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Максимальный объем учебной нагрузки определило Минпросвещения

02.09.2022, 13:36 7891
Максимальный объем учебной нагрузки определило Минпросвещения
НУР-СУЛТАН. 2 СЕНТЯБРЯ - Министерство просвещения РК определило максимальный объем учебной нагрузки для школьников разных классов, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Максимальный объем недельной учебной нагрузки обучающихся на уровне основного среднего образования составляет не более: в 5 классе - 30 часов, в 6 классе - 30 часов, в 7 классе - 33 часов, в 8 классе - 34 часов, в 9 классе - 35 часов", - говорится в проекте приказа министра просвещения, опубликованном на портале "Открытые НПА"

 
Также вводится обязательное деление на группы в городских общеобразовательных организациях образования при наполнении классов в 24 и более обучающихся, в сельских - в 20 и более обучающихся. 
 
Деление класса на две группы осуществляется по предметам:
 
  1. казахскому языку в классах с неказахским языком обучения;
  2. иностранному языку;
  3. цифровой грамотности (кроме 1-го класса);
  4. художественному труду.

Делить на 2 группы будут также классы с нерусским языком обучения во время обучения русскому языку и литературе.
 

В случаях осуществления ограничительных мероприятий соответствующими государственными органами, введения карантина, чрезвычайных ситуаций социального, природного и техногенного характера деление класса на группы производится по всем учебным предметам с наполнением в одном классе до 15 обучающихся", - говорится в приказе.

 
Проект приказа доступен для публичного обсуждения до 14 сентября 2022 года. 
 

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Студенты смогут получить образовательный кредит под 2-3% годовых

03.09.2022, 11:42 206
НУР-СУЛТАН. 3 СЕНТЯБРЯ - В Казахстане студентам будет предоставлена возможность получения образовательного кредита под 2-3% годовых, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

Данная схема также позволяет устранить барьеры при получении студенческих займов. В качестве инструмента накопления средств на получение образования прорабатываем использование ГОНС совместно с Минпросвещением в зависимости от возраста детей и студентов (до 18 лет - МП, с 18 лет - МНВО)", - сообщил министр науки и высшего образования Саясат Нурбек на заседании правительства РК. 

 
По его словам, совершенствуется методологическое сопровождение системы обеспечения качества высшего образования. Планируется принятие стандарта (регламента) для педагогических направлений подготовки, включающие периоды от профориентационных работ со школьниками, обновления программ и до подтверждения квалификации выпускников.
 
Создана рабочая группа по актуализации профессионального стандарта "Педагог". 
 
Планирутся совместную с Министерством просвещения проработать модель сертификации педагогов (НКТ) на основе профессионального стандарта.
 
Развитие педагогической науки путем усиления потенциала ученых через программы "Болашак" и проекта "500 ученых".
 

Прорабатываются подходы по введению дифференцированного гранта. Уточненный подход будет представлен в ближайшее время. Данное поручение Президента чрезвычайно актуально в контексте демографических трендов и роста стоимости обучения. Статистика показывает рост выпускников школ к 2030 году более, чем в 2 раза (со 140 до 300 тысяч человек). Поэтому предлагается переход к ваучерной системе через эскроу-счет, дифференцированные гранты (30% до 100%)", - сказал министр. 

 
Кроме того, он отметил, что важным фактором устойчивого развития экономики страны является водная экосистема. Данная сфера испытывает дефицит специалистов. В этой связи планируется создание базового центра подготовки кадров и научной лаборатории в структуре Таразского регионального университета им. Дулати (бывший Джамбульский гидромелиоративный строительный институт). 
 
Также Саясат Нурбек отметил вопрос нехватки общежитий.
 

Одним из важных вопросов является обеспечение студентов общежитием. Всего за период 2018-2021 годы введено 124 общежития на 30 630 мест (85 государственных на 20 991 мест, 39 частных на 9 639 мест). 63% из планируемых к вводу койко-мест реализуются за счет средств частных инвесторов", - сказал он.

