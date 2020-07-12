Министр образования рассказал о возможных вариантах обучения школьников в новом учебном году

Нур-Султан. 11 июля. Kazakhstan Today - Министр образования и науки РК Асхат Аймагамбетов в ходе брифинга рассказал о возможных вариантах обучения школьников в новом учебном году, передает Kazakhstan Today.

Буквально на днях мы определимся окончательно с базовым вариантом, который будет нами принят", - сказал Аймагамбетов.

Он отметил, что Минобразования РК рассматривает три базовых варианта.

Первый вариант - это дистанционное обучение. За исключением отдаленных населенных пунктов, где в принципе такой угрозы нет. Остальные школы при этом варианте обучаются в дистанционном режиме. Этот вариант действует при определенном уровне угрозы для жизни как для педагогов, так и для школьников", - сказал министр.

По его словам, второй вариант смешанный - очно-дистанционный для определенных классов.

Здесь, конечно, должны быть ограничения: обязательная термометрия, санитайзеры, обязательное социальное дистанцирование, сокращение уроков. Это подгруппы, отмена кабинетной системы и так далее. Даже если этот вариант условно будет, то должны действовать очень жесткие санитарные нормы и требования. Мы сейчас видим по опыту ряда стран, что они этого варианта уже придерживаются. Некоторые уже в мае открывали свои школы и придерживались этого варианта, поэтому в целом опыт достаточно большой по использованию таких вариантов", - пояснил Аймагамбетов.

Третий вариант - это штатный режим с жесткими санитарными ограничениями.

Когда дети обучаются очно, но при этом действует ограничение по переменам, по наполняемости классов, по подсменам, по отмене кабинетной системы, вплоть до режима и расписания для посещение столовых. Этот тоже вариант уже во многих странах принят, и также уже есть четкое видение, какие детали, какие ограничения, алгоритмы должны быть, если будет задействован это вариант", - пояснил министр.

При этом глава ведомства отметил, что нужно быть готовыми ко всем трем вариантам.

Нам необходимо быть готовыми ко всему. Потому что, даже если условно мы начинаем учебный год в дистанционном режиме, никто не говорит, что это может продолжаться в течение всего учебного года. Школы должны быть готовы к тому, что придется этот режим ослаблять и дети придут в школу, там должны быть созданы соответствующие условия", - сказал министр.

Он отметил, что ситуация может измениться как в лучшую сторону, так и в худшую.





Мы настраиваем все наши отделы, управления образования и школы к тому, что надо по всем трем базовым вариантам проводить одинаковую работу", - отметил глава МОН.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства