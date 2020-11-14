Как будут учиться школьники Алматы во второй четверти

Алматы. 13 ноября. Kazakhstan Today - Заместитель руководителя управления образования города Алматы Кайрат Жуманов рассказал об организации учебного процесса во второй четверти учебного года, передает Kazakhstan Today.

В Алматы разрешено открытие дежурных 5-х классов, в международных школах - до 7 класса по заявлению родителей с наполняемостью не более 15 детей. Также разрешено работать в штатном режиме школам с численностью не более 300 человек, с численностью детей в классах до 15 человек. На сегодня от родителей 5-х классов 24 школ поступили 578 заявлений на право обучения в дежурных классах", - проинформировал Кайрат Жуманов.

Он напомнил, что к обучению в дежурном классе допускаются дети, не имеющие хронических заболеваний. Право выбора обучения детей в дежурных классах принадлежит родителям или законным представителям детей.

В первой четверти количество заболевших КВИ детей составило 26 человек, из них 2 человека обучались в штатном режиме. Учитывая эпидемиологическую ситуацию в городе, родители или законные представители детей, отправляя детей обучаться в дежурных классах, должны понимать, что дети будут находиться в общественной среде, и с их стороны необходимо принятие всех необходимых мер по недопущению риска заражения коронавирусной инфекцией. Родители осуществляют сопровождение детей до входных наружных дверей школы перед началом учебного дня и сопровождение детей после завершения учебного дня с входных наружных дверей школы до дома", - сказал Жуманов.

Он подчеркнул, что школы обеспечены запасом дезинфицирующих средств. Также в школе обеспечивается: сокращение физических контактов, обучающихся и педагогов, других работников; максимальное использование площадей школы для обеспечения социальной дистанции; отмена кабинетной системы; организация перемен между уроками в разное время для разных классов; ежедневный замер температуры учащихся при входе; влажная уборка после каждой перемены, между сменами, подсменами в коридорах, рекреациях, холлах и других помещениях, дезинфекция выключателей, дверных ручек, поручней, перил, лестничных маршей, подоконников; функционирование медицинских кабинетов и изоляторов; разметки в коридорах на полу для движения обучающихся в одном направлении, один вход для приема детей, другой - для ухода детей после занятий.

Заместитель руководителя управления образования Алматы напомни, что для организации учебного процесса в дистанционном формате в 1-й четверти школы работали на образовательных интернет-платформах bilimland.kz, kundelik.kz, onlinemektep.kz, Сфера и других.

Процесс обучения в дистанционном режиме в 1-й четверти проходил как в синхронном, так и в асинхронном формате, с учетом требований Санитарно-эпидемиологических правил и норм и рационального использования учебного времени. При этом уроки проходили с совмещением двух форматов или только в асинхронном формате.

При возникновении проблем по подключению к интернет-платформам допускается проведение уроков через любые доступные средства связи по усмотрению педагога. Обучение в синхронном формате предполагает прямую связь (стриминг) учителя с обучающимися в реальном времени, с использованием возможностей интернет-платформ и других средств связи. Педагог может выделить определенную часть урока для выхода в стриминг, остальную часть урока провести в асинхронном формате. Уроки не обязательно проводить в режиме реального времени (стриминга). Учитель самостоятельно, исходя из целей урока, определяет, какой урок, какую часть урока, какое количество уроков в неделю (в четверти) может проводить в режиме реального времени (стриминга)", - пояснил Жуманов.

Напомним, асинхронный формат урока представляет собой взаимодействие учителя с обучающимися посредством возможностей электронных платформ, включающих контент для самостоятельного изучения и учебные задания к ним с последующей обратной связью учителя.

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