 
Для повышения привлекательности и эффективности строительства общежитий с привлечением ГЧП предлагается:
 
1. Пересмотр размера норматива путем сокращения амортизационных выплат частным инвесторам при размещении государственного заказа на обеспечение студентов местами в общежитиях с 8 до 6 лет и увеличения объема выплат на 20%.
 
2. Компенсация части операционных затрат по истечению срока амортизационных выплат и до окончания срока обременения на неизменность целевого назначения общежития.
 

И это позволит оптимизировать расходы республиканского бюджета на целевое строительство и активизировать инвестиции малого среднего бизнеса. Аналогичная мера показала результативность в механизме строительства частных школ", - отметил министр. 

 
Также, по его словам, нормативно будут закреплены требования к вузам для получения государственного гранта при условии обеспеченности общежитиями.
 

Касательно развития эндаумент-фондов при вузах. В Казахстане есть позитивный опыт эндаумент-фондов (КазГЮУ, РФМШ). Мы приступили к разработке совместного плана мероприятий с Фондом "Казакстан халкына". Он предполагает поддержку эндаумент-фондов в привлечении институциональных инвесторов, обучении персонала и в управлении, а также налоговые стимулы. Предлагается разработка отдельного законопроекта "О фондах целевого капитала" по опыту США, Сингапура и других стран с устойчивым финансированием университетской науки и инноваций. Справочно: закон Республики Казахстан "Об образовании" только закрепляет понятие и право создания эндаумент-фонда. Вузы получили только формальную возможность для создания и деятельности эндаумент-фондов. Готовы внести данные инициативы на обсуждение с заинтересованными государственными органами", - заключил Саясат Нурбек. 

 

В Казахстане начался новый учебный год

01.09.2022, 09:25 18056
В Казахстане начался новый учебный год
Фото: Depositphotos
НУР-СУЛТАН. 1 СЕНТЯБРЯ - Сегодня в казахстанских школах состоится церемония первого звонка, знаменующая начало нового учебного года, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
По данным министра просвещения Республики Казахстан Асхата Аймагамбетова, в этом году около 400 тысяч детей пойдут в первый класс. 
 
Также порядка 80 новых школ распахнут свои двери для школьников 1 сентября. Кроме того, в этом году планируется ввести в эксплуатацию еще 230 школ, заявили в Министерстве просвещения. 
 
Больше всего новых школ строится в регионах, где идет активный демографический рост и не хватает ученических мест. Это Алматинская, Атырауская области и города Нур-Султан, Алматы. Также в регионах завершается капитальный ремонт более 200 школ. 
 
Ранее сообщалось, что построить 225 школ до конца года и обеспечить миллион школьников бесплатным горячим питанием намерено Министерство просвещения. 
 

В Казахстане педагогов с 30-летним стажем освободят от квалификационного тестирования

31.08.2022, 10:21 30366
В Казахстане педагогов с 30-летним стажем освободят от квалификационного тестирования
Фото: depositphotos.com
НУР-СУЛТАН. 31 АВГУСТА - В Казахстане планируют освободить педагогов, имеющих стаж работы более 30 лет, от квалификационного тестирования. Об этом рассказал министр просвещения Республики Казахстан Асхат Аймагамбетов, передает KAZAKHSTAN TODAY .
 
Министр просвещения напомнил, что в настоящее время аттестация всех педагогов состоит из двух этапов: первый этап - обязательное прохождение всеми педагогами тестирования на знание предмета и методики преподавания, второй этап - последующая оценка портфолио, достижений педагога и учеников.
 

