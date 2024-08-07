06.08.2024, 11:52 11891
Когда в казахстанских школах пройдет посвященная Дню знаний линейка
Фото: Depositphotos
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Астана. 6 августа. KAZAKHSTAN TODAY - 1 сентября в этом году выпадает на воскресенье. Журналисты уточнили у министра просвещения Гани Бейсембаева, будет ли в связи с этим перенос линейки на другой день.
Первое сентября - традиционно знаковый день, поэтому празднование Дня знаний и начало сбора всех детей, как всегда, и в другие годы не отменялось, поэтому и в этом году 1 сентября будет проведена линейка, посвященная Дню знаний", - ответил Гани Бейсембаев.
На заседании правительства министр сообщил, что до 20 августа запланирован ввод первых 20 школ в рамках реализации нацпроекта "Комфортная школа". В 2024 году планируется ввести в эксплуатацию 302 школы на 536 тыс. новых ученических мест. Данные меры позволят решить проблемы 92 трехсменных школ и 249 школ с дефицитом ученических мест.
Премьер-министр Олжас Бектенов поручил обеспечить полную готовность школ к учебному году. 1 сентября двери учебных заведений страны откроются для 4,5 млн школьников.
Необходимо обеспечить полную готовность образовательной инфраструктуры и учебного процесса. К 1 сентября планируется открыть 61 новую школу. При этом надо учитывать, что после ввода школ еще предстоит много работы для их подготовки к приему детей. Нужно выполнять все условия безопасности: санитарно-эпидемиологические, противопожарные требования к зданиям, учебным помещениям, столовым. Также предстоит обеспечить подключение высокоскоростного интернета, оснастить предметные кабинеты, лаборатории и спортивные залы", - отметил глава правительства, подчеркнув, что все это относится не только к строящимся комфортным школам, но и ко всем объектам образования без исключений.
В то же время акцентировано внимание на затягивании сроков подготовки отдельных учебных заведений в регионах. 7 рисковых строительных объектов находятся в Актюбинской области. Премьер-министр отметил, что нужно сконцентрировать все усилия и обеспечить ввод строящихся объектов и завершение капремонта в установленные сроки.
Также к началу учебного года для казахстанских школ должны быть приобретены около 1 тыс. предметных кабинетов физики, химии, биологии и робототехники.
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06.08.2024, 19:23 7731
В ВКО готовятся к новому учебному году
Фото: акимат ВКО
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Усть-Каменогорск. 6 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Аким Восточно-Казахстанской области провел совещание по подготовке к новому учебному году. В регионе функционирует 206 детских садов и 180 мини-центров. В системе среднего образования работает 343 школы, сообщает пресс-служба акимата региона.
Все организации образования оснащены системами видеонаблюдения. 135 организаций оборудованы турникетами, также заключены договоры со специализированной охраной", - доложила главе региона руководитель управления образования ВКО Инесса Чернышева.
Аким области потребовал решить вопрос с тревожными кнопками в школах, а также поручил акимам городов и районов взять на личный контроль вопросы безопасности детей, наличие пешеходных переходов возле школ и освещения тротуаров.
Посмотрите, в каких условиях учатся дети. Сходите в школы. Зайдите в классы и туалеты. Школы не ваши, но дети чьи?" - обратился к акимам городов и районов глава региона Ермек Кошербаев.
Также в ходе совещания обсудили подготовку университетов и колледжей к учебному году. В регионе выделено 270 грантов в сфере педагогических наук, бизнеса, управления и права, IT и технических специальностей, сельского хозяйства и медицинских работников. Отметим, Восточно-Казахстанская область занимает второе место в стране по количеству выделенных грантов.
06.08.2024, 11:30 12966
В Казахстане лицензированной охраной охвачено 79% объектов образования
Фото: Depositphotos
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Астана. 6 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Лицензированной охраной в Казахстане охвачено 79% государственных объектов образования. Об этом сообщил министр внутренних дел Ержан Саденов в ходе заседания правительства.
