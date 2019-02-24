МОН предложил принять ряд мер в связи с ростом жестоких драк среди подростков

Астана. 1 февраля. Kazakhstan Today - Рост жестоких драк и издевательств в подростковой среде стал причиной внеочередного заседания Межведомственной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при правительстве (МВК) в режиме видеоконференцсвязи с подключением регионов, передает Kazakhstan Today.

В последнее время в ряде регионов страны участились случаи совершения жестоких групповых драк, избиений и циничных издевательств среди учащихся как в стенах организаций образования, так и вне. К сожалению, в результате одного из таких случаев погиб ребенок в Актюбинской области", - сообщили в пресс-службе Министерства образования и науки РК.

По данным Комитета по правовой статистике и спецучетам Генпрокуратуры, преступность среди детей в 2018 году остается на уровне 2017 года. Вместе с тем в разрезе регионов, по сравнению с 2017 годом, наблюдается рост преступлений в Атырауской области на 39,6%, Алматы на 33,5%, в Кызылординской, Мангистауской областях и Астане на 18%, Акмолинской и Актюбинской областях на 11%, Туркестанской области на 7,8%. По информации МВД, в 2018 году к административной ответственности привлечено более 170 работников организаций образования за укрытие или несвоевременное сообщение в правоохранительные органы о фактах совершения противоправных действий с участием подростков.

В МОН констатировали, что комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав на местах не принимаются своевременные меры для выявления и предупреждения конфликтных ситуаций среди учащихся. Сложившаяся ситуация требует принятия дополнительных мер по профилактике преступности среди детей.

По итогам заседания министр образования и науки Ерлан Сагадиев дал поручение утвердить перечень предметов, которые необходимо запретить вносить в школу, и предусмотреть ответственность родителей. Также обеспечить постоянное присутствие школьных инспекторов в школах через электронную систему контроля. Кроме того, министр поручил всем регионам сделать первоочередными вопросы обеспечения прав детей и их безопасности, экстренно и эффективно реагировать на каждый случай.

"Почему наше общество говорит только о последствиях? совершенно нет анализа причин и условий правонарушений среди несовершеннолетних. К примеру, в 2018 году на учете в органах внутренних дел состояло 5102 детей, которые совершили правонарушения, а сколько из них сняты с учета на сегодняшний день? Уверена, что этих детей мы сняли с учета только по достижению 18 лет. Безусловно, вопросы образования и медицины очень важны. Но нельзя при этом забывать про ребенка, о его правах! К сожалению, нет должного взаимодействия между органами. Необходимо, чтобы все регионы предоставляли информацию по каждому ребенку, который совершил преступление и самое главное понять - по какой же причине все-таки произошел тот или иной инцидент", - заявила депутат сената парламента, уполномоченный по правам ребенка Республики Казахстан Сауле Айтпаева.

Также в пресс-службе проинформировали, что по итогам заседании Министерству внутренних дел совместно с МОН и местными исполнительными органами поручено принять меры по укомплектованию школ, организаций технического и профессионального образования инспекторами полиции по делам несовершеннолетних. Провести анализ работы инