В Алматы устраняют последствия селя, для жителей Медеуского района организован подвоз воды, установлены биотуалетыВ Алматы устраняют последствия селя, для жителей Медеуского района организован подвоз воды, установлены биотуалеты
Изменения по некоторым школьным предметам введут в Казахстане
Астана. 20 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Министр просвещения Казахстана подписал приказ "О внесении изменений и дополнений в приказ министра просвещения Республики Казахстан от 16 сентября 2022 года № 399 "Об утверждении типовых учебных программ по общеобразовательным предметам и курсам по выбору уровней начального, основного среднего и общего среднего образования".
В документе расписаны учебные программы по следующим предметам: русский язык для 2-4-х классов в школах с нерусским языком обучения, английский язык (3-4-й классы), немецкий язык (3-4-й классы), французский язык (3-4-й классы), изобразительное искусство (1-4-й классы), трудовое обучение (1-4-й классы), художественный труд (3-4-й классы).
Согласно типовой учебной программе по учебному предмету "Русский язык" целью обучения является формирование навыков аудирования (слушания), говорения, чтения и письма в соответствии с правилами речевого этикета и нормами употребления языковых единиц в речевой деятельности, ориентированной на ситуации общения.
Задачи обучения учебному предмету "Русский язык":
1) развивать навыки аудирования (слушания), говорения, чтения, письма, необходимые для общения в повседневной жизни, учебной и практической деятельности;
2) формировать знания о единицах языка, правилах их сочетания и функционирования, навыки и умения строить предложения в соответствии с нормами и правилами русского языка;
3) формировать и развивать навыки логического мышления, направленные на анализ, синтез, оценивание полученной информации с учетом возрастных особенностей обучающихся;
4) формировать навыки ознакомительного, выборочного чтения, составления диалога и монолога по прочитанной информации;
5) обогащать словарный запас учеников коммуникативно-актуальной лексикой;
6) формировать и развивать навыки использования информационно коммуникационных и компьютерных технологий.
По окончании начальной школы обучающиеся должны владеть языком на элементарном уровне А1, А2 (начальный уровень) согласно системе уровней Общеевропейской рамки владения языками (CEFR)", - говорится в документе.
Объем учебной нагрузки по предмету "Русский язык" составляет:
- во 2-м классе - 2 часа в неделю, 72 часа в учебном году;
- во 2-м классе с сокращением учебной нагрузки -1,5 часа в неделю, 54 часа в учебном году;
- в 3-м классе - 2 часа в неделю, 72 часа в учебном году;
- в 4-м классе - 2 часа в неделю, 72 часа в учебном году.
Программа начальной школы по учебному предмету "Английский язык" направлена на формирование и развитие языковых навыков обучающихся, повышение их интереса и уверенности в себе, а также на формирование положительного отношения к изучению английского язык.
Максимальный объем учебной нагрузки по учебному предмету "Английский язык" составляет:
- в 3-м классе - 2 часа в неделю, 72 часа в год;
- в 4-м классе - 2 часа в неделю, 72 часа в год.
С системами целей обучения, а также задачами и объемами учебной нагрузки по другим вышеуказанным предметам можно ознакомиться по ссылке.
Приказ введен в действие с 19 июля 2023 года.