Объекты образования, в которых свыше 700 человек, должны привлекать лицензированную охрану, имеющую радиосвязь, служебное оружие, мобильные группы оперативного реагирования. Сейчас ими обеспечена охрана 79% государственных объектов", - доложил Ержан Саденов.
По его словам, низкий уровень охвата демонстрируют Туркестанская, Актюбинская, Алматинская, Западно-Казахстанская, Костанайская области.
По частным организациям данный показатель составляет 65%. При этом слабо работа организована в Жетысу, Актюбинской и Атырауской областях.
В отдельных объектах охранники - это вахтеры. В таких условиях не исключается пронос опасных веществ и предметов. Отмечу, что администрация заведений в техспецификации вправе указывать требования к охранникам (предельный возраст, уровень подготовки и т.д.). Предлагается поручить Министерству просвещения и акиматам в краткие сроки завершить работы по оснащению школ системами безопасности; на системной основе проводить учебно-тренировочные занятия по реагированию на ЧС", - добавил Саденов.
Он отметил, что в преддверии учебного года МВД проведены проверки безопасности 2655 образовательных объектов. Выявлено более 1 тыс. нарушений, к ответственности привлечено 340 руководителей. Общая сумма штрафа для организаций с недостаточным уровнем подготовки к учебному году превысила 95 млн тенге.
По словам министра внутренних дел, на сегодня все образовательные объекты по стране оснащены видеонаблюдением, 55% камер частных организаций интегрированы с ЦОУ. Работы по подключению к центру оперативного управления важно усилить в Жамбылской, Восточно-Казахстанской областях, городе Алматы. Вместе с тем порядка 85% всех школ, колледжей и вузов оборудованы тревожными кнопками для моментальной связи с правоохранительными органами в случае ЧП. Меньше всего на сегодняшний день их в Восточно-Казахстанской, Атырауской, Мангистауской областях.
Как сообщил министр просвещения Гани Бейсембаев, 62% казахстанских школ оборудованы турникетами, 87% - тревожными кнопками. Подключены к центрам оперативного управления органов внутренних дел 70% школ. В части мероприятий по обеспечению безопасности в школах должна быть усилена работа акиматов Актюбинской, Алматинской, Атырауской, ЗКО, ВКО, Мангистауской, Туркестанской областей.
Премьер-министр Олжас Бектенов поручил до конца года довести долю оснащения объектов образования системами безопасности до 100%.
В текущем году расширены требования инструкции по обеспечению безопасности объектов образования. Вместе с тем на сегодня не оборудованы более половины частных организаций. Акимам регионов нужно обеспечить организации образования лицензированной охраной, турникетами, камерами, подключенными к центрам оперативного управления. МВД нужно продолжать проверки в этом направлении. К 1 сентября необходимо довести долю оснащения системами безопасности до 90%, а до конца текущего года должно быть обеспечено 100%", - поручил глава правительства.
05.08.2024, 20:24 18311
В МНВО рассказали подробности распределения образовательных грантов
Фото: Deposiphotos
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Астана. 5 августа. KAZAKHSTAN TODAY - В Министерстве науки и высшего образования рассказали подробности распределения образовательных грантов на 2024-2025 учебный год, сообщает пресс-служба министерства.
Общее количество грантов на 2024-2025 учебный год - более 94 тысяч. Из них 78 тысяч грантов предназначены для студентов бакалавриата, 13 тысяч грантов - для магистрантов и 3 тысячи грантов - для будущих докторантов.
99 процентов грантов освоены впервые за четыре года. Абитуриентам региона, пострадавшего от наводнения, предоставлено 15 382 гранта.
Для филиалов иностранных вузов, открывающихся в Казахстане, выделено 1890 грантов. Кроме того, полностью освоено 5000 целевых грантов, также освоены гранты в области сельского хозяйства и ветеринарии.
В этом году заявки на гранты подал 104 121 выпускник, что на 10 000 человек больше, чем в прошлом году", - сообщили в Миннауки.
