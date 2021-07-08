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Казахстанские школьники завоевали 2 золотые медали на международной математической олимпиаде

07.07.2021 9019
Казахстанские школьники завоевали 2 золотые медали на международной математической олимпиаде
НУР-СУЛТАН. 7 ИЮЛЯ - Две золотые, одну серебряную и две бронзовые медали завоевали казахстанские школьники на XXV Международной Балканской олимпиаде по математике, передаёт KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Олимпиада проходила в онлайн-формате с 29 июня по 5 июля в Молдове. В интеллектуальном конкурсе участвовали 132 школьника из 22 стран мира, сообщили в пресс-службе МОН РК. 
 
Казахстан представляли шесть школьников из Нур-Султана, Алматы и Павлодара. Участники являются победителями заключительного этапа Республиканской олимпиады. Национальную сборную к соревнованиям готовили опытные педагоги и тренеры. В общекомандном зачете Казахстан занял третье место. 
 
Обладателями золотых медалей стали Райымбек Байшуак и Мирон Юркевич, серебряной - Мухаммед Нагашбек, бронзовых - Султанбек Байжанов и Дамир Нурланов. 
 

Результаты, которые показывают наши школьники на международных олимпиадах, демонстрируют качество их знаний, уровень преподавания в школах, подготовленности тренеров и отношение родителей к таким важным интеллектуальным соревнованиям. Со своей стороны, мы также продолжим создавать все условия для того, чтобы казахстанские ученики могли и дальше становиться лучшими на международных конкурсах, заявляя о себе всему миру. Поздравляю школьников с победами и желаю покорять новые высоты, достойно представляя нашу страну", - заключил директор РНПЦ "Дарын" МОН РК Тимур Нуркешов.

 

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