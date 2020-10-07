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Качество дистанционного обучения обсудили в Алматы

06.10.2020 7750
Качество дистанционного обучения обсудили в Алматы
Алматы. 6 октября. Kazakhstan Today - Заместитель акима Алматы Ержан Бабакумаров провел совещание с директорами школ по вопросам защиты здоровья детей и качества дистанционного обучения, передает Kazakhstan Today. 
 
В ходе совещания рассмотрены результаты анализа работы школ на предмет обеспечения санитарно-эпидемиологической безопасности. 
 

Это соблюдение социальной дистанции и "масочного" режима, обеспечение достаточным количеством дезинфицирующих средств: тоннелей, санитайзеров, тепловизоров, ковриков для обуви, бактерицидных ламп, эт проведение бесконтактной термометрии, обеззараживание и работа вентиляционных систем", - уточнили в пресс-службе акима Алматы.

 
Также поднимался вопрос работы медицинских пунктов школ и соблюдения правил утилизации использованных масок и перчаток в школах.
 
Особое внимание на совещании было уделено рассмотрению вопросов дистанционного образования, использования образовательных платформ, скорости интернет-соединений, а также объема бесплатного интернет-пакета для учащихся из нуждающихся семей. 
 
В ведомстве отметили, что на сегодня в Алматы функционируют 207 государственных школ с охватом более 271 тыс. учащихся и 63 частных школ города с охватом свыше 16 тыс. учащихся. 
 
Учебный год для двухсот пяти государственных школ города начался в дистанционном формате. Две школы, расположенные в микрорайонах Колсай и Сулусай, проводят обучение в штатном режиме, в связи с удаленностью и малой наполняемостью. 
 
Кроме того, с 13 сентября для учащихся 1-4-х классов по заявлению родителей в школах города организованы дежурные классы. По состоянию на сегодня, по данным департамента контроля качества и безопасности товаров и услуг Алматы, среди учащихся дежурных групп и учителей не выявлены факты заражения коронавирусной инфекцией.
 

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