Ранее министр науки и высшего образования Саясат Нурбек рассказал, как казахстанским абитуриентам получить дополнительные образовательные гранты.
04.08.2024, 16:12 28381
Как абитуриентам получить дополнительные образовательные гранты
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Астана. 4 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Министр науки и высшего образования Саясат Нурбек рассказал, как казахстанским абитуриентам получить дополнительные образовательные гранты.
Вчера, видя слезы радости на лицах родителей и детей, мы тоже радовались вместе с вами. Однако, к сожалению, есть и те, кто не получил грант, и мы разделяем их огорчение. Многие пишут и звонят в министерство и мне лично, и, конечно, есть и те, кто спокойно воспринял результаты. Хочу сказать: не теряйте надежды! Возможности получить грант еще есть!" - заявил глава ведомства в своем телеграм-канале.
Также министр науки и высшего образования перечислил возможности для абитуриентов, которые не получили гранты:
- до 3 тысяч абитуриентов могут отказаться от гранта по разным причинам, и они будут перераспределены следующим абитуриентам с высокими баллами;
- гранты местных исполнительных органов, то есть акиматов;
- гранты ассоциации KazEnergy;
- 500 грантов от Турецкой Республики для обучения в Международном казахско-турецком университете имени Ходжи Ахмеда Ясави;
- гранты от работодателей;
- международный университет туризма и гостеприимства в Туркестане предлагает 800 целевых грантов;
- фонд "Қазақстан халқына" выделяет 850 грантов;
- гранты ректоров, например университет Туран-Астана предоставляет гранты обладателям знака "Алтын белгі";
- возможность получения свободных грантов по итогам сессии.
Напомним, вчера стали известны имена обладателей образовательных грантов.
03.08.2024, 11:46 40531
Стали известны имена обладателей образовательных грантов
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Астана. 3 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Министерство науки и высшего образования РК и Национальный центр тестирования опубликовали список обладателей образовательных грантов на 2024-2025 учебный год.
По данным министерства, всего для участия в конкурсе на присуждение образовательных грантов было подано более 104 тысяч заявок, что на 10 тысяч больше по сравнению с прошлым годом.
Самый большой конкурс состоялся среди абитуриентов, которые выбрали ГОП "Стоматология" - 35 человек на одно место. Далее идут "Международные отношения и дипломатия" (11 человек), "Подготовка учителей физической культуры" (10 человек), "Переводческое дело" и "Психология" (9 человек)", - проинформировали в Миннауки.
Среди претендентов более 22 тысяч абитуриентов с преимущественным правом в случае равенства баллов, а именно обладатели нагрудного знака "Алтын белгі", победители международных и республиканских олимпиад, отличники учебы. Кроме того, при распределении грантов учтены квоты для детей из социально уязвимых категорий.
Зачисление в вузы будет осуществляться до 25 августа включительно. По поручению главы государства в этом году впервые введены дифференцированные гранты с частичной оплатой за обучение.
Напомним, наибольшее количество грантов выделено на инженерные и технические направления. По 150 дифференцированных грантов выделены по ГОП "Педагогические науки" и "Социальные науки, журналистика и информация". Также для поступающих по программе "Серпін" выделено 3903 гранта. В списке грантов есть и 5000 целевых образовательных грантов для обучения в ведущих вузах молодежи из густонаселенных, вновь образованных и западных регионов.
29.07.2024, 18:00 65151
Новый вид аттестата об образовании появится в Казахстане
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Астана. 29 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Министерство просвещения Казахстана разработало проект приказа о внесении изменений в виды документов о среднем, техническом и профессиональном, послесреднем образовании, формы документов о среднем, техническом и профессиональном, послесреднем образовании государственного образца.
Согласно данным сравнительной таблицы, документы об образовании гособразца, свидетельствующие о прохождении итоговой аттестации и подтверждающие усвоение обучающимися государственного общеобязательного стандарта соответствующего уровня образования, планируют пополнить аттестатом об образовании, который ранее называли аттестатом об основном среднем образовании.
