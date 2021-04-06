Казахстанские докторанты получили возможность защититься без написания диссертации

НУР-СУЛТАН. 5 АПРЕЛЯ - Министр образования Республики Казахстан Асхат Аймагамбетов прокомментировал поправки в НПА по работе диссертационных советов, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Министр образования перечислил проблемы, которые чаще всего озвучивали учёные.

Первое, по его словам, это нивелирование ответственности диссертационного совета и официальных рецензентов.

Утвержденный на три года постоянный состав диссовета зачастую принимает решение при отсутствии специалистов по направлению защищаемой диссертации. Практически все защиты завершаются положительным результатом. Так, за последние два года в национальных вузах не было ни одного случая отрицательной рецензии. Отрицательный результат - это, скорее, исключение из правил", - написал Аймагамбетов в Facebook.

Так, отметил он, за 2019 и 2020 годы диссоветами в национальных вузах отрицательное решение принято диссоветами только по двум диссертациям из 266. В то время как за прошедшие 10 лет комитетом были приняты 142 отрицательных решения по защищаемым диссертациям.

Вторая проблема - это длительные и трудоемкие процедуры перед защитой, которыми вынужден заниматься докторант.

До защиты он проходит дополнительное обсуждение на различных научных семинарах, экспертных комиссиях, занимается поиском рецензентов, организацией самой защиты. Помимо этого, не секрет, что отзывы научных консультантов и рецензентов иногда пишет сам докторант", - разъяснил глава МОН.

Теперь, по его словам, формирование составов диссертационных советов будет проводиться с учетом международного опыта. Половина из его членов будет назначаться временно в зависимости от темы рассматриваемого исследования конкретного докторанта.

По итогам защиты диссертационный совет сможет принять один из четырех вариантов решения:

- присудить степень PhD;

- не присудить степень PhD;

- отправить диссертацию на повторную защиту или на доработку (до этого было только два варианта решения).

При этом в голосовании будут принимать участие и официальные рецензенты.

Аймагамбетов также отметил, что в прошлом году количество публикаций докторантов было сокращено с 7 до 4, а также предложена альтернатива - при публикации статей в высокорейтинговых журналах достаточно одной или двух статей для выхода на защиту.

Кроме того, защита стала возможной без написания диссертационной работы - при наличии публикаций в очень сильных изданиях, одного обзора и двух статей в журналах Q1-Q2 WoS, в которых докторант является первым автором или автором для корреспонденции. Данное нововведение позволяет существенно расширить спектр возможных стратегий проведения исследований без ущерба, наносимого на качество научных результатов", - проинформировал Аймагамбетов., подчеркнув, что это решение выступает как дополнительная опция, то есть докторант при желании, как и прежде, может выбрать привычный вариант с написанием и защитой диссертации.

Также министр проинформировал, что защита будет проходить в прямом эфире с трансляцией в сети Интернет. Процедура защиты станет полностью открытой и прозрачной.

Кроме того, докторант будет проходить обсуждение на расширенном заседании кафедры при полностью готовой диссертации один раз.

Основное обсуждение будет вестись на защите. Это повысит качество защит и ответственность диссертационных советов",- пояснил министр.

Он напомнил, что уже третий год вузы с особым статусом самостоятельны в присуждении степени PhD и выдают дипломы собственного образца. Для повышения статуса своего диплома национальным вузам предоставлено право устанавливать более высокие требования к публикациям докторантов.

Кроме того, нами предоставлена возможность проведения защит в онлайн-формате. Теперь это уже мировая практика", - поделился Аймагамбетов.

Министр также добавил, что в прошлом году в нормативных документах были закреплены основные принципы академической честности в вузах.

Кроме того, после ужесточения требований к публикациям отечественные научные журналы начали качественную "перезагрузку" своего контента и его технического сопровождения. Несмотря на то, что решение было принято еще в апреле прошлого года, новые требования к журналам вступили в силу с 1 января 2021 года. Это было сделано намеренно, чтобы издательства успели адаптировать свои журналы к новым качественным требованиям. В новый перечень изданий КОКСОН уже вошел 31 журнал, и мы планируем его дальнейшее расширение", - заключил глава МОН.

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