Система Orphus

Минобразования больше не будет требовать от вузов зачетные книжки студентов

08.04.2022, 12:15 4216
НУР-СУЛТАН. 8 АПРЕЛЯ - В рамках реализации антикризисного плана по поручению министра образования и науки Республики Казахстан департаментом высшего и послевузовского образования сокращен перечень документов, требуемых со стороны МОН, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Были сокращены 11 форм отчетности, в том числе зачетные книжки обучающихся, различные бумажные журналы успеваемости и т.д", - сообщил директор департамента высшего и послевузовского образования Адлет Тойбаев на своей странице в Facebook.

 
Также, по его словам, в целях упрощения работы профессорско-преподавательского состава из указанного приказа были сокращены следующие виды отчетности:
 
1. Ведомость учета учебного времени работы преподавателей за каждый месяц (в часах и (или) кредитах).
 
2. Ведомость учета учебного времени преподавателей за год (в часах и (или) кредитах).
 
3. Экзаменационная ведомость (для промежуточной аттестации обучающихся).
 
4. Протоколы заседаний комиссий по проведению итоговой аттестации обучающихся. Протокол заседания комиссии по проведению итоговой аттестации обучающихся о сдаче экзаменов итоговой аттестации (индивидуальный).
 
5. Протокол заседания комиссии по проведению итоговой аттестации обучающихся о присвоении квалификации (сводный).
 
6. Протокол заседания комиссии по проведению итоговой аттестации по рассмотрению выпускной работы (дипломного проекта (работы) обучающегося.
 
7. Экзаменационная ведомость.
 
8. План работы кафедры.
 

Особо хотел бы отметить сокращение плана работы кафедр, состоящий из 22 пунктов и включающий большой объем работы. Также департаментом было рекомендовано вузам не создавать собственные бумажные виды отчетности, отмененные министерством, а осуществить полный переход на цифровую систему планирования и документооборота", - отметил Тойбаев.

 
Однако, подчеркнул он, в департамент поступает информация, что в некоторых вузах до сих пор требуют от преподавателей излишние документы отчетности.
 

К примеру, бумажный журнал успеваемости студентов (дублируя электронный журнал), еженедельные/ежемесячные отчеты о проделанной работе профессорско-преподавательского состава и др. Уважаемые коллеги, если вы столкнулись с такими проблемами, просим сообщать по каждому такому случаю в департамент", - заключил глава департамента.

 

новости по теме

Университет Аризоны прокомментировал скандал вокруг казахстанского филиала

08.04.2022, 18:34 2336
Университет Аризоны прокомментировал скандал вокруг казахстанского филиала
Фото: МОН РК
НУР-СУЛТАН. 8 АПРЕЛЯ - Заместитель ректора Университета Аризоны Лизл Фолкс прибыла с официальным визитом в Казахстан, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Представитель американского вуза встретилась с заместителем премьер-министра РК Ералы Тугжановым. Стороны обсудили детали сотрудничества Университета Аризоны с Северо-Казахстанским университетом имени М. Козыбаева, сообщает пресс-служба МОН РК.
 
Ералы Тугжанов поручил Министерству образования и науки провести первый набор студентов в филиал Университета Аризоны в СКО в сентябре этого года.
 
Замдиректора Университета Аризоны Лизл Фолкс заявила, что основной целью сотрудничества является создание образовательных программ, соответствующих мировым стандартам, и развитие научного потенциала казахстанского университета. При этом она отметила, что воспитательная работа со студентами - зона ответственности казахстанской стороны.
 

Мы хорошо знакомы с особенностями Казахстана и университета имени М. Козыбаева. В первую очередь мы придаем большое значение и уважаем культуру наших партнеров и, самое главное, мы бережно относимся к их традиционным ценностям. В связи с этим стоит отметить, что наше сотрудничество будет проходить в рамках разработки образовательных программ и академической работы. И мы отвечаем только за образовательный компонент. Об этом мы неоднократно договаривались во время переговоров. В университете хорошо налажена воспитательная работа, и воспитательная часть будет на личном контроле ректора. Поэтому мы считаем, что нет необходимости вмешиваться в воспитательную работу и вносить в нее изменения. Мы сотрудничаем с 11 государствами по всему миру. Среди них Перу, Индонезия и другие страны. То есть у нас есть большой опыт сотрудничества с иностранными партнерами. Однако в этом регионе первым нашим партнером станет Казахстан. Это для нас очень интересный и новый опыт. И у нас есть чему поучиться", - сказала Лизл Фолкс.

