовки, начнут получать более 58 тыс. тенге, по другим направлениям - порядка 37 тыс. тенге. Стипендия магистрантов увеличится до 86 987 тенге, докторантов - до 195 тыс. тенге", - сообщил директор департамента высшего и послевузовского образования МОН РК Адлет Тойбаев.

 
Напомним, в сентябре 2021 года размер стипендии бакалавров уже повысился на 20%, магистрантов и докторантов - на 15%. Таким образом, с сентября 2021 года стипендия студентов составила 31 423 тенге, магистрантов - 76 950 тенге, докторантов - 172 500 тенге.
 

Более ста тысяч детей Акмолинской области посещают кружки и секции

24.01.2022, 12:47 32056
КОКШЕТАУ. 24 ЯНВАРЯ - По информации управления образования Акмолинской области, в регионе ежегодно увеличивается количество организаций дополнительного образования, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Развитие творческих навыков - один из немаловажных факторов в жизни подрастающего поколения. Возможность внеурочного посещения каждым ребенком кружков и секций всегда находится на контроле руководства области, отметили в управлении внутренней политики региона. 
 

Всего 106 871 учащийся в области охвачен дополнительным образованием. 20 453 ребенка занимаются кружковой деятельностью в 51 организации - центрах внешкольной работы, домах творчества и т. д., 86 418 посещают кружки и секции при школах", - поделились в ведомстве.

 
В пресс-службе подчеркнули, что занятия для детей не прекращались и во время зимних каникул. 
 

В соответствии с концепцией о зимних каникулах управлением составлен план работы с учетом восьми направлений воспитательной работы и эпидемиологической ситуации в области. В период каникул организации дополнительного образования проводили с детьми конкурсы, турниры, интеллектуальные игры, такие как "Кыскы киял", кыскы арт-челлендж "Кыскы вернисаж", "Суретшілер шыгармаларындагы кыс", "Ертегіде конакта", квест-игры на свежем воздухе и различные формы работ в онлайн формате", - рассказали в управлении.

 
Кроме того, продолжена работа по проекту "Читающая нация" в школах Ерейментауского и Буландинского районов Кокшетау, а также города Степногорска.
 
В штатном режиме продолжается работа самого крупного объекта - ГКП на ПХВ "БолашаК сарайы" в Кокшетау, где на ежедневной основе в 111 кружках и секциях занимаются более 3000 детей. 
 

Мы всегда рады новым воспитанникам, стараемся им помочь в раскрытии потенциала и саморазвитии. За небольшой период деятельности наши ученики стали победителями в различных конкурсах и соревнованиях", - отметила директор Айнагуль Балташева.

 
В УВП добавили, что в регионе в 552 общеобразовательных школах получают знания 133 103 ученика. 
 

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