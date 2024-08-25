Казахстан и Китай совместно будут готовить специалистов для сельского хозяйства
Китай является одним из главных стратегических партнеров Казахстана с момента формирования нашего государства. Президент РК в рамках проекта "Один пояс-один путь" придает особое внимание сотрудничеству наших государств. Учитывая это, наша сегодняшняя встреча играет особую роль для развития сотрудничества в области науки и образования Казахстана и Китая. ЕНУ близко сотрудничает с более чем 20 вузами Китая. В рамках меморандума мы намерены развивать академический обмен и сотрудничество в области преподавания, научных исследований и подготовки кадров для продвижения и распространения знаний, особенно в области интеллектуального сельского хозяйства", - заявил ректор ЕНУ Ерлан Сыдыков.
Мы готовы провести совместные исследования. Это также касается подготовки студентов и талантов. Мы намерены обмениваться нашими студентами и преподавателями. Уверена, совместными усилиями наши университеты в будущем смогут достигнуть высоких целей", - сообщила она.
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В Миннауки озвучили имена обладателей грантов в магистратуру
Государственные гранты присуждены по итогам заседания республиканской комиссии, в состав которой вошли представители министерства, заинтересованных государственных органов, профсоюзов сферы образования, НПП РК и общественных организаций. Образовательные гранты для обучения в магистратуре были присуждены на конкурсной основе по результатам комплексного тестирования", - проинформировали в ведомстве.
Всего в конкурсе приняли участие 15 196 человек. Зачисление в ОВПО будущих магистрантов будет проводиться до 28 августа", - добавили в пресс-службе.
В акимате Алматы уточнили информацию о школьных линейках ко Дню знаний
День знаний" проводится 1 сентября в формате торжественного мероприятия с участием учащихся 1-х классов на тему "Мектебім - мейірім мекені". 2 сентября на первом уроке проводится традиционный единый классный час с участием учащихся 2-11-х классов на тему "Моя Родина - Казахстан!", "Менің Отаным - Қазақстан", далее уроки по расписанию", - говорится в сообщении ведомства.
На питание для школьников выделено 16,5 млрд тенге, что охватит более 133 тысяч учеников. Стоимость питания в среднем составляет 840 тенге, что является самой высокой по стране", - сообщила замакима города.
Школьные линейки в Алматы пройдут 2 сентября
1 сентября у нас выпал, действительно, на выходной день. Дети будут отдыхать. 2 сентября все пойдем в школу", - заявила Нусупова.
2 сентября утром будет 10-15-минутная линейка. Первоклассников потом по традиции проводят в класс", - сообщил он.
Профобразование названо самым уязвимым звеном в образовательной системе РК
В этом секторе образования, насчитывающем около 548 тыс. студентов, накопилось много проблем, которые не решались годами. Одна из главных - низкий уровень трудоустройства выпускников, которые завершили обучение в колледже", - говорится в статье.
В национальном докладе "Рабочая сила будущего: молодежь на рынке труда Казахстана" эксперты АО "Центр развития трудовых ресурсов" (ЦРТР) делают вывод: доля работающих не по профессии среди выпускников организаций ТиПО составляет 29%. Это значительно больше, чем среди выпускников вузов (17%)", - говорится в информации.
- общий низкий уровень функциональной грамотности студентов колледжей;
- устаревшие учебные программы организаций ТиПО;
- устаревшая материально-техническая база (в 38% ТиПО);
- слабая связь колледжей с реальным сектором экономики, бизнесом и сферой услуг;
- низкий уровень финансирования практики студентов;
- дефицит преподавателей, мастеров обучения.
Работодатели оценивают уровень качества ТиПО в Казахстане на 3,7 балла из 7, что может косвенно свидетельствовать о неудовлетворенности рынка качеством подготовки кадров", - говорится в Национальном плане развития РК до 2029 года.
Все больше выпускников школ идут учиться в вузы, чтобы получить высшее образование. Оно считается более престижным, а работа по профессии с дипломом - более высокооплачиваемой. Однако на рынке труда больше всего не хватает именно "синих воротничков" - людей рабочих профессий, выпускников колледжей", - пишет сайт.
И такая большая разница отчетливо просматривается во всех отраслях экономики, от торговли до почтовой и курьерской деятельности. Самый большой разрыв ожидаемо наблюдается в таких сферах, как научная и экспертная деятельность (55,9%), административное и вспомогательное обслуживание (63%), образование (60,7%)", - подчеркивают авторы материала.