Аттестат предназначен для обучающихся с особыми образовательными потребностями в специальных школах, специальных классах и в общеобразовательных школах в условиях инклюзивного образования. Обучающийся с особыми образовательными потребностями получает аттестат об образовании. В связи с этим исключаем слова "основном среднем", - сообщается в документе.
С полным текстом документа можно ознакомиться на портале "Открытые НПА".
Ранее сообщалось, что аттестат о среднем образовании оцифровали в Казахстане.
23.07.2024, 12:04 92771
В Миннауки предупредили об ответственности за подделку сертификатов ЕНТ
C начала приема документов зарегистрировано уже более 10 попыток представить фальсифицированные сертификаты в приемные комиссии
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Астана. 23 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Глава Министерства науки Саясат Нурбек обратился к абитуриентам с просьбой не подделывать сертификаты ЕНТ.
К сожалению, в этом году зафиксированы случаи предоставления поддельных сертификатов ЕНТ. В настоящее время идет прием документов на конкурс грантов, и уже зарегистрировано более 10 попыток представить фальсифицированные сертификаты в приемные комиссии", - написал Нурбек в Telegram.
Он подчеркнул, что подделка сертификата ЕНТ невозможна.
Каждый сертификат содержит уникальный QR-код, который позволяет мгновенно проверить его подлинность. Кроме того, сертификат ЕНТ является официальным документом, и его подделка влечет за собой уголовную ответственность по статье 385 Уголовного кодекса РК (Подделка, изготовление или сбыт поддельных документов, штампов, печатей, бланков, государственных знаков почтовой оплаты, государственных наград. - Прим. агентства)", - заявил Нурбек.
Он отметил, что в фальшивых сертификатах не читается QR-код, а все цифры написаны разным шрифтом и в разном размере.
Все случаи попыток подделать сертификаты будут переданы в правоохранительные органы для принятия соответствующих мер", - предупредил министр.
Он напомнил, что сертификаты ЕНТ доступны в личном кабинете абитуриента на сайте app.testcenter.kz, а также на сайте certificate.testcenter.kz и на портале электронного правительства eGov.
19.07.2024, 12:32 103256
На подготовку специалистов по ИИ будут ежегодно выделять 100 стипендий
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Астана. 19 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Министр науки и высшего образования Саясат Нурбек представил президенту ряд инициатив и проектов, направленных на развитие системы высшего образования и науки, сообщает Акорда.
По словам Нурбека, на сегодня в Казахстане открыты 25 филиалов иностранных вузов.
Это дает возможность Казахстану позиционироваться как образовательный и научный хаб региона. С зарубежными партнерами достигнуты договоренности по трансформации региональных государственных университетов в исследовательские вузы с международными стандартами обучения", - сообщил министр.
Также начато внедрение новых инструментов финансовой поддержки студентов: единая добровольная накопительная система "Келешек", "Нацфонд - детям", льготные образовательные кредиты и дифференцированные гранты. Эти меры направлены на обеспечение доступа к высшему образованию для всех слоев населения.
Министр отчитался о выполнении поручений президента по развитию искусственного интеллекта.
На сегодняшний день в 8 вузах по 15 образовательным программам ведется обучение более 2000 студентов по искусственному интеллекту. В целях развития кадрового потенциала для цифровой экономики налажено сотрудничество с такими транснациональными компаниями, как Google, Nvidia, Coursera, 01 Edu System и Huawei. В рамках программы "Болашак" планируется ежегодно выделять 100 стипендий на подготовку специалистов в области искусственного интеллекта", - доложил Нурбек.
В заключение Касым-Жомарт Токаев дал ряд поручений по развитию инфраструктуры высшего образования и науки, включая строительство общежитий.
Напомним, в Казахстане приняли концепцию по развитию искусственного интеллекта на 2024-2029 годы, а также определили функции и задачи нового Комитета ИИ.
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В Алматы вопреки протестам общественности сносят здание дома школьников № 2, а на его месте обещают построить новое. В акимате объяснили, что здание "устарело морально и технически". Считаете ли вы необходимым снос здания?