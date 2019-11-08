Казахско-русский международный университет может лишиться лицензии

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Нур-Султан. 7 ноября. Kazakhstan Today - 5 ноября текущего года состоялось рассмотрение административного дела в отношении Международного высшего учебного заведения "Казахско-русский международный университет", сообщили в пресс-службе МОН РК, передает Kazakhstan Today.

Отмечается, что срок рассмотрения протокола об административном правонарушении и материалов административного дела дважды был продлен по ходатайствам Университета.

"Определением председателя Комитета по обеспечению качества в сфере образования и науки от 29 октября текущего года законный представитель Университета был надлежащим образом извещен о месте и времени рассмотрения дела. Представитель не явился, в связи с этим было принято решение о рассмотрении дела в отсутствие представителя юридического лица. По итогам рассмотрения было вынесено Постановление о наложении административного штрафа с приостановлением лицензии на реализацию образовательных программ высшего и послевузовского образования сроком на 1 месяц (с момента вступления в силу настоящего постановления)", - говорится в сообщении.

Стоит отметить, что у юридического лица есть 1 месяц на устранение замечаний. При неустранении нарушений материалы будут направлены в суд для лишения лицензии, пишет Kazpravda.kz.

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