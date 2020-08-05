МОН организует в августе родительские собрания по дистанционному обучению

Нур-Султан. 4 августа. Kazakhstan Today - Министерство образования и науки организует в августе классные часы и родительские собрания по дистанционному обучению. Об этом сегодня на заседании правительства сообщил глава ведомства Асхат Аймагамбетов, передает Kazakhstan Today.

По словам Аймагамбетова, для родителей и учащихся важно оказание методической поддержки. Поэтому в августе для детей и родителей будут проведены единые классные часы и родительские собрания на темы: "Как учиться на дому?", "Основы гигиены", "Киберкультура", "Как учиться через Интернет?", "Значение физических упражнений", сообщает primeminis ter.kz .

Также отмечается, что День знаний планируется провести 1 сентября в онлайн-режиме.

Кроме того, глава МОН проинформировал, что ИТ-компании, представившие свои интернет-платформы в IV четверти прошлого учебного года, в летнее время провели ряд работ по высказанным предложениям, по повышению качества дистанционного обучения, а также разработали новые функционалы, необходимые для учебного процесса.

В частности, ИТ-компании подготовили модули стриминговых видеоконференций с возможностью записи уроков. Разработаны автоматизированные системы управления учебным процессом, аналитики, оценки и др.

На сегодняшний день каждая школа имеет право выбрать любую платформу, отвечающую запросам педагогов на интернет-платформах ИТ-компаний. За этот короткий срок на рынок выходят несколько новых платформ, появились конкуренция и выбор.

В соответствии с весенним опытом разрабатываются телеуроки, всего снимается более 6 тыс. телеуроков. Занятия будут транслироваться на каналах "Аль-Фараби" и "Ел-Арна" по 9 часов в день. Кроме того, все телеуроки будут размещены в Интернете и доступны для всех учащихся.

В завершение Аймагамбетов отметил, что в связи со стабильным снижением уровня заболеваемости эпидемией организации образования будут осуществлять постепенный переход на смешанный и штатный формат обучения с соблюдением санитарных требований.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства