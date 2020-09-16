Казахстанские образовательные платформы подверглись DDoS-атакам

Нур-Султан. 15 сентября. Kazakhstan Today - Казахстанские образовательные платформы kundelik.kz и bilimland.kz подверглись DDoS-атакам, передает Kazakhstan Today.

Атаки были выявлены Службой реагирования на компьютерные инциденты KZ-CERT Государственной технической службы (ГТС) в ходе мониторинга интернет-ресурсов государственных органов РК на наличие инцидентов информационной безопасности.

В ходе анализа было выявлено, что DDoS-атаки были осуществлены из множества IP-адресов, преимущественно из зарубежного сегмента Интернета. На сегодняшний день данные DDoS-атаки заблокированы с применением аппаратно-программного комплекса защиты от DDoS-атак, находящегося на стороне РГП "ГТС", - проинформировали в KZ-CERT.

Также отмечается, что в рамках международного сотрудничества были использованы оповещения в адрес зарубежных CERT. Зафиксированные атаки не привели к отказу в обслуживании образовательных интернет-ресурсов.

Стоит отметить, что спустя 8 минут после фиксации атак на интернет-ресурсе kundelik.kz были зафиксированы DDoS-атаки на образовательный портал bilimland.kz. Эксперты Службы KZ-CERT сделали вывод из данного факта, что атаки связаны между собой и нацелены на нарушение работоспособности указанных образовательных порталов в период дистанционного обучения", - заключили в Службе.

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