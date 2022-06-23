Казахстанским учителям задолжали около 30 млрд тенге - AMANAT

НУР-СУЛТАН. 22 ИЮНЯ - Долги государства по отпускным и выплатам на оздоровление для казахстанских учителей составили около 30 млрд тенге, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Вопрос о задолженности подняла сегодня на заседании мажилиса депутат от партии AMANAT Юлия Кучинская.
По ее словам, последние несколько дней в адрес депутатов поступают многочисленные обращения от учителей казахстанских школ с просьбой оказать содействие в решении вопроса выплаты долгов по заработной плате, отпускным и оздоровительным пособиям, сообщает inbusiness.kz.
Завершив сложный постпандемийный учебный год, с 1 июня в отпуск вышли почти 300 тысяч учителей. Но часть учителей так и не смогли провести свой отпуск достойно и вынуждены отложить семейные планы на неопределенный срок. Причиной этому стало халатное отношение Министерства просвещения к вопросам планирования бюджета", - рассказала Кучинская.
Она напомнила, что согласно закону "О статусе педагога" с 1 сентября 2021 года вступила в силу норма о сокращении нагрузки на школьного учителя на 2 часа в неделю, с 18 до 16.
Несмотря на то что данное сокращение неизбежно ведет к увеличению стоимости часа учебной нагрузки, при обсуждении закона министерство здесь у нас, в стенах парламента, на стенограмму заверило, что данная норма не требует дополнительных средств из республиканского бюджета. Тогда дополнительные расходы планировалось возместить путем пропорционального сокращения нагрузки на обучающегося и учителя. Однако фактически часы ведомство не сократило. Это привело к увеличению расходов", - заявила депутат.
По словам Кучинской, при расчете трансфертов правительством не была учтена индексация фонда оплаты труда с учетом ежегодного увеличения контингента учеников.
В результате допущенные министерством просчеты, а затем замалчивание проблемы, в том числе при уточнении бюджета, привели к хроническому дефициту бюджетных средств, который, как и сколько могли, закрывали регионы. Но все тайное становится явным. Накопившийся дефицит бюджета в мае этого года привел к тому, что часть педагогов не получили либо получили не в полном объеме заработную плату за май", - подчеркнула депутат.
Она добавила, что на фоне шквала справедливых обращений педагогов во все возможные инстанции министерство хранит молчание. Которое в данном случае не является "золотом", подчеркнула депутат.
Сложившаяся ситуация - это не просто позор, это дискредитация поручений главы государства, работы правительства и депутатского корпуса, которую можно сравнить с диверсией. В связи с вышеизложенным мы требуем решения сложившейся ситуации в кратчайшие сроки", - резюмировала Кучинская.