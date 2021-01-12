Какие школы Алматы вернулись к традиционному формату обучения

Алматы. 11 января. Kazakhstan Today - Руководитель управления образования Алматы Ляззат Жылкыбаева в ходе брифинга на площадке региональной службы коммуникаций рассказала о формате обучения в III четверти 2020-2021 учебного года, передает Kazakhstan Today.

По информации главы управления образования, в 2020-2021 учебном году в городе функционируют 276 школ с общим контингентом более 287 тыс. учащихся, из них 207 государственных с охватом свыше 270 тыс. учащихся и 69 частных с охватом свыше 17 тыс. учащихся.

В связи с эпидемиологической ситуацией в целях сохранения здоровья и безопасности детей и учителей учебный год в 205 государственных школах города начался в дистанционном формате.

В связи с малой наполняемостью школ №194 и 197, расположенных в микрорайонах Колсай и Сулусай, а также в 35 частных школах, обучение ведется в штатном режиме", - сообщила спикер.

Кроме того, в соответствии с постановлениями главного санитарного врача Алматы разрешено открытие дежурных классов с 1-го по 5-е классы с наполняемостью не более 15 детей.

На сегодня для 1-5-х классов открыты в 150 государственных школах 1235 дежурных классов с контингентом 17 753 (12%) ребенка; в 34 частных школах города 560 дежурных с контингентом 7020 (68,7%) детей", - уточнила она.

Жылкыбаева отметила, что к обучению в дежурном классе допускаются дети, не имеющие хронических заболеваний. Право выбора обучения детей в дежурных классах принадлежит родителям или законным представителям детей. Деятельность дежурных классов осуществляется при строгом соблюдении санитарных эпидемиологических требований.

Глава управления рассказала, что все школы города на 100% обеспечены дезинфицирующими средствами санитарной безопасности (тоннели, санитайзеры, тепловизоры, коврики для обуви и т.д.).

В соответствии с постановлением главного государственного санитарного врача РК управлением образования были проведены подготовительные работы по обеспечению с III четверти учебного года комбинированного обучения (70% предметов ведутся в режиме офлайн и 30% предметов в режиме онлайн) для выпускных 9-х и 11-х классов с соблюдением санитарно-эпидемиологического режима, с наполняемостью не более 15 человек", - проинформировала она.

По предварительным данным организаций среднего образования, в 184 школах открываются:

- 1205 - 9-х классов с контингентом 16 314 (72%) детей;

- 698 - 11-х классов с охватом 8 843 (80%) детей;

- специальные коррекционные школы-интернаты, 9-е (10-е) классы: 179 учеников до 15 человек в 20 класс-комплектах.

Переход обучающихся 9-х, 11-х (12-х) классов на комбинированный формат обучения обосновывается подготовкой выпускных классов к итоговой аттестации и сдаче единого национального тестирования и экзаменов для поступления в вузы и колледжи", - сказала Жылкыбаева.

Спикер разъяснила, что 70% учебных предметов типового учебного плана будут изучаться в штатном формате и 30% учебных предметов - в дистанционном формате, с соблюдением санитарно-эпидемиологических требований.

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