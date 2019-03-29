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МОН намерен повышать профессионализм педагогов

13.03.2019, 18:57 163
Астана. 13 марта. Kazakhstan Today - Министр образования и науки Куляш Шамшидинова обозначила основные приоритеты работы ведомства. В частности большое внимание будет уделено повышению профессионализма педагогов, передает корреспондент агентства.
 
О предстоящих задачах министр ранее рассказала на пресс-конференции в правительстве. Куляш Шамшидинова напомнила, что президент Казахстана Нурсултан Назарбаев на съезде партии "Нур Отан" призвал к довести до логического завершения проекты, реализуемые в системе образования. 
 
"Есть основные вещи, о которых мы сегодня говорим, это, прежде всего, профессионализм педагогических кадров. Поэтому мы продолжим работу по повышению квалификации учителей, педагогических работников", - сказала глава МОН.
 
При этом она отметила, что в этом году впервые будет организовано повышение квалификации школьных психологов и классных руководителей.
 
Также продолжится работа по изданию учебников, соответствующих новым программам. 
 
"Это постоянно ведущаяся работа, и она будет продолжена - по актуализации учебных программ в соответствии с современными требованиями. Мы сегодня говорим о том, что необходимо не информационное обучение, когда мы детям даем обработанную информацию. Сегодня мы говорим о том, что ученик должен быть подключён к своему обучающему процессу. То есть, учитель должен готовить задания, вопросы, задачи, и ребёнок должен, решая задачи, выполняя задания, отвечая на вопросы, постепенно приходить к пониманию, получению нового материала, новых заданий", - пояснила Куляш Шамшидинова.
 
В этой связи она вновь подчеркнула, что такая работа требует хорошей подготовленности учителей. Поэтому в настоящее время такая работа проводится Министерством образования и науки. 
 
Также министр проинформировала о предстоящем повышении зарплаты работникам системы. 
 
"В первую очередь повышение заработной платы будет касаться работников системы образования, которые получают низкую зарплату. Это, прежде всего, технический персонал. Конечно, здесь есть и некоторые категории педагогических работников - это воспитатели, помощники воспитателей, психологи, чья заработная плата ниже, чем у основного состава наших педагогических работников", - уточнила они. 
 
При этом глава МОН подчеркнула, что в целом повышение заработной платы педагогических работников системно ведется уже в течение нескольких лет. Заработную плату увеличивали в 2010 году, 2012-м, последнее повышение было в 2018 году в зависимости от квалификации учителей на 30 - 50%.
 
Напомним, ранее президент РК Нурсултан Назарбаев призвал Министерство образования и науки не спешить с внедрением трехъязычия без соответствующей подготовки учителей, а реформы в образовании нужно довести до логических результатов. 
 
Современные реалии требуют обучения новым навыкам и компетенциям, и трехъязычие должно стать нормой. Наши дети - это дети планеты, они учатся во всем мировом пространстве, в лучших вузах. Поэтому они должны владеть родным казахским, русским и международным английским языком", - сказал Назарбаев, подчеркнув, что "не надо это делать топорно, сначала нужно педагогов подготовить… А наше министерство поставило задачу прямо завтра начать преподавать".
 

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