МОН опубликовало личные номера телефонов глав управлений образования

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НУР-СУЛТАН. 6 СЕНТЯБРЯ - Министерство образования и науки опубликовало личные номера телефонов руководителей управлений образования, чтобы граждане могли напрямую обращаться к ним с жалобами и предложениями, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Министр образования и науки РК Асхат Аймагамбетов поручил руководителям управлений образования оперативно реагировать на обращения, жалобы и предложения граждан, касающиеся сферы образования, сообщили в пресс-службе МОН РК.

Чтобы граждане могли напрямую обращаться к ответственным лицам и своевременно получать обратную связь и информацию о принятых мерах, ведомство публиковало номера мобильных телефонов руководителей управлений образования, а также их заместителей.

Руководитель управления образования Акмолинской области - Жусупов Бейбит Айтымович: 8 705 646 34 01. Call-центр: 8 (7162) 72-29-03, 8 (7162) 90-31-01

Заместители: Гамазов Валерий Георгиевич 8 771 244 0692, Дюсенова Ботакоз Балапаевна 8 701 770 8575, Назыкенова Жанар Досымхановна 8 701 521 1123.

Руководитель управления образования Актюбинской области - Батырхан Жолдас Нурланович: 8 776 038 7878. Call-центр: 8 (7132) 54-03-52

Заместитель: Бертлеуова Нургуль Лескеновна 8 705 507 7178

Исполняющий обязанности руководителя управления образования Алматинской области - Исагулова Гулсара Тастандиевна: 8 776 979 60 64, 8 701 467 05 45. Call-центр: 8 (7282) 28-00-15

Заместители: Сулейменова Жаныл Магдановна 8 702 160 4860, Адамбекова Айжан Мамановна 8 707 370 9009.

Руководитель управления образования города Алматы - Жылкыбаева Ляззат Ауесхановна: 8 775 908 55 98. Call-центр: 8 (727) 271-67-39, 8 (727) 262-38-13, 8 (727) 272-11-00.

Заместители: Сайлаубай Айдын Сайлаубайулы: 8 702 201 2336, Ботаева Айсулу Амангелдікызы 8 701 352 4873, Жуманов Кайрат Избасарулы 8 775 501 7340.

Руководитель управления образования Атырауской области - Есенгалиев Саткан Ибраевич: 8 705 189 77 77. Call-центр: 8 (7122) 32-10-05.

Заместители: Дуйсекенова Айнагуль Байганиновна 8 702 118 2128, Хамзин Ердос Жантореевич 8 705 300 4077.

Руководитель управления образования Западно-Казахстанской области - Мынбаева Айгуль Адильгереевна: 8 777 272 01 86. Call-центр: 8 (7112) 26-04-63

Заместители: Темиргалиева Светлана Ибрагимовна +7 777 315 9021, Гумарова Зауре Базаргалиевна +7 777 747 3673.

Исполняющий обязанности руководителя управления образования Жамбылской области - Жамалов Талгат Салканович: 8 701 701 79 07. Call-центр: 8 (7262) 43-88-39.

Заместители: Бекбатырова Жамиля Елеуовна 8 702 686 9761, Жангожаева Кунимжан Абдилакановна 8 701 445 0980.

Руководитель управления образования Карагандинской области - Кожахметова Гульсум Шабдановна: 8 701 543 31 71. Call-центр: 8 (7212) 25-25-02.

Заместители: Адекенова Бактыгул Науканбайкызы 8 777 351 4921, Жунусова Гульбахыт Серикжановна 8 702 531 1684, Тусупова Жанар Арзановна 8 702 536 4111.

Руководитель управления образования Костанайской области - Байменова Зауре Ануарбековна: 8 777 544 38 44. Call-центр: 8 (7142) 37 08 58.

Заместители: Ибраева Айман Елемановна 8 747 840 9968, Умаров Аблай Наурызбаевич 8 777 509 7002

Руководитель управления образования Кызылординской области - Касымова Акзира Бактыбаевна: 8 778 403 50 07. Call-центр: 8 (7242) 60-54-81.

Заместители: Бердаулетов Багдат Камбозович 8 777 340 70 30, Момбек Дильда Жакыповна 8 776 157 52 64.

Руководитель управления образования Мангистауской области - Тулебаева Светлана Дюмбаевна: 8 775 373 61 29. Call-центр: 8 (7292) 60-75-15.

Заместители: Туржанова Айжаксы Жылкыбаевна 8 702 995 3639, Мамаева Гульмира Касымовна 8 701 677 2604.

Руководитель управления образования города Нур-Султана - Сейсенбай Шакарим Толыбаевич: 8 747 488 12 96. Call-центр: 8 (7172) 55-68-51

Заместители: Сматаева Баглан Касеновна 8 701 511 1227, Шоганбай Дулат Арманулы 8 777 277 0977, Имангазинова Римма Асымовна 8 778 777 9333.

Исполняющая обязанности руководителя управления образования Северо-Казахстанской области - Протопопова Татьяна Николаевна: 8 777 706 39 41. Call-центр: 8 (7152) 46-48-51.

Заместители: Ткаченко Владимир Сергеевич 8 775 764 6752, Гонтарь Елена Викторовна 8 747 558 8420.

Руководитель управления образования Туркестанской области - Жолаев Ракымбек Куатбекулы: 8 775 442 07 27. Call-центр: 8 700 205 9410, 8 (72533) 5-94-10.

Заместители: Садыкова Ардак Мадыхановна 8 701 689 2911, Осербаев Амантай Оразалыулы 8 701 155 5050.

Руководитель управления образования Восточно-Казахстанской области - Жумадилова Сайрангуль Ахметкаримовна: 8 775 271 66 71. Call-центр: 8 (7232) 70-23-57

Заместители: Шаухина Динара Токсанбаевна 8 705 798 1775, Каербекова Асель Канатовна 8 747 252 3900.

Руководитель управления образования города Шымкента - Тажиева Жанат Арысбековна: 8 707 904 0495, 8 702 343 2248. Call-центр: 8 (7252) 39-49-26.

Заместители: Текебаева Айгул Калыбайкызы 8 702 007 5808, Серікбаева Айнур Казыханкызы 8 701 741 4428, Елекеев Марс Атымтайулы 8 702 888 8034.

Руководитель управления образования Павлодарской области - Динислам Болатханулы: 8 (7182) 65-00-60, 8 701 992 44 41

Заместители: Баширова Гульмира Каирберегеновна 8 701 523 1970, Аканова Роза Кабибуллиновна 8 705 165 7272, Абенова Айгерім Еркінкызы 8 700 589 0000.

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