 
Отметим, что благодаря сотрудничеству казахстанским студентам будет предоставлена возможность получения двойного диплома - казахстанского вуза и Университета Аризоны.
 
Также будут активно развиваться программы академической мобильности. Это позволит проводить передовые научные исследования и международные проекты на базе региональных вузов.
 
Напомним, что глава государства Касым-Жомарт Токаев поручил переформатировать казахстанскую систему высшего образования под запросы экономики путем открытия филиалов ведущих зарубежных вузов.
 
Американский вуз является общественным научно-исследовательским университетом, имеющим 136-летнюю историю. На сегодня высшее учебное заведение сотрудничает с 11 странами в области образования. Кроме того, вуз занимает 101-150-ю позицию в Шанхайском рейтинге (ARWU), 124-е место в Times Higher Education.
 
Ранее ряд казахстанцев выразили свое недовольство передачей отечественного вуза в доверительное управление американцам - Университет Аризоны славится продвижением ЛГБТ-ценностей.
 

В Казахстане пороговый балл на мартовском ЕНТ набрали более 70% абитуриентов

08.04.2022, 10:50 4946
В Казахстане пороговый балл на мартовском ЕНТ набрали более 70% абитуриентов
Фото: facebook/НЦТ
НУР-СУЛТАН. 8 АПРЕЛЯ - В Казахстане более 70% абитуриентов набрали пороговый балл на мартовском тестировании, что на 6% больше показателей прошлого года, сообщили в пресс-службе Министерства образования и науки Республики Казахстан, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

Что касается среднего балла, то он составил почти 69 баллов. Максимальный балл - 135. Всего в мартовском Едином национальном тестировании приняли участие около 105 тысяч человек. Из них 78,2% выпускников прошли тестирование на казахском языке, 21,7% - на русском, 0,2% - на английском языке. 72 тестируемых набрали более 130 баллов", - проинформировали в ведомстве.

 
По информации МОН РК, в мартовском ЕНТ приняли участие 211 детей с особыми образовательными потребностями. В прошлом году в этот период тестирование сдавали 35 абитуриентов с нарушениями зрения, слуха, функций опорно-двигательного аппарата. 
 
Отмечается, что в этом году впервые выпускникам с особыми потребностями для выполнения заданий тестирования было дано помимо основных 240 минут еще 40 дополнительных минут.
 
Наиболее популярными комбинациями профильных предметов остаются "математика-физика" и "химия-биология". Данные предметы выбирают 27% и 19% участников соответственно. Наименьшее предпочтение отдается комбинации "химия-физика" (0,12%).
 

Формат проведения и количество вопросов мартовского ЕНТ остались без изменений. Но мы добавили несколько дополнительных опций для абитуриентов. Самая важная из них - индивидуальный тематический анализ. Теперь после завершения тестирования выпускник будет получать не только сведения о сумме набранных баллов, но и дополнительный анализ того, какие темы он знает, а какие - не в полной мере. Это позволит ему уделить больше времени отдельным темам и провести работу над ошибками. Следующая опция - выбор комбинации "математика-информатика" для поступающих на IT-направления подготовки. Несмотря на то что в этом году профильным предметом остается физика, а само нововведение будет внедрено в 2022-2023 учебном году, эту комбинацию в ходе мартовского тестирования апробировали около 800 человек. А также мы обновили разрешенную для использования таблицу растворимости солей, добавив ряд активности металлов. Все эти новшества были внедрены с учетом мнений самих тестируемых, а также в целях повышения качества подготовки к основному ЕНТ", - сказал директор Национального центра тестирования Руслан Емелбаев.

