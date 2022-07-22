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Казахстан готов создавать филиалы своих ведущих вузов в Центральной Азии

21.07.2022, 14:02 5821
ЧОЛПОН-АТА. 21 ИЮЛЯ - Казахстан готов создавать филиалы своих ведущих вузов в Центральной Азии. Об этом сообщил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в ходе IV Консультативной встречи глав государств Центральной Азии, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Актуальной задачей является расширение сотрудничества в сфере науки и образования. Базой для этого служит подписанная в прошлом году Декларация о создании единого Центрально-Азиатского пространства высшего образования. В рамках этой инициативы Казахстан поддержал предложения партнеров по расширению межвузовских обменов и существенно увеличил квоты для обучения молодежи стран Центральной Азии. Мы также готовы создавать филиалы своих ведущих вузов и передовых школ в государствах региона. К примеру, недавно в Бишкеке состоялось открытие филиала Казахского национального университета имени аль-Фараби", - сообщил Токаев. 

 
По его словам, также прорабатывается открытие образовательных центров на взаимной основе с Узбекистаном.
 

Немаловажным вектором совместной работы считаю популяризацию богатого исторического и культурного наследия народов Центральной Азии. Для этого предлагается наладить тесные связи между академиями наук наших государств с целью совместной организации этногеографических и исторических исследований, а также издания научных трудов. На основе сотрудничества национальных архивных центров и библиотек предлагаю создать объединенную онлайн-платформу для обмена архивными и исследовательскими данными, что будет способствовать углублению кооперации в сфере науки", - отметил он.

 
Кроме того, президент РК предложил в целях позиционирования региона как единого культурного пространства начать практику ежегодного избрания "культурной столицы Центральной Азии".
 

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Учебный год в Казахстане могут продлить до 31 мая

21.07.2022, 09:56 8061
Учебный год в Казахстане могут продлить до 31 мая
НУР-СУЛТАН. 21 ИЮНЯ - В Министерстве просвещения Республики Казахстан изучили предложения экспертов и результаты научных исследований относительно продления учебного года до конца июня и начала учебного года с 20 августа, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Эксперты апеллировали тем, что Казахстан входит в число стран с одними из самых длинных каникул в мире - 130 дней, в то время как во многих странах сроки каникул варьируются от 80 до 100 дней. Кроме того, при переходе на 5-дневную учебную неделю количество учебных дней уменьшилось сразу на 34 дня. Таким образом, в среднем общее количество учебных дней в РК стране составляет около 150 дней, тогда как в развитых странах - около 200 дней. 
 
Также эксперты отметили, что добавление дополнительных учебных недель сократит количество ежедневных уроков, то есть ежедневную учебную нагрузку как на педагога, так и на школьника. А многие школы с шестидневкой в новых условиях смогут перейти на пятидневную учебную неделю. Это повысит эффективность работы педагогов и усваиваемость пройденных материалов у учеников. Это также снизит интенсивность изучения сложных тем, даст время на повторение и закрепление изученного материала.
 
При этом важно понимать, что на периоде летних каникул изменения никак не отразятся - с 1 июня и до 1 сентября дети будут отдыхать.
 

Многие сторонники продления учебного года предлагали продлить 4-ю четверть до 20-25 июня и начать учебный год уже с 20 августа. Эксперты били тревогу уже несколько лет и отмечали, что, пока наши школьники проводят летнее время за отдыхом или играми в компьютерах и в смартфонах, их сверстники учатся. Свои аргументы они уже озвучивали ранее", - рассказали в Комитете дошкольного и среднего образования.

 
Была создана рабочая группа с участием ученых, психологов, родителей и педагогов. Был изучен и международный опыт. 
 

Рабочая группа не поддержала предложения экспертов и внесла альтернативное предложение: не менять срок начала учебного года и оставить, как прежде, 1 сентября, а срок завершения учебного года обозначить 31 мая. Таким образом, разница в выходе на каникулы составит только 5 дней. И уже с начала лета, то есть с 1 июня, дети смогут выйти на каникулы. Таким образом, все лето - с 1 июня до 1 сентября дети будут отдыхать на каникулах. При этом важно понимать, что улучшать качество мы будем не только за счет учебных дней, но и за счет сокращения общей учебной нагрузки, улучшения учебных программ, повышения квалификации специалистов", - отметили в комитете.

 
Также с начала нового учебного года планируется уменьшить недельную учебную нагрузку в школах. Кроме того, увеличение продолжительности учебного года позволит обучающимся посвятить больше времени дополнительному образованию, поскольку уроков будет меньше. Это к тому же снизит нагрузку и на аудиторный фонд школ, подчеркнули в ведомстве.
 
Для сравнения: летние каникулы в Германии, Англии и Японии длятся 7 недель, 7-9 недель в Польше, Китае и Южной Корее, 9-11 недель в Финляндии, Венгрии, Швеции, 11 недель в Латвии, Италии и Португалии, в Казахстане - 14 недель.

Напомним,в школах Казахстана планируют продлить учебный год на две недели.
 

Министерство науки и высшего образования продлило срок приема заявлений абитуриентов

20.07.2022, 19:45 12621
Министерство науки и высшего образования продлило срок приема заявлений абитуриентов
НУР-СУЛТАН. 20 ИЮЛЯ - С учетом многочисленных просьб и обращений абитуриентов срок приема заявлений на конкурс образовательных грантов продлен на 2 дня, до 22 июля включительно, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
На сегодняшний день в приемные комиссии вузов подали заявления более 80 тысяч абитуриентов из 103 тысяч, преодолевших пороговый уровень. Для сравнения в прошлом, 2021 году пороговый уровень преодолели 88 тысяч абитуриентов, однако в конкурсе грантов приняло участие всего 77 тысяч человек. С учетом этого показателя ожидается в нынешнем году принять 92 тысячи заявлений, сообщает пресс-служба Министерства науки и высшего образования.
 
Для участия в конкурсе по присуждению государственного образовательного гранта и подачи документов абитуриентам необходимо иметь удостоверение личности, сертификат ЕНТ, аттестат о среднем образовании (диплом для выпускников организаций ТиПО) и другие подтверждающие документы для участия в конкурсе по льготным категориям. Медицинская справка необходима только непосредственно при зачислении в вуз, которое начнется в августе.
 
Ранее в министерстве рассказали, какие специальности выбирают абитуриенты.
 

В школах Казахстана планируют продлить учебный год на две недели

20.07.2022, 16:11 14321
В школах Казахстана планируют продлить учебный год на две недели
НУР-СУЛТАН. 20 ИЮЛЯ - Министерство просвещения Республики Казахстан разработало проект приказа "Об определении начала, продолжительности и каникулярных периодов 2022-2023 учебного года в организациях среднего образования". Документ опубликован для публичного обсуждения на портале "Открытые НПА", передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Проект приказа определяет начало, продолжительность и каникулярный период в 2022-2023 учебном году в организациях среднего образования. Увеличение продолжительности учебного года путем добавления дополнительных двух учебных недель создаст возможность сокращения количества уроков в день, снижения интенсивности изучения "сложных" тем, организации образовательного процесса на принципах развивающего обучения. Сокращение количества каникулярных дней в летний период снизит риск потери части знаний за предыдущий учебный год, сокращение правонарушений, снижение переутомляемости и заболеваемости обучающихся", - говорится в пояснительной записке к документу.

 
Предлагается определить следующие сроки начала, продолжительности и каникулярных периодов 2022-2023 учебного года в организациях среднего образования независимо от форм собственности и ведомственной подчиненности:
 
1) начало 2022-2023 учебного года - 1 сентября 2022 года;
 
2) продолжительность учебного года в 1-х классах - 35 учебных недель, во 2-11-х (12-х) классах - 36 учебных недель;
 
3) каникулярные периоды в течение учебного года:
 
в 1-11-х (12-х) классах: осенние - 7 дней (с 31 октября по 6 ноября 2022 года включительно), зимние - 9 дней (с 31 декабря 2022 года по 8 января 2023 года включительно), весенние - 9 дней (с 18 по 26 марта 2023 года включительно);
 
в 1-х классах: дополнительные каникулы - 7 дней (с 6 по 12 февраля 2023 года включительно).
 
Приказ будет введен в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.
 

Об этапах лицензирования детсадов рассказали в Минпросвещения РК

19.07.2022, 11:02 22036
Об этапах лицензирования детсадов рассказали в Минпросвещения РК
НУР-СУЛТАН. 19 ИЮЛЯ - Первый вице-министр просвещения Республики Казахстан Шолпан Каринова рассказала, как в стране будет осуществляться лицензирование детских садов, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
По словам Кариновой, лицензирование будет осуществляться поэтапно. Сначала будут внесены изменения в законы, в другие подзаконные акты.
 

На первом этапе будут подлежать лицензированию вновь открываемые дошкольные организации, а это порядка 200 единиц в год. Затем лицензирование предусмотрено для действующих организаций, не прошедших повторную государственную аттестацию. Их тоже немного, 1-2%, или 10-15 детсадов в год. Все остальные действующие сады могут получить лицензию на основе оценки степени рисков. Рисковые случаи без посещения садов будут определяться в автоматизированной системе НОБД", - написала Каринова на своей странице в Facebook.

 
При этом она отметила, что государство не ставит задачу закрытия садов.
 

Лицензирование к этому не приведет - как государственных, так и частных, наоборот, государство создавало и создает все условия, чтобы дошкольные организации развивались. Только в этом году благодаря мерам господдержки открываются более трехсот детсадов, больше половины из них - частные, сто сорок уже открылись на более, чем десять тысяч мест", -рассказала вице-министр.

 
По ее словам, как в государственных, так и в частных садах все эти годы реализуется единый механизм финансирования через госзаказ по единой методике. При этом для поддержания услуг в этой сфере в 2020 году внесены изменения в методику госзаказа, предусматривающие в структуре госзаказа объемы средств на повышение зарплаты на 25%, увеличение продолжительности отпуска педагогов до 56 дней и др. И на эти меры из республиканского бюджета выделен большой объем финансовых средств.
 

Если мы хотим справедливого отношения, защитить права детей, обеспечить их безопасное пребывание в садах, чтобы родители не боялись отправлять своих детей в сады, то нужно требования к садам сделать через систему лицензирования на входе и аттестации в период функционирования. Причем при данных функциях государством минимизированы риски прямых контактов двух сторон, поскольку процедуры проводятся без посещения объектов", - заверила Каринова.

 
Она подчеркнула, что условия функционирования детсадов должны быть одинаковыми как в государственных, так и в частных.
 
Вице-министр напомнила, что дошкольное образование - единственный уровень образования, который не лицензируется в настоящее время. Хотя лицензирование, как механизм проверки на входе, осуществлялось до 2011 года. 
 

Сейчас назрела необходимость возврата данной процедуры, многочисленные резонансные случаи жестокого обращения с детьми вынуждают родителей и общественность обращаться в государственные органы в поисках восстановления справедливости. В этом случае лицензия как инструмент подтверждения готовности позволит проверить условия для детей при открытии детского сада", - разъяснила она.

 
При этом, по ее словам, квалификационные требования будут включать самый минимальный набор необходимых условий для детей, как это делается во многих странах мира: наличие педагогов, видеокамер, учебных материалов, соответствие санитарным и противопожарным нормам, наличие собственного или арендованного здания.
 

Для добросовестных предпринимателей и нормально функционирующих садов лицензирование абсолютно незатратное регулирование", - подытожила вице-министр. 


Президент высказался о проблемах насилия над детьми в детсадах и школах.
 

По рабочим специальностям нет экзаменов - в Минпросвещения рассказали о возможности бесплатного обучения в колледжах

18.07.2022, 16:09 27246
По рабочим специальностям нет экзаменов - в Минпросвещения рассказали о возможности бесплатного обучения в колледжах
НУР-СУЛТАН. 18 ИЮЛЯ - О возможностях бесплатного обучения в колледжах Казахстана рассказал руководитель управления департамента технического и профессионального образования Министерства просвещения РК Алтай Рахимберлин, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

По рабочим специальностям у нас нет экзаменов. Конкурс будет проводиться по итогам собеседования. Для желающих поступить по специальностям среднего звена конкурс будет проводиться по среднему баллу аттестата по профильным предметам. А вот выпускники, желающие поступить на педагогические, медицинские и творческие специальности, будут сдавать творческие и специальные экзамены", - сообщил представитель Минпросвещения.

 
По его словам, прием документов продлится до 20 августа. Абитуриентам необходимо представить четыре документа. 
 

Перечень специальностей по госзаказу можете увидеть на сайтах управлений образования", - рассказал Рахимберлин. 

