14.05.2025, 12:31 13696
Казахстан и Китай расширяют сотрудничество в рамках интернационализации колледжей
В Урумчи состоялось 9-е совещание министров образования стран ШОС
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Урумчи. 14 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Участники 9-го совещания министров образования стран - членов Шанхайской организации сотрудничества обсудили ключевые векторы развития образовательного сотрудничества в пространстве организации, сообщили в Министерстве просвещения Казахстана.
Особое внимание участники совещания уделили вопросам подготовки конкурентоспособных кадров, совместным академическим инициативам, цифровым трансформациям и внедрению искусственного интеллекта в образовательный процесс.
Министр просвещения Республики Казахстан Гани Бейсембаев в своем выступлении отметил стратегическое значение укрепления партнерства в сфере технического и профессионального образования. Особый акцент сделан на развитии академической мобильности, внедрении совместных образовательных программ и интернационализации колледжей как инструмента повышения качества подготовки кадров.
Также на просторах мероприятия прошла двусторонняя встреча министра с его коллегой из Китайской Народной Республики Хуай Цзиньпэном. Рассмотрены вопросы казахстанско-китайского сотрудничества и обмена опытом в сфере технического и профессионального образования.
По данным Минпросвещения РК, на сегодня колледжи Алматы, Шымкента и Жамбылской области уже приступили к обмену опытом с ведущими колледжами и промышленными кластерами Китая. Для студентов и педагогов организованы стажировки на базах партнерских организаций, в которых осваиваются передовые технологии и производственные стандарты.
По итогам переговоров достигнуты договоренности о создании Казахстанско-Китайского профессионально-технического колледжа, который станет флагманом по подготовке специалистов с международной квалификацией. Китайская сторона выразила готовность участвовать в повышении квалификации управленческих кадров казахстанских организаций образования в области ИИ и цифровизации образования.
Кроме того, стороны подтвердили намерение подписать меморандум о сотрудничестве в рамках Первого Всемирного конгресса по инклюзивному образованию, который пройдет в Алматы осенью текущего года.
В совещании приняли участие руководители профильных ведомств Казахстана, Китая, России, Ирана, Беларуси, Кыргызстана, Узбекистана, а также представители международных организаций и дипломатического корпуса, добавили в ведомстве.
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14.05.2025, 19:32 9921
В Казахстане изменили даты проведения ЕНТ
Фото: НЦТ
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Астана. 14 мая. KAZAKHSTAN TODAY - В связи с переносом даты последнего звонка изменены и даты проведения ЕНТ, запланированные на 23 и 24 мая, сообщает Национальный центр тестирования Казахстана.
Абитуриенты, подавшие заявление на 23 мая, будут сдавать ЕНТ 25 мая. Абитуриенты, подавшие заявление на 24 мая, будут сдавать ЕНТ 1 июня", - говорится в сообщении.
В центре добавили, что информация о новой дате тестирования будет автоматически обновлена в личном кабинете на сайте app.testcenter.kz. Кроме того, абитуриентам будет отправлено SMS-уведомление.
Напомним, в Казахстане за три недели мартовское ЕНТ прошли около 88 тысяч абитуриентов. Пороговый балл преодолели примерно 72% участников. Средний балл по результатам тестирования составил 65 (по пяти предметам).
10.05.2025, 17:07 42126
В Минпросвещения сообщили, когда школьникам вручат аттестаты
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Астана. 10 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Сроки начала и окончания 2024-2025 учебного года, а также порядок проведения итоговой аттестации утверждены приказом министра просвещения РК, сообщает пресс-служба ведомства.
Выпускные экзамены для учащихся 9-х классов пройдут в период с 29 мая по 10 июня. Они включают четыре письменных экзамена по обязательным предметам.
Государственные экзамены для выпускников 11-х классов состоятся с 30 мая по 16 июня. Обучающиеся сдадут пять экзаменов, включая один в устной форме.
Церемонии вручения аттестатов об основном и среднем общем образовании планируется провести в организациях образования с 18 по 20 июня.
Ранее сообщалось, что в Казахстане перенесли дату последнего звонка для выпускников школ.
06.05.2025, 13:03 76066
Бывшие студенты военных вузов смогут восстановить учебу через eGov
Услуга предоставляется бесплатно и доступна для тех, кто завершил не менее одного семестра своего обучения
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Астана. 6 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Бывшие студенты военных учебных заведений могут подать заявку на восстановление онлайн через портал eGov.kz, сообщает АО "НИТ".
Услуга предоставляется бесплатно и доступна для тех, кто завершил не менее одного семестра своего обучения.
Ранее процедура восстановления была сложной и требовала личного присутствия. Кандидатам необходимо было подать заявление в учебное заведение и собрать обширный пакет документов, включая удостоверение личности, транскрипт, характеристику с места службы, фотографии, копию военного билета и другие бумаги", - подчеркнули в АО "НИТ".
