Минобразования больше не будет требовать от вузов зачетные книжки студентов

НУР-СУЛТАН. 8 АПРЕЛЯ - В рамках реализации антикризисного плана по поручению министра образования и науки Республики Казахстан департаментом высшего и послевузовского образования сокращен перечень документов, требуемых со стороны МОН, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Были сокращены 11 форм отчетности, в том числе зачетные книжки обучающихся, различные бумажные журналы успеваемости и т.д", - сообщил директор департамента высшего и послевузовского образования Адлет Тойбаев на своей странице в Facebook .

Также, по его словам, в целях упрощения работы профессорско-преподавательского состава из указанного приказа были сокращены следующие виды отчетности:

1. Ведомость учета учебного времени работы преподавателей за каждый месяц (в часах и (или) кредитах).

2. Ведомость учета учебного времени преподавателей за год (в часах и (или) кредитах).

3. Экзаменационная ведомость (для промежуточной аттестации обучающихся).

4. Протоколы заседаний комиссий по проведению итоговой аттестации обучающихся. Протокол заседания комиссии по проведению итоговой аттестации обучающихся о сдаче экзаменов итоговой аттестации (индивидуальный).

5. Протокол заседания комиссии по проведению итоговой аттестации обучающихся о присвоении квалификации (сводный).

6. Протокол заседания комиссии по проведению итоговой аттестации по рассмотрению выпускной работы (дипломного проекта (работы) обучающегося.

7. Экзаменационная ведомость.

8. План работы кафедры.

Особо хотел бы отметить сокращение плана работы кафедр, состоящий из 22 пунктов и включающий большой объем работы. Также департаментом было рекомендовано вузам не создавать собственные бумажные виды отчетности, отмененные министерством, а осуществить полный переход на цифровую систему планирования и документооборота", - отметил Тойбаев.

Однако, подчеркнул он, в департамент поступает информация, что в некоторых вузах до сих пор требуют от преподавателей излишние документы отчетности.

К примеру, бумажный журнал успеваемости студентов (дублируя электронный журнал), еженедельные/ежемесячные отчеты о проделанной работе профессорско-преподавательского состава и др. Уважаемые коллеги, если вы столкнулись с такими проблемами, просим сообщать по каждому такому случаю в департамент", - заключил глава департамента.