 
Он напомнил, что абитуриенты, желающие поступить в организации ТиПО, могут подать документы сразу по 4 специальностям в 4 колледжа страны. Кроме того, для их удобства прием документов автоматизирован и осуществляется через портал электронного правительства eGov.kz. 
 
В этом году абитуриентам предоставлено рекордное количество грантов - 128 тысяч. Это на 45 тысяч больше, чем в прошлом году. Больше всего образовательных грантов выделяется по техническим специальностям: IT, "Строительство", "Инженерия", "Металлургия".
 

В Министерстве науки и высшего образования рассказали, какие специальности выбирают абитуриенты

16.07.2022, 17:34 41026
В Министерстве науки и высшего образования рассказали, какие специальности выбирают абитуриенты
НУР-СУЛТАН. 16 ИЮЛЯ - Более половины абитуриентов выбирают обучение по группам образовательных программ педагогические науки, инженерные, обрабатывающие и строительные отрасли и информационно-коммуникационные технологии, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
За три дня, прошедших с начала приема заявлений на участие в конкурсе по присуждению государственного образовательного гранта, казахстанские вузы приняли и обработали 41 859 заявлений абитуриентов. При этом на педагогические науки подано более 11 тысяч, инженерные, обрабатывающие и строительные отрасли - 7,6 тысячи и информационно-коммуникационные технологии - 5,4 тысячи заявлений, сообщает пресс-служба Министерства науки и высшего образования.
 
Почти 11 тысяч претендентов заслужили преимущественное право при равенстве баллов: обладатели знака "Алтын белгі", победители олимпиад и отличники. Более 15,5 тысячи отнесены к льготным категориям поступающих в вузы: сироты, инвалиды, представители казахской диаспоры за рубежом.
 
Следующими среди тройки лидеров по популярности у абитуриентов 2022 года идут такие области образования, как искусство и гуманитарные науки - 3,8 тысячи, здравоохранение - 2,8 тысячи, бизнес, управление и право - 2,6 тысячи, социальные науки, журналистика и информация - 2,3 тысячи заявлений от претендентов.
 
Меньше всего желающих получить образование в области сельского хозяйства и биоресурсов - 490 и ветеринарии - 224 заявления.

 

Более 120 педагогов с поддельными дипломами работали в Алматинской области

13.07.2022, 15:13 59941
Более 120 педагогов с поддельными дипломами работали в Алматинской области
Фото: kursovik.kz
ТАЛДЫКОРГАН. 13 ИЮЛЯ - Прокуратура Алматинской области в результате анализа, проведенного в средних школах, выявила более 120 преподавателей, работавших с поддельными дипломами, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Установлено, что в средних школах Сарканского, Карасайского, Коксуского, Ескельдинского районов и города Текели 122 преподавателя осуществляли свою деятельность с использованием поддельных дипломов Казахского национального педагогического университета имени Абая", - сообщили в прокуратуре

 
По факту использования заведомо подложного документа проводится досудебное расследование. 
 

В настоящее время органами уголовного преследования в отношении 41 специалиста в связи с признанием вины и в соответствии с Законом Республики Казахстан "Об амнистии" уголовные дела прекращены, последние уволены из органов образования. В отношении 81 специалиста расследование уголовных дел продолжается", - добавили в ведомстве. 


Ранее сообщалось, что в Кызылординской области уволили 112 школьных учителей с поддельными дипломами об окончании вузов.


 

В Казахстане начался прием документов для поступления в вузы

13.07.2022, 13:00 59241
В Казахстане начался прием документов для поступления в вузы
Фото: Depositphotos
НУР-СУЛТАН. 13 ИЮЛЯ - В Казахстане прием документов для зачисления в вузы будет осуществляться c 13 по 20 июля 2022 года, сообщает Министерство науки и высшего образования РК, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
По данным ведомства, прием документов будет осуществляться через приемные комиссии организаций высшего и послевузовского образования. Для удобства абитуриентов из отдаленных регионов в организациях высшего и послевузовского образования будут работать виртуальные приемные комиссии, которые будут консультировать их посредством видеосвязи.
 

Для получения дополнительной информации есть возможность обращаться в приемные комиссии вузов, а также в департамент высшего и послевузовского образования по тел. +7 7172 741670. Дополнительная информация доступна на сайте Национального центра тестирования", - проинформировали в пресс-службе.

 

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