Качество дистанционного обучения обсудили в Алматы

Алматы. 6 октября. Kazakhstan Today - Заместитель акима Алматы Ержан Бабакумаров провел совещание с директорами школ по вопросам защиты здоровья детей и качества дистанционного обучения, передает Kazakhstan Today.

В ходе совещания рассмотрены результаты анализа работы школ на предмет обеспечения санитарно-эпидемиологической безопасности.

Это соблюдение социальной дистанции и "масочного" режима, обеспечение достаточным количеством дезинфицирующих средств: тоннелей, санитайзеров, тепловизоров, ковриков для обуви, бактерицидных ламп, эт проведение бесконтактной термометрии, обеззараживание и работа вентиляционных систем", - уточнили в пресс-службе акима Алматы.

Также поднимался вопрос работы медицинских пунктов школ и соблюдения правил утилизации использованных масок и перчаток в школах.

Особое внимание на совещании было уделено рассмотрению вопросов дистанционного образования, использования образовательных платформ, скорости интернет-соединений, а также объема бесплатного интернет-пакета для учащихся из нуждающихся семей.

В ведомстве отметили, что на сегодня в Алматы функционируют 207 государственных школ с охватом более 271 тыс. учащихся и 63 частных школ города с охватом свыше 16 тыс. учащихся.

Учебный год для двухсот пяти государственных школ города начался в дистанционном формате. Две школы, расположенные в микрорайонах Колсай и Сулусай, проводят обучение в штатном режиме, в связи с удаленностью и малой наполняемостью.

Кроме того, с 13 сентября для учащихся 1-4-х классов по заявлению родителей в школах города организованы дежурные классы. По состоянию на сегодня, по данным департамента контроля качества и безопасности товаров и услуг Алматы, среди учащихся дежурных групп и учителей не выявлены факты заражения коронавирусной инфекцией.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства