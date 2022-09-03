Максимальный объем учебной нагрузки определило Минпросвещения

НУР-СУЛТАН. 2 СЕНТЯБРЯ - Министерство просвещения РК определило максимальный объем учебной нагрузки для школьников разных классов, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Максимальный объем недельной учебной нагрузки обучающихся на уровне основного среднего образования составляет не более: в 5 классе - 30 часов, в 6 классе - 30 часов, в 7 классе - 33 часов, в 8 классе - 34 часов, в 9 классе - 35 часов", - говорится в проекте приказа министра просвещения, опубликованном на портале "Открытые НПА" .

Также вводится обязательное деление на группы в городских общеобразовательных организациях образования при наполнении классов в 24 и более обучающихся, в сельских - в 20 и более обучающихся.

Деление класса на две группы осуществляется по предметам:

казахскому языку в классах с неказахским языком обучения; иностранному языку; цифровой грамотности (кроме 1-го класса); художественному труду.





Делить на 2 группы будут также классы с нерусским языком обучения во время обучения русскому языку и литературе.

В случаях осуществления ограничительных мероприятий соответствующими государственными органами, введения карантина, чрезвычайных ситуаций социального, природного и техногенного характера деление класса на группы производится по всем учебным предметам с наполнением в одном классе до 15 обучающихся", - говорится в приказе.

Проект приказа доступен для публичного обсуждения до 14 сентября 2022 года.