Предлагается педагогов, имеющих 30 лет педагогического стажа и уже имеющих категорию по новой системе аттестации, освободить от прохождения квалификационного тестирования. Они будут проходить второй этап аттестации, то есть сдавать портфолио. При этом если они захотят повысить имеющуюся квалификационную категорию, то аттестация будет проходить на общих основаниях. К примеру, педагог-эксперт с 30-летним стажем, если подтверждает свою категорию, проходит аттестацию только через второй этап, без НКТ, при повышении категории дополнительно сдает НКТ", - написал Аймагамбетов в Telegram.

 
Также, по его словам, от тестирования освободят педагогов, имеющих 30 лет педагогического стажа, но имеющих высшую/первую категорию по старой системе аттестации, если они переходят на категорию "педагог-модератор". В этом случае они будут проходить только второй этап аттестации, то есть сдавать портфолио. 
 

Если же они захотят получить другие категории по новой системе аттестации, то аттестация будет проходить на общих основаниях", - пояснил министр.

 
Педагогов, которым осталось 4 года до пенсии, предлагается освободить от аттестации, если они подтверждают имеющуюся по новой системе категорию. Если же они захотят повысить имеющуюся квалификационную категорию и, соответственно, получать надбавку, то аттестация будет проходить на общих основаниях.

Ранее заместитель премьер-министра Казахстана Ералы Тугжанов рассказал, что около 75 тысяч казахстанских педагогов прошли курсы повышения квалификации, однако итоги неутешительные.
 

Филиал Российского государственного университета нефти и газа открывается в Атырау

30.08.2022, 20:09 36151
Филиал Российского государственного университета нефти и газа открывается в Атырау
Фото: Depositphotos
АТЫРАУ. 30 АВГУСТА - Официальное открытие филиала РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина в Атырау запланировано на конец сентября, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Филиал РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина в Атырау начал приемную кампанию для набора студентов в бакалавриат по программам подготовки "Сооружение и эксплуатация газонефтепроводов и газонефтехранилищ", "Нефтегазовые технологии", "Геологическое моделирование природных резервуаров нефти и газа". Прием документов абитуриентов ведут сотрудники АУНиГ", - сообщает пресс-служба "Атырауского университета нефти и газа".

 
АУНиГ имени С. Утебаева - единственный в Казахстане специализированный вуз, готовящий кадры для нефтегазовой отрасли, сотрудничает с РГУ нефти и газа имени И. М. Губкина с 2015 года.
 
Открытие филиала Губкинского университета на базе АУНиГ обеспечит трансфер образовательных программ, будет способствовать реализации совместных научных проектов, обмену информацией и опытом между двумя нефтегазовыми университетами.
 

Наша страна получит не только высококлассных инженеров, но и молодых ученых, готовых к научно-исследовательской деятельности", - подчеркивал министр науки и высшего образования РК Саясат Нурбек.


Ранее сообщалось, что филиалы двух ведущих российских вузов откроются в Казахстане осенью. 
 

Обеспечить миллион школьников бесплатным питанием и построить более 200 школ до конца года обещают в Минпросвещения

27.08.2022, 15:57 62241
Обеспечить миллион школьников бесплатным питанием и построить более 200 школ до конца года обещают в Минпросвещения
Фото: Depositphotos

НУР-СУЛТАН. 27 АВГУСТА - Построить 225 школ до конца года и обеспечить миллион школьников бесплатным горячим питанием намерено Министерство просвещения. Об этом сообщила сегодня на брифинге в СЦК вице-министр просвещения Шолпан Каринова, передает KAZAKHSTAN TODAY.

"Бесплатным горячим питанием будут обеспечены более 400 тысяч обучающихся из социально уязвимых семей. А также дополнительно исходя из возможностей местных бюджетов бесплатным горячим школьным питанием будут охвачены обучающиеся 1-4-х классов в 7 регионах: в городах Нур-Султане, Шымкент, Алматы, в Атырауской, Западно-Казахстанской, Карагандинской и Павлодарской областях. В Акмолинской и Мангистауской областях бесплатное горячее питание предоставляется всем учащимся 1-го класса", - сообщила Каринова.

В министерстве также сообщили, что до конца 2022 года в регионах будут построены 225 школ.

"Уже к началу нового учебного года строительные работы должны быть завершены в 41 государственной школе на 21 тысячу мест и в 40 частных школах на 15 тысяч мест", - сообщили в ведомстве.

Кроме того, к началу учебного года во всех общеобразовательных школах проводится ремонт. Капитальный ремонт проводится в 263 школах. Ремонтные работы в этих школах должны быть завершены до 1 сентября 2022 года.

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Видеокамеры в части казахстанских школ оказались неработающими

24.08.2022, 11:00 97211
Видеокамеры в части казахстанских школ оказались неработающими
Фото: Polisia.kz
НУР-СУЛТАН. 24 АВГУСТА - Министр просвещения Асхат Аймагамбетов и министр внутренних дел Марат Ахметжанов в преддверии нового учебного года провели совещание по вопросам безопасности школьников, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Говоря о техническом оснащении школ и его качестве, Асхат Аймагамбетов отметил, что местные исполнительные органы рапортуют о 100% охвате организаций образования видеокамерами. Но при проверке обнаруживаются серьезные недостатки. Не все камеры работают, часть городских школ не подключены к ЦОУ. Также он добавил, что важен не отчет о количестве камер, а то, сколько детей охватывают данные камеры. 
 
Также, по данным пресс-службы Министерства просвещения РК, в преддверии нового учебного года Минпросвещения будет проводить совместно с представителями МВД выездные занятия по безопасности школьников. В них примут участие представители как организаций образования, так и правоохранительных органов. 
 

С начала сентября более 5 тысяч сотрудников полиции придут в школы и будут проводить необходимые занятия в целях профилактики. Педагоги, завучи, директора школ будут активно участвовать в этой работе. Мы просим органы внутренних дел в начале учебного года усилить дежурство возле школ, установить, где это необходимо, специальные дорожные знаки и провести профилактические мероприятия. Надо завершить проверку всех школьных автобусов, а также систем безопасности. Думаю, что сообща мы завершим эту работу", – сказал министр просвещения. 

 
Глава МВД Марат Ахметжанов отметил, что весь личный состав ведомства проведет разъяснительную работу среди школьников. Школьникам объяснят их права и обязанности, расскажут о профилактике правонарушений и о том, как действовать в экстренных чрезвычайных ситуациях. Он отметил, что сам посетит одну из столичных гимназий.
 

В Алматы учащихся начальной школы обеспечат бесплатным горячим питанием

23.08.2022, 18:19 104866
В Алматы учащихся начальной школы обеспечат бесплатным горячим питанием
Фото: Depositphotos
АЛМАТЫ. 23 АВГУСТА - С нового учебного года учащиеся 1-4-х классов государственных школ Алматы будут обеспечены бесплатным горячим питанием. На эти цели из местного бюджета до конца года выделено 5,3 млрд тенге, сообщил на брифинге региональной службы коммуникаций заместитель руководителя управления образования Алматы Айдын Сайлаубай, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Он также рассказал, что на приобретение учебников и художественной литературы из местного бюджета выделено 3 млрд 263 млн 457 тысяч тенге, сообщает пресс-служба акимата. 
 

В этом году учащиеся 2-х классов получат новые учебники. Учащиеся 1-11-х классов будут обеспечены бесплатными учебниками на 100%", - рассказал Сайлаубай.

 
Также в новом учебном году приобретут художественную литературу на сумму 300 млн тенге. Еще 37,11 млн тенге выделят на учебники для специальных школ с нарушением интеллекта, учебники со шрифтом Брайля для слепых детей и учебники с укрупненным шрифтом для слабовидящих детей.

Ранее сообщалось, что порядка 166 тысяч алматинских школьников перейдут на пятидневку. 

 

Порядка 166 тысяч алматинских школьников перейдут на пятидневку

22.08.2022, 12:59 125111
Порядка 166 тысяч алматинских школьников перейдут на пятидневку
АЛМАТЫ. 22 АВГУСТА - В Алматы 124 школы с контингентом в 166 тысяч детей и 13 тысяч учителей, которые ранее учились и работали по субботам, теперь перейдут на пятидневку. Об этом рассказали в Министерстве просвещения Республики Казахстан, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
По данным Минпросвещения РК, в Алматы ученики 16 школ будут учиться только в первую смену в формате пятидневки. 
 

В СКО переход на пятидневное обучение будет обеспечен также в 100% школ, а их более 470, и в них обучаются около 74 тысяч детей. В одну смену будут учиться ученики 254 школ с контингентом 23 тысячи детей. Тем самым будет снижена нагрузка как на педагогов, так и на школьников", - рассказали в ведомстве. 

 
Как подчеркнули в пресс-службе, это стало возможным в рамках решения о завершении учебного года 31 мая и снижении учебной нагрузки.
 

Президент уделяет особое внимание повышению статуса педагога. Только благодаря личной поддержке Касым-Жомарта Кемелевича Токаева был принят закон "О статусе педагога", повышены зарплаты учителей и снижена нагрузка. Приняты подзаконные акты, и акиматы не привлекают педагогов к осуществлению несвойственных функций, как это было ранее. В рамках дальнейшей работы, проводимой по поручению президента, суббота официально станет выходным днем для педагогов школ, что позволит коллегам готовиться к занятиям, проводить время с семьей. В этом есть и преимущества для детей, у которых также будет больше свободного времени. Мы взяли этот вопрос на особый контроль", - отметил министр в ходе совещания.

 
Напомним, решение о продлении учебного года не было поддержано общественностью.
 
Родительская общественность выразила обеспокоенность в связи с тем, что к концу учебного года дети уже перегружены и находятся на пределе. Также в конце мая в некоторых регионах стоит очень жаркая погода, что также сказывается на состоянии детей. Это все может негативно повлиять на состояние здоровья и психики детей. 
 
Агентство Kazakhstan Today провело опрос на тему продления учебного года. Подавляющее большинство респондентов (84,69%) также проголосовали против сокращения каникул и продления учебного года. Ответ "Да, нужно добавить нагрузку, детям ее не хватает, надо соответствовать западным стандартам образования любой ценой" выбрали 8,16%, "Надо вообще отменить каникулы" - 5,1%, "Мне все равно" - 2,04%. 
 
Несмотря на мнение общественности, Министерство просвещения приняло приказ. 
 
Также ведомство утвердило приказ о государственных общеобязательных стандартах дошкольного воспитания и обучения, начального, основного среднего и общего среднего, технического и профессионального, послесреднего образования. 
 
В документе закреплена продолжительность учебного года в школах в 36 недель. Продолжительность учебного года в 1-х классах составит 35 учебных недель, во 2-11-х (12-х) классах - 36 учебных недель. 
 
Каникулы в течение учебного года: в 1–11-х (12-х) классах: осенние - 7 дней (с 31 октября по 6 ноября 2022 года включительно); зимние - 9 дней (с 31 декабря 2022 года по 8 января 2023 года включительно); весенние - 9 дней (с 18 по 26 марта 2023 года включительно). В 1-х классах установлены дополнительные каникулы - 7 дней (с 6 по 12 февраля 2023 года включительно). 
 
Ранее агентство провело опрос по поводу оценки в целом системы образования в Казахстане. Он показал, что 85% респондентов поддерживают возврат к прежней научно-образовательной системе и отказ от Болонской системы. 
 

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      Министерство просвещения Казахстана обнародовало решение о продлении учебного года, несмотря на мнение общественности. Считаете ли Вы, что необходимо обратиться с петицией на имя президента по решению этого вопроса в пользу детей и их родителей?

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