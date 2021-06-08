Более 600 абитуриентов попались на нарушениях при сдаче ЕНТ

НУР-СУЛТАН. 7 ИЮНЯ - 224 выпускника пойманы на попытке пронести запрещенные предметы в аудиторию для сдачи Единого национального тестирования, передаёт KAZAKHSTAN TODAY.

Как рассказали в пресс-службе Министерства образования и науки РК, во время досмотра 224 абитуриента лишились возможности сдать ЕНТ, принеся с собой запрещенные предметы. За нарушение правил во время сдачи тестов результаты 563 человек были аннулированы.

На сегодняшний день более 123 тысяч абитуриентов сдали ЕНТ в 51 пункте тестирования. Из них 92 458 выпускников прошли тестирование на казахском языке, 30 967 - на русском, 263 - на английском языке", - проинформировали в ведомстве.

Кроме того, у девяти выпускников была зафиксирована повышенная температура, поэтому они будут сдавать Единое национальное тестирование в другой день.

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