Теперь процесс стал проще: заявление подается онлайн, а большинство необходимых документов автоматически загружается из государственных баз данных. Важно отметить, что заявку можно подать только в течение года с момента отчисления. Если этот срок истек, восстановление в учебном заведении будет невозможно.
Чтобы получить услугу, необходимо:
- авторизоваться на портале eGov.kz и перейти в раздел "Гражданам" - "Воинский учет и безопасность" - "Воинская служба";
- выбрать услугу "Восстановление в военные учебные заведения Министерства обороны РК" и нажать кнопку "Заказать услугу онлайн";
- выбрать учебное заведение, указать сколько времени прошло с момента отчисления и дать согласие на использование своих персональных данных;
- указать адрес проживания и прикрепить документы;
- подписать заявку одним из доступных методов подписания;
- результат услуги будет доступен в Личном кабинете пользователя в разделе "История получения услуг".
Срок рассмотрения заявки составляет 20 рабочих дней. В случае положительного решения результат будет отправлен в личный кабинет пользователя в электронном формате. Если восстановление невозможно, студент также получит обоснованный отказ.
Ранее в Казахстане запустили новый цифровой сервис для автовладельцев.
04.05.2025, 10:14 93141
Объем подушевого финансирования для организаций профтехобразования увеличится в 2 раза
Фото: Depositphotos
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Астана. 4 мая. KAZAKHSTAN TODAY - С 1 сентября 2025 года объем подушевого финансирования для организаций технического и профессионального образования увеличится в 2 раза, сообщает пресс-служба правительства.
Согласно действующей методике подушевого нормативного финансирования, средний размер средств, выделяемых на обучение 1 студента, составляет 437 тыс. тенге, теперь он составит в среднем 912 тыс. тенге", - уточнили в правительстве.
Там пояснили, что новый норматив финансирования состоит из основной и стимулирующей частей, при этом стимулирующие выплаты предоставляются колледжам, достигшим конкретных показателей.
Новая система финансирования позволит подготовить конкурентоспособных специалистов, оснастить организации образования современным материально-техническим оборудованием, организовать курсы повышения квалификации педагогов", - говорится в сообщении.
На сегодня в стране осуществляют подготовку кадров 772 колледжа. Контингент составляет всего 556 тысяч студентов, из которых 85% обучаются по гранту, а 65% объема государственного образовательного заказа направлено на технические специальности.
Государственный заказ будет увеличен по таким направлениям, как геология, энергетика, металлургия и машиностроение, транспорт, связь, IT, строительство, педагогика и медицина, горнодобывающая и водная отрасли.
Напомним, 2025 год объявлен в Казахстане Годом рабочих профессий. В связи с этим в стране увеличат финансирование организаций технического и профессионального образования и создадут Национальный центр компетенций.
02.05.2025, 12:10 105176
В Казахстане перенесли дату последнего звонка
Фото: Depositphotos
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Астана. 2 мая. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане перенесли дату последнего звонка для выпускников школ, сообщает пресс-служба в Министерства просвещения РК.
Поскольку в этом году официальная дата завершения учебного года приходится на воскресенье, торжественные мероприятия для выпускников 11-х классов пройдут 23 или 24 мая - по решению администрации школ. В свою очередь еще раз обращаем внимание но то, что в целях обеспечения безопасности и равных условий для всех школьников не рекомендуется организация пышных мероприятий, сбор денежных средств, выезды на автомобилях и иные формы празднования, выходящие за рамки школьного формата", - заявили в ведомстве.
Также, по данным министерства, в последний учебный день - 23 мая во всех школах страны пройдет единый классный час под девизом "Білімім - Отаныма".
Это важное для всей системы образования мероприятие дает возможность учащимся и педагогам подвести итоги совместной работы, выразить благодарность друг другу, вспомнить наиболее значимые события уходящего учебного года. Единый классный час направлен на формирование у школьников таких ключевых качеств, как стремление к знаниям, патриотизм и трудолюбие. Эти ценности являются основой зрелой гражданской позиции и устойчивого будущего нашей страны. Каждый полученный результат, каждое усилие - это вклад в общее дело и проявление любви к Родине", - добавили в пресс-службе.
Ранее министр просвещения Казахстана Гани Бейсембаев обратился к родителям казахстанских школьников в связи с проведением школьных торжеств по случаю окончания учебного года.
29.04.2025, 12:02 123041
Сроки проведения выпускных экзаменов изменились в Казахстане
Фото: Depositpotos
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Астана. 29 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Минпросвещения РК изменило сроки начала и завершения 2024-2025 учебного года, а также сроки проведения итоговой аттестации обучающихся в организациях среднего образования.
Утверждены следующие сроки итоговой аттестации:
- для учащихся 9-х (10-х) классов итоговые выпускные экзамены - с 29 мая по 10 июня 2025 года;
- для учащихся 11-х (12-х) классов государственные выпускные экзамены - с 30 мая по 16 июня 2025 года.
