ЧОЛПОН-АТА. 21 ИЮЛЯ - Казахстан готов создавать филиалы своих ведущих вузов в Центральной Азии. Об этом сообщил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в ходе IV Консультативной встречи глав государств Центральной Азии, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Актуальной задачей является расширение сотрудничества в сфере науки и образования. Базой для этого служит подписанная в прошлом году Декларация о создании единого Центрально-Азиатского пространства высшего образования. В рамках этой инициативы Казахстан поддержал предложения партнеров по расширению межвузовских обменов и существенно увеличил квоты для обучения молодежи стран Центральной Азии. Мы также готовы создавать филиалы своих ведущих вузов и передовых школ в государствах региона. К примеру, недавно в Бишкеке состоялось открытие филиала Казахского национального университета имени аль-Фараби", - сообщил Токаев.
По его словам, также прорабатывается открытие образовательных центров на взаимной основе с Узбекистаном.
Немаловажным вектором совместной работы считаю популяризацию богатого исторического и культурного наследия народов Центральной Азии. Для этого предлагается наладить тесные связи между академиями наук наших государств с целью совместной организации этногеографических и исторических исследований, а также издания научных трудов. На основе сотрудничества национальных архивных центров и библиотек предлагаю создать объединенную онлайн-платформу для обмена архивными и исследовательскими данными, что будет способствовать углублению кооперации в сфере науки", - отметил он.
Кроме того, президент РК предложил в целях позиционирования региона как единого культурного пространства начать практику ежегодного избрания "культурной столицы Центральной Азии".