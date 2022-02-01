Два российских университета проводят международные открытые олимпиады по общеобразовательным предметам

АЛМАТЫ. 31 ЯНВАРЯ - Сразу два российских университета - Ивановский государственный химико-технологический и Московский технологический университет имени А. Леонова - объявили о проведении международных открытых олимпиад, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Ивановский государственный химико-технологический университет проводит международную online-олимпиаду "Фундаментальные науки - развитию регионов" по химии, физике, информатике, мировой экономике и бизнесу. В олимпиаде могут принимать участие иностранные граждане и лица без гражданства", - сообщили в представительстве Россотрудничества.

28 февраля 2022 года завершается регистрация на участие. Олимпиада будет проходить в онлайн-формате с 1 по 31 марта 2022 года.

Отмечается, что участие бесплатное, всем будут выданы сертификаты об участии. Победители получат дипломы и грамоты.

Всем победителям и призерам будут добавлены дополнительные баллы к вступительным испытаниям при поступлении в 2022 году, также предоставляется преимущественное право при зачислении.

Подробнее об олимпиаде можно узнать на сайте: https://www.isuct.ru/chem.

В свою очередь московский Технологический университет им. А. Леонова проводит XIV Международную открытую олимпиаду по общеобразовательным предметам. К участию приглашаются обучающиеся 10-12 классов. Участие бесплатное, для иностранных участников предусматривается дистанционный формат.

Олимпиада Технологического университета пройдет по следующим предметам:

06 февраля 2022 года: информатика, математика, физика;

03 апреля 2022 года: русский язык, обществознание, английский язык.





Сроки регистрации:

информатика математика, физика - до 02 февраля 2022 года;

русский язык, обществознание, английский язык - до 29 марта 2022 года.

Регистрация на сайте: https://unitech-mo.ru/information/about-olympics/

Победители и призеры награждаются дипломами и ценными призами, а также имеют особые преимущества при поступлении в Технологический университет и на время обучения.

28 января в школе-лицее №8 при участии Русского Дома в Алматы прошла Литературная гостиная "Пушкинское наследие объединяет народы".

Творческим настроением прониклись учащиеся начальных классов - ребята эмоционально и выразительно читали стихи и отрывки из произведений классика, отвечали на вопросы викторины, показывали сценки и рисовали иллюстрации по мотивам произведений А. С. Пушкина.

Кроме того, 28 января состоялось очередное заседание Международного клуба учителей русского языка и литературы на тему: "Использование интерактивных методов обучения и электронных образовательных ресурсов в преподавании русского языка и литературы".

На заседании выступили спикеры из разных стран: Исакова Диляра (Казахстан) с докладом: "Мнемотехника на уроках русского языка и литературы"; Тупий Ольга (Казахстан) с докладом: "Использование электронных образовательных ресурсов в преподавании русского языка и литературы; Адамия Зоя и Дарбаидзе Мариам (Грузия) с докладом: "Использование интерактивных методов обучения в преподавании русского языка и литературы"; Садык Наржан (Казахстан) с докладом: "Цифровые технологии в проектной деятельности (в рамках изучения русского языка)".