Для учащихся 9-х (10-х) классов:
- письменный экзамен по математике (алгебре) - 29 мая 2025 года;
- письменный экзамен по казахскому языку/русскому языку и родному языку для школ с уйгурским/таджикским/узбекским языком обучения (язык обучения) в форме эссе, для обучающихся школ с углубленным изучением предметов гуманитарного цикла - письменной работы (статья, рассказ, эссе) - 2 июня 2025 года;
- письменный экзамен по предмету по выбору (физика, химия, биология, география, геометрия, история Казахстана, всемирная история, литература (по языку обучения), иностранный язык (английский/французский/немецкий), информатика) - 5 июня 2025 года;
- письменный экзамен по казахскому языку и литературе в классах с русским/узбекским/уйгурским/таджикским языком обучения и письменный экзамен по русскому языку и литературе в классах с казахским языком обучения - 10 июня 2025 года.
Для учащихся 11-х (12-х) классов:
- устный экзамен по истории Казахстана - 30 мая 2025 года;
- письменный экзамен по алгебре и началам анализа - 4 июня 2025 года;
- письменный экзамен по казахскому языку/русскому языку и родному языку для школ/классов с уйгурским/таджикским/узбекским языком обучения (язык обучения) - 9 июня 2025 года;
- письменный экзамен по предмету по выбору (физика, химия, биология, география, геометрия, всемирная история, основы права, литература (по языку обучения), иностранный язык (английский/французский/немецкий), информатика) - 12 июня 2025 года;
- письменный экзамен по казахскому языку и литературе в школах/классах с узбекским/уйгурским/таджикским/русским языком обучения и по русскому языку и литературе в школах/классах с казахским языком обучения - 16 июня 2025 года.
Приказ вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.
25.04.2025, 08:41 148911
В Казахстане до конца года планируют ввести в эксплуатацию более ста школ
Фото: Минпросвещения РК
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Астана. 25 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - В сфере образования продолжается активная реализация Национального проекта "Комфортная школа", направленного на создание современной, безопасной и доступной образовательной среды по всей стране. До конца 2025 года планируется ввести в эксплуатацию еще 112 школ на 206 тыс. ученических мест. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства просвещения РК.
Из них 45% будут расположены в сельской местности. Напомним, что по итогам 2024 года уже введено 105 школ нового формата", - отметили в ведомстве.
Всего в рамках нацпроекта "Комфортная школа" предусмотрено строительство 217 школ нового формата на 460 тысяч ученических мест.
Национальный проект предусматривает создание условий для равного доступа детей к качественному бесплатному образованию, соответствующему современным требованиям, вне зависимости от места их проживания. Он направлен на укрепление материально-технической базы школ, а также формирование образовательной среды, способствующей раскрытию творческого и интеллектуального потенциала учащихся", - сообщили в министерстве.
21.04.2025, 15:41 171336
В сентябре филиал МГИМО начнет работу в Астане
Обучение будут вести преподаватели МГИМО, а также преподаватели, прошедшие переподготовку и обучение методикам и стандартам МГИМО из числа граждан РК
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Астана. 21 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Обучение первых студентов и магистрантов филиала Московского государственного института международных отношений (МГИМО) в Казахстане начнется уже в сентябре этого года, сообщили в Министерстве науки и высшего образования Казахстана.
Как рассказали в Миннауки, "МГИМО-Астана" откроет набор на две программы бакалавриата - "Мировые минерально-сырьевые и энергетические рынки" (направление "Экономика", код специальности 38.03.01) и "Анализ и моделирование социально-экономических и бизнес-процессов" (направление "Бизнес-информатика", код специальности 38.03.05). Также будут доступны две программы магистратуры: "Финансовая экономика и финансовые технологии" (направление "Экономика", код специальности 38.04.01) и "Многосторонние институты и управление глобальным технологическим развитием" (направление "Системный анализ и управление") код специальности 27.04.03).
Срок обучения по программам бакалавриата составит 4 года. Прием будет осуществляться по результатам ЕНТ (нижний пороговый балл - 65). Лучшие абитуриенты смогут получить грант на обучение - на каждую программу выделено по 30 грантовых мест, но предусмотрен и вариант платного обучения. Срок обучения на программах магистратуры - 2 года. На каждую программу выделено 20 грантовых мест, возможна платная форма обучения", - проинформировали в ведомстве.
Отмечается, что обучение будет реализовываться преподавателями МГИМО, а также преподавателями, прошедшими переподготовку и обучение методикам и стандартам МГИМО из числа граждан РК. Обязательным компонентом образовательных программ бакалавриата станет обучение студентов в течение двух семестров в российских кампусах МГИМО, а для студентов магистратуры - на российском модуле протяженностью 2 месяца. После успешного освоения образовательной программы выпускникам филиала МГИМО в Казахстане будет выдан российский диплом государственного образца, идентичный диплому МГИМО, выдаваемым на территории Российской Федерации.
В министерстве также добавили, что первоначально "МГИМО-Астана" будет базироваться в кампусе Евразийского национального университета имени Л.Н.Гумилева, затем обучение продолжится в отдельном здании филиала, проектирование которого уже началось.
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