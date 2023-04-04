Концепцию развития высшего образования и науки до 2029 года утвердили в Казахстане
Для прогноза изменений на рынке труда и определения направлений подготовки специалистов создан атлас новых профессий
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Астана. 3 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане утвердили Концепцию развития высшего образования и науки в Республике Казахстан на 2023 - 2029 годы.
Высшему образованию Казахстана в 2023 году исполняется 95 лет. Сегодня в 118 организациях высшего и (или) послевузовского образования страны обучаются 609 тысяч человек, в том чистле по государственному образовательному заказу - 228 тысяч. Валовый охват высшим образованием (% получающих высшее образования от общей численности населения пятилетней возрастной группы, следующей за окончанием средней школы) составляет 62%, что значительно ниже многих стран (Россия 82%, Южная Корея 94%, Ирландия 78%, Беларусь 81%)", - сообщается в тексте документа
Согласно документу, для повышения доступности высшего и послевузовского образования с 2019 года по 2022 год количество грантов бакалавриата увеличилось в 1,7 раза, магистратуры - 1,8, докторантуры - 3,7 раза. Доля государственного заказа на технические направления подготовки увеличена до 60%.
Также ежегодно повышается размер стипендии бакалаврам на 20%, магистрантам и докторантам на 15%. При этом, стипендия для бакалавров по педагогическим медицинским направлениям подготовки на 62% выше, чем у остальных студентов.
В целом, расходы государства на образование в 2022 году к уровню 2010 года увеличились почти в 2 раза и составили 4,5 трлн тенге. Государственная образовательная накопительная система позволяет открыть образовательный накопительный вклад и использовать его в будущем для оплаты профессионального технического, высшего и послевузовского (магистратура) образования в Казахстане и за рубежом", - отмечается в тексте.
Для обеспечения доступа в ОВПО для лиц из социально уязвимых категорий населения действует система квотирования грантов.
Сообщается, что доля квот составляет 53,5% от общего числа государственных грантов, в том числе:
- 35% - гражданам из числа сельской молодежи на обучение по образовательным программам, определяющим социально-экономическое развитие села;
- 5% - гражданам Республики Казахстан из числа сельской молодежи, переселяющихся в регионы, определенные правительством Республики Казахстан;
- 5% - детей из семей, в которых воспитывается четыре и более несовершеннолетних детей;
- 4% - лицам казахской национальности, не являющихся гражданами Республики Казахстан;
- 1% - гражданам из числа лиц с инвалидностью первой или второй группы, лиц с инвалидностью с детства, детей с инвалидностью;
- 1% - детям-сиротам и детям, оставшихся без попечения родителей, а также граждан Республики Казахстан из числа молодежи, потерявших или оставшихся без попечения родителей до совершеннолетия;
- 1% - детям из числа неполных семей, имеющих данный статус не менее трех лет;
- 1% - детям из семей, воспитывающих детей с инвалидностью с детства, лиц с инвалидностью первой или второй группы;
- 0,5% - ветеранам боевых действий на территории других государств, ветеранов, приравненных по льготам к ветеранам Великой Отечественной войны.
В 2022 году 2267 студентов из социально-уязвимых слоев населения стали обладателями образовательных грантов общественного фонда "Қазақстан халқына". Для детей сотрудников специализированных и военизированных организаций, погибших при исполнении служебных обязанностей, предоставляются гранты на бесплатное обучение в ОВПО. Проработан вопрос совершенствования модели присуждения государственных грантов с учетом уровня образовательных достижений и социальной категории абитуриентов", - подчеркивается в документе.
Кроме того, внедрены многократный формат единого национального тестирования и условное зачисление в университет. Снято требование тестирования при переводе казахстанских граждан из зарубежных университетов.
Также для поддержки талантливой молодежи и обеспечения доступа в лучшие университеты мира уже на протяжении 30-ти лет функционирует международная стипендия "Болашак".
Из 12-ти тысяч выпускников программы 55% обучались по гуманитарным направлениям, 36% - по инженерно-техническим, 7% - медицинским, 2% - культуры и искусства. По поручению главы государства международная стипендия "Болашак" переориентирована в сторону технических, инженерных, медицинских и педагогических направлений", - отмечается в тексте.
Помимо этого, для прогноза изменений на рынке труда и определения направлений подготовки специалистов создан атлас новых профессий.
Атлас разработан на основе международного опыта, с учетом мировых трендов развития отраслей экономики, проведения прогнозных сессий с предметным погружением по технологии рапид форсайт (rapid foresight) с участием отраслевых экспертов, ассоциаций, представителей производства, государственных органов.
В Атласе содержится анализ основных технологических трендов, которые будут критическим образом менять рынок труда по 9 приоритетным отраслям экономики: горно-металлургический комплекс, нефтегазовая отрасль, сельское хозяйство, транспорт и логистика, машиностроение, ИКТ, энергетика, туризм и строительство. В нем спрогнозированы изменения в профессиях на ближайшие 5-10 лет, а также определены 239 новых, 95 трансформирующихся и 129 исчезающих профессий", - сообщается в тексте.
С полным текстом документа можно ознакомится по ссылке.
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