Основы этих изменений на августовском саммите презентовала министр труда и социальной защиты населения РК Тамара Дуйсенова. Глава ведомства сообщила, что уже завершена инвентаризация всех организаций ТиПО и сейчас их распределяют по профилям. Следующим этапом станет разработка системы преемственности колледжей и вузов. Чиновники намерены вернуть советскую систему, которая позволяла студенту после окончания техникума продолжить образование в университете сразу на третьем курсе", - пишет сайт.
Если план по трансформации системы ТиПО удастся воплотить в жизнь, доля трудоустроенных выпускников к 2029 году должна увеличиться до 80%. Именно такой уровень трудоустройства имеют вчерашние студенты организаций среднего профессионального образования в странах ОЭСР", - резюмируют авторы статьи.
Перевести ребенка из одной школы в другую теперь можно онлайн
Родители и законные представители могут выбрать школу не только по микроучастку, но и любую другую общеобразовательную организацию вне его границ, в случае если она соответствует их предпочтениям. Помимо этого, при выборе общеобразовательной организации пользователю отображается доступный в выбранной школе язык обучения. Новый процесс исключает необходимость в открепительном и прикрепительном талонах, передаче личного дела. Также заявитель может отозвать поданную заявку в случае такой необходимости", - поделились в пресс-службе компании.
- авторизоваться на портале eGov.kz и перейти в раздел "Образование";
- выбрать из списка раздел "Среднее образование", выбрать услугу "Прием документов для перевода детей из школы в школу";
- заполнить необходимые поля и подписать заявку с помощью ЭЦП;
- ознакомиться с результатом услуги можно в Личном кабинете.
Миннауки обратилось к не получившим грант абитуриентам
Уважаемые абитуриенты! Работает специальный call-центр с целью предоставления информации о дополнительных возможностях для абитуриентов, не получивших образовательный грант на 2024-2025 учебный год", - проинформировали в ведомстве.
- 8(7172) 69-50-69;
- 8(7172) 69-52-92;
- 8(7172) 69-50-71.
@doska_pavlodar
Уважаемый, президент Касым-Жомарт Кемелевич! Я обращаюсь к вам как в гаранту Конституции, гаранту прав и свобод человека и гражданина. Прошу вас защитить мои конституционные права и права тысяч других абитуриентов, которые были серьезно нарушены из-за незаконных действий со стороны Министерства науки и высшего образования. Также прошу отправить в отставку министра науки и высшего образования Саясата Нурбека, который отказывается признавать ошибку своего ведомства и исправлять ситуацию. Я Медина Майсар. В этом году я закончила школу и сдала ЕНТ на 119 баллов. Я подавала заявку на государственный грант на специальность «Право». Но грант я не получила, потому что 20% грантов по моей специальности были распределены абитуриентам по так называемой квоте для регионов ЧС, которые набрали меньше баллов чем я. Я считаю, что это было незаконным, потому что 1. Министерство НЕ имеет полномочий устанавливать новые квоты для обучения в организациях высшего образования. Это полномочие закреплено только за Парламентом Республики Казахстан. 2. Нет такого нормативного правового акта, который бы на законных основаниях закрепил квоту ЧС. Квота ЧС существует только на словах Министра Науки и высшего образования Саясата Нурбека. Он сам ее придумал и озвучил, и только на этом незаконном основании его Министерство распределило тысячи государственных образовательных грантов, отобрав их у абитуриентов, которые заслужили их в честном конкурсе. Считаю, что Министерство науки нарушило мои конституционные права и другие нормы Конституции нашей страны: 1. Во-первых, нарушено мое право по ч.2 статье 30 Конституции РК, согласно которой Гражданин имеет право на получение на конкурсной основе бесплатного высшего образования в государственном высшем учебном заведении.» Благодаря моему многолетнему труду и дисциплине я заслуженно набрала мои баллы по ЕНТ и имею право на конкурсной основе получить бесплатное высшее образование. Но из-за незаконных действий МНиВО мой грант был отдан другому абитуриенту с меньшими баллами на основании несуществующей в законе квоты ЧС.♬ оригинальный звук - Доска Павлодар
В этом году я закончила школу и сдала ЕНТ на 119 баллов. Я подавала заявку на государственный грант на специальность "Право". Но грант я не получила, потому что 20% грантов по моей специальности были распределены абитуриентам по так называемой квоте для регионов ЧС, которые набрали меньше баллов чем я", - заявила девушка на своей странице в Сети.
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В Алматы вопреки протестам общественности сносят здание дома школьников № 2, а на его месте обещают построить новое. В акимате объяснили, что здание "устарело морально и технически". Считаете ли вы необходимым снос здания?