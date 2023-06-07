Министр просвещения прокомментировал слухи о закрытии русскоязычных детсадов

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Астана. 1 июня. KAZAKHSTAN TODAY - 31 мая в Казахстане завершился учебный год для более 3 млн 700 тысяч школьников. Сегодня для учащихся 4-х, 9-х и 11-х классов проходят торжественные линейки.





По данным Министерства просвещения, 172 тысячи выпускников окончили 11-е классы, из них 6 тысяч 800 претендентов на "Алтын белгі". 9-й класс окончили более 288 тысяч выпускников.





85,3% детей 1-10-х классов будут охвачены летним отдыхом и оздоровлением. Это 2 млн 800 тысяч детей по стране, из них 500 тысяч детей из отдельных категорий семей.





Для организации детского отдыха будут работать 218 загородных и 10 200 пришкольных, профильных и палаточных лагерей. Также будут реализованы проекты "Этноаул" и "Летняя путевка". Действуют школы летнего и олимпийского резерва при ведущих университетах.





На летних каникулах будут открыты секции и кружки в учреждениях дополнительного образования.





Для 1 млн 400 тысяч детей будут работать 11 тысяч кружков научно-технического, музыкального, художественного, экологического, туристского и других направлений.





Также дети могут заниматься садоводством в рамках программы "Жасыл ел", путешествовать по сакральным местам страны, тренироваться на спортивных тренировочных сборах, посещать языковые курсы.





Министр просвещения РК Гани Бейсембаев поздравил школьников, выпускников, педагогов и родителей с окончанием учебного года.









Как сообщалось ранее, в прошлом году Минпросвещения выступило с инициативой продлить учебный год и сократить сроки школьных каникул. Родительская общественность выразила обеспокоенность в связи с тем, что к концу учебного года дети уже перегружены и находятся на пределе. Также в конце мая в некоторых регионах стоит очень жаркая погода, что также сказывается на состоянии детей. Несмотря на мнение общественности, Министерство просвещения приняло приказ. В документе закреплена продолжительность учебного года в школах в 36 недель. Учебный год завершился 31 мая, а торжественные линейки в честь последнего звонка было принято провести 1 июня.





Напомним, 1 июня в Казахстане также отмечается международный День защиты детей.





Депутат назвала ошибочным и непрофессиональным решение о продлении учебного года.



