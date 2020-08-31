Казахстанских учителей привлекают к работам, не входящим в их обязанности

Нур-Султан. 30 августа. Kazakhstan Today - Казахстанских учителей зачастую привлекают к работам, которые не относятся к их прямым обязанностям, передает Kazakhstan Today.

Подобные факты недавно выявили в Туркестанской области. Директора школы привлекли к административной ответственности. Об этом на своей странице в Facebook написал министр образования и науки РК Асхат Аймагамбетов.

В Ленгерской вспомогательной школе-интернате педагогов привлекали к работам, не входящим в их обязанности. Факты подтвердились, виновных привлекли к административной ответственности.

За короткий период в территориальные департаменты по обеспечению качества в сфере образования поступило около сотни обращений. Было наложено более 30 административных взысканий, причем не только на должностные лица, но на родителей учеников.

Эта работа будет проводиться постоянно. Кроме административных наказаний, будут применяться и другие дисциплинарные меры, вплоть до увольнения ответственных лиц", - заверил Асхат Аймагамбетов.

Все должностные лица, от руководителей территориальных органов до директоров школ, несут особую ответственность за защиту прав учителей. Говоря о защите прав педагогов, надо помнить и о необходимости добросовестного исполнения всеми без исключения своих обязанностей. Новый закон несет и новые требования.

Культура поведения, тактичность, добросовестность, честность, уважение чести и достоинства личности - это основы педагогической этики. Чтобы отслеживать соблюдение этих принципов, мы рассматриваем возможность создания специального коллегиального органа, который будет рассматривать в первую очередь вопросы правонарушений в отношении учителей, а также вопросы грубых нарушений педагогической этики", - написал Аймагамбетов.

Это совет по вопросам педагогической этики и защите прав педагогов. Такой институт впервые в пилотном режиме введен с августа этого года в Нур-Султане.

В дальнейшем советы по этике могут появиться во всех регионах страны.

Мы все были свидетелями эффективной работы советов по этике госслужащих при Агентстве по госслужбе, деятельность создаваемых советов будет организована по их примеру. Все это - начало большого пути, каждый педагог должен гордиться своим статусом и положением, работать в комфортных условиях, учить и понимать свою ответственность, ведь в их руках находится благополучие и будущее наших детей", - подытожил Асхат Аймагамбетов.

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