Как будет организована работа дежурных классов

Нур-Султан. 25 августа. Kazakhstan Today - В Нур-Султане в начальных классах числится более 82 тыс. учащихся, 50% родителей подали заявления на обучение в дежурных классах, передает Kazakhstan Today.

В школе-лицее №76 имени Бокейхана был организован пресс-тур для представителей СМИ. Журналисты ознакомились с ходом подготовки к приему детей в дежурные классы.

В ходе мероприятия директор лицея Сапура Тулекова рассказала, что в учебном заведении в этом году было создано 32 дежурных класса.

Количество детей в них не превышает 15. Они будут учиться три дня в неделю офлайн, остальные два дня - дистанционно. Продолжительность занятий - 40 минут, в день будет проходить 3-4 занятия. Принцип "один класс - один учитель" строго соблюдается. То есть начальные классы в школе будут проходить те предметы, которые преподает классный руководитель, остальные предметы изучают в дистанционном режиме", - пояснила Сапура Тулекова.

Во всех школах столицы для обучения дежурных классов в традиционном формате будут соблюдены строгие санитарные нормы в соответствии с постановлением, утвержденным Министерством здравоохранения РК. Это дезинфекционный туннель, метки для дистанций, наличие дезинфекционных средств.

При этом, отмечают педагоги, родители также должны обеспечить все необходимые меры для предотвращения риска заражения коронавирусной инфекцией. Обязательно ношение масок, перчаток, использование индивидуальных антисептиков для рук или влажных антибактериальных салфеток.

Для нас здоровье детей и педагогов на первом месте, поэтому строго соблюдаются санитарные нормы. Перемены в каждом классе будут в разное время. После каждого второго урока будет проводиться влажная уборка, проветривание классного помещения. После окончания урока в комнате проводят кварцевание. Школа полностью обеспечена дезинфекционным туннелем, кварцем, тепловизором, масками и дезинфицирующими средствами", - отметила директор лицея.

Напомним, предстоящий учебный год начинается в формате дистанционного обучения. Дежурные классы будут работать только для начальных классов на основании заявления родителей. В настоящее время заявки продолжают приниматься.

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