 
Также сократилось и количество попыток пронести запрещенные предметы в сравнении с январским ЕНТ прошлого года. Возможности сдать тестирование из-за попытки проноса смартфонов, шпаргалок и других запрещенных предметов лишились 99 абитуриентов.
 
Напомним, что запуск на ЕНТ проводится по трехуровневой системе: посредством идентификации личности Face ID, по удостоверению личности, также проводится идентификация личности на посадочном месте. В этом году тестирование проводится по принципу "1 компьютер - 2 камеры - 1 тестируемый". Всего за нарушение правил во время самого тестирования из аудиторий были удалены 259 человек, их результаты аннулированы.
 
Отмечается, что Национальным центром тестирования МОН РК на постоянной основе ведется работа по информационной поддержке тестируемых. Всего за период мартовского ЕНТ поступило и обработано около 500 письменных обращений посредством электронной почты, около 2500 звонков на call-центр, а также более 11 000 обращений в социальных сетях. В основном вопросы от абитуриентов касались участия в тестировании, доступа в личный кабинет, технической поддержки и т.д.

Ранее сообщалось, что тематический анализ по итогам ЕНТ будут проводить в Казахстане.
 

В Алматы в 2022 году откроется филиал российского МИФИ

07.04.2022, 15:33 7731
НУР-СУЛТАН. 7 апреля - В Алматы в сентябре 2022 года откроется филиал российского МИФИ, сообщил проректор Российского национального исследовательского ядерного университета Дмитрий Савкин, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Поручение президентов наших стран Владимира Путина и Касым-Жомарта Токаева мы выполним в срок! Наши друзья из Казахского национального университета имени аль-Фараби готовы уже с 1 сентября совместно с нами приступить к подготовке высококвалифицированных специалистов в области ядерной физики, лазерных и плазменных технологий, атомной энергетики, нанотехнологий. Ректор КазНУ Жансеит Туймебаев вчера даже показал нам прекрасный учебный корпус, где будет располагаться филиал МИФИ", - цитирует Савкина "Спутник Казахстан".

 
Руководитель представительства Россотрудничества в Казахстане Алексей Коропченко отметил, что Русский дом в Нур-Султане обеспечит координацию работ по созданию в Казахстане филиалов крупнейших российских вузов.
 

МИФИ - это, можно сказать, первая ласточка. На очереди - учреждение филиала РГУ нефти и газа имени И. М. Губкина. Легендарная "Керосинка" расположится в нефтяной столице Казахстана - прикаспийском Атырау. Не за горами и открытие филиала Московского государственного технического университета - знаменитого МГТУ в Нур-Султане. Все это, безусловно, придаст новый мощный импульс сотрудничеству между нашими странами, укрепит наше стратегическое партнерство", - отметил Коропченко.

 
Ранее сообщалось, что российские вузы включены в список программы "Болашак".
 

В казахстанских школах 25 мая пройдет первая за два года линейка

06.04.2022, 17:29 10821
В казахстанских школах 25 мая пройдет первая за два года линейка
НУР-СУЛТАН. 6 АПРЕЛЯ - По словам главы Министерства образования и науки Асхата Аймагамбетова, торжественные линейки по случаю окончания учебного года в этом году проведут для всех школьников страны, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

Мы планируем, если ничего не изменится, то линейка будет 25 мая у школьников", - сказал министр.

 
Ранее стало известно, что в Казахстане вновь будут работать летние школы. Это нужно для того, чтобы дети подтянули свои знания и получили дополнительную возможность поработать вместе с учителями.
 
Напомним, с 1 апреля в Казахстане стартовал прием заявок на поступление в первый класс.
 

Атырауский инженерно-гуманитарный институт лишился генеральной лицензии

05.04.2022, 11:12 14636
АТЫРАУ. 5 АПРЕЛЯ - Атырауский инженерно-гуманитарный институт лишился генеральной лицензии из-за многочисленных нарушений, проинформировали в Министерстве образования и науки Республики Казахстан, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Как сообщили в ведомстве, решение вынес специализированный межрайонный административный суд Атырауской области. Многочисленные нарушения в работе вуза выявлены комитетом по обеспечению качества в сфере образования и науки МОН РК.
 
В вузе не соблюдались типовые правила деятельности организаций образования, требования государственного общеобязательного стандарта, а также квалификационные требования.
 

В ходе проверки вуза были обнаружены многочисленные нарушения. К примеру, установлены факты проведения занятий одними и теми же преподавателями в одно и то же время в двух разных группах с разными языками обучения. Хотя в учебной нагрузке преподавателей аудиторные занятия по каждой группе были рассчитаны отдельно. Более того, некоторые занятия в вузе вообще не проводились. Допущены нарушения по разработке и утверждению образовательных программ", - отметила руководитель управления комитета по обеспечению качества в сфере образования и науки МОН РК Эльвира Сапарбекова.

 
По ее словам, образовательные программы Атырауского инженерно-гуманитарного института, по которым обучались студенты, не соответствовали программам, внесенным в реестр МОН РК. В результате студенты не в полном объеме освоили учебные дисциплины. Кроме того, учебный процесс не обеспечен качественным профессорско-преподавательским составом.
 

Проверка показала, что в Атырауском инженерно-гуманитарном институте также не сформированы внутренняя система обеспечения качества и необходимая материально-техническая база. По ряду образовательных программ нет учебной, методической и научной литературы, то есть не созданы условия для получения студентами качественного образования. Это подтвердили и результаты среза знаний обучающихся: 90 процентов студентов института не смогли набрать пороговые баллы", - добавили в министерстве.

 
В ведомстве также отметили, что согласно нормам типовых правил, студенты с момента лишения вуза лицензии имеют право для продолжения обучения перевестись в другие вузы.
 

В Кызылорде уволили более 100 учителей с поддельными дипломами

04.04.2022, 13:54 17411
В Кызылорде уволили более 100 учителей с поддельными дипломами
Фото: kursovik.kz
КЫЗЫЛОРДА. 4 АПРЕЛЯ - В Кызылординской области уволили 112 школьных учителей с поддельными дипломами об окончании вузов, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

С прошлого года мы начали работу по выявлению педагогов с фальшивыми дипломами, чтобы очистить кадровые ряды. Мы выявили 112 таких педагогов. Все они уволены. Дальнейшую их судьбу будут решать компетентные органы", - написала на своей странице в соцсетях руководитель управления образования Кызылординской области Акзира Касымова, сообщает Kazpravda.kz


По ее словам, педагоги используют не только липовые дипломы о профессиональном образовании, но и различные сертификаты, например об окончании курсов или участии в мастер-классах, а также почетные грамоты ради работы и более высокой зарплаты по итогам аттестации.
 

В январе - июне прошлого года аттестационная комиссия рассмотрела 863 документа, были выявлены следы подделок документов у 24 учителей. А с июля по декабрь прошлого года были рассмотрены 587 документов, 14 педагогов не смогли доказать их подлинность", - рассказал Касымова.

 
Она отметила, что за фальшивые документы педагоги лишаются надбавок к зарплате, кроме того, каждый из подобных фактов рассматривается на совещаниях по педагогической этике. 
 

Они бросают тень на достоинство всех работников образования", - подчеркнула глава управления.

 
В полиции региона подтвердили, что в производстве находится целый список уголовных дел, связанных с изготовлением и использованием поддельных дипломов. По каждому факту идет расследование.
 

По любому из этих документов нужны экспертизы, и они назначаются, расследования идут", - сообщили в пресс-службе управления полиции Кызылорды.


Ранее сообщалось, что в Западно-Казахстанской области медсестра с поддельным дипломом проработала почти 10 лет в больнице.
 

Атлас профессий будет внедрен в учебные программы

31.03.2022, 17:55 25001
НУР-СУЛТАН. 31 МАРТА - Совещание правительства по вопросам переформатирования системы образования и обеспечения приоритета подготовки кадров под нужды экономики прошло сегодня в Нур-Султане под председательством премьер-министра РК Алихана Смаилова, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

Атлас новых профессий и компетенций в Республике Казахстан" включен в программу повышения доходов населения до 2025 года и является основанием для прогнозирования рынка труда и профессиональных стандартов. Атлас реализуется по 9 приоритетным направлениям: нефть и газ, энергетика, сельское хозяйство, информационные технологии, туризм, транспорт и логистика, машиностроение, горная металлургия и строительство", - сообщается на сайте главы правительства. 

 
В настоящее время в республике зафиксировано 129 исчезающих профессий, 95 профессий находятся в процессе трансформации, появились 239 новых профессий (из них 37 - в отрасли нефти и газа, 32 - в энергетике, 11 - в машиностроении, 40 - в IT и т.д.). 
 
Министр образования и науки РК Асхат Аймагамбетов отметил, что в системе обеспечения подготовки кадров участвуют представители госорганов и ассоциаций работодателей.
 

В 2022 году вузами РК разработана 91 инновационная программа, к 2025 году планируется довести это число до 200. Кроме того, увеличена доля государственного заказа на технические направления подготовки до 60%. Вместе с тем в текущем году 406 предприятий промышленности Казахстана шефствуют над 406 колледжами ТиПО. В 2021 году таких примеров было всего 51", - рассказал Аймагамбетов. 

 
По его словам, шефствующие предприятия входят в составы попечительских и индустриальных советов, помогают со стажировками педагогов, обеспечивают прохождение производственной практики учеников и принимают на себя определенные обязательства по трудоустройству выпускников. 
 
В 2022 году целевой госзаказ в Казахстане составил 10 тысяч заявок. Увеличена доля госзаказа на технические направления подготовки в колледжах с 40% до 70%. Кроме того, колледжи начали самостоятельно разрабатывать образовательные программы, согласованные с работодателями и шефствующими предприятиями. 
 
В то же время на совещании было отмечено, что, несмотря на разработку "Атласа профессий" и повышение потребностей рынка в специалистах технических специальностей, в Казахстане пока еще недостаточно развито прогнозирование потребностей в кадрах, текущие образовательные программы не в полной мере отражают изменения требований рынка труда и прогнозы по востребованности. 
 

Для масштабного внедрения "Атласа профессий" предложено провести коррекцию образовательных программ учебных заведений, скорректировать размещение государственного заказа местным исполнительным органам в учреждениях образования", - сообщает сайт премьер-министра. 

 
После выступлений Смаилов поручил внести в протокол ряд конкретных поручений, а также рассмотреть вопросы переформатирования системы образования в современных условиях.
 
Напомним, ранее президент Касым-Жомарт Токаев поручил правительству переориентировать образование в Казахстане на технические специальности.
 

Летние школы вновь откроются в Казахстане

30.03.2022, 12:16 29116
Летние школы вновь откроются в Казахстане
НУР-СУЛТАН. 30 МАРТА - В Казахстане вновь будут работать летние школы, об этом после заседания мажилиса рассказал министр образования и науки Республики Казахстан Асхат Аймагамбетов, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Аймагамбетов объяснил, что имеется государственный общеобязательный стандарт, одинаковый для всех организаций независимо от формы собственности. ГОСО определяет начало и завершение учебного года. В Казахстане учебный год заканчивается 25 мая, соответствующий приказ, со слов Аймагамбетова, уже подписан.
 
При этом глава МОН напомнил, что из-за трагических событий в январе и пандемии "мы не могли определенное время обучаться по объективным обстоятельствам", из-за чего "у нас были очень большие и серьезные потери в знаниях".
 
Министр напомнил, что в прошлом году уже имелся опыт работы летних школ.
 

Это нужно для того, чтобы дети подтянули свои знания и получили дополнительную возможность поработать вместе с нашими учителями", - пояснил он.

 

Читаемое

Новости RT

    Новости Китая

      Ваше мнение

      Почему Казахстан остался без медалей на зимней Олимпиаде-2022?

      Архив опросов