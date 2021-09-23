Казахстанцы смогут напрямую сообщать руководителям территориальных департаментов о проблемах в сфере образования

НУР-СУЛТАН. 22 СЕНТЯБРЯ - Министерство образования и науки опубликовало на своем сайте мобильные номера первых руководителей департаментов по обеспечению качества в сфере образования во всех регионах страны, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Казахстанцы смогут напрямую сообщать руководителям территориальных департаментов о каких-либо проблемах в сфере образования. К примеру, о привлечении педагогов к несвойственным функциям, нарушениях педагогической этики, отсутствии или неисправности элементов систем безопасности в организациях образования (камеры видеонаблюдения, тревожные кнопки) и других", - сообщили в пресс-службе ведомства.

Ранее комитет по обеспечению качества в сфере образования и науки опубликовал телефоны горячей линии для обращений казахстанцев.

За минувшие выходные в комитет поступило уже около 300 звонков и сообщений. В соответствии с полученной информацией сотрудники комитета ведут необходимую работу.

В начале учебного года министр образования и науки РК поручил оперативно рассматривать обращения, жалобы и предложения граждан руководителям управлений образования, которые находятся в ведении местных акиматов. Они курируют вопросы, связанные со школами и организацией всего учебного процесса. Граждане могут напрямую обращаться к ответственным лицам и своевременно получать обратную связь и информацию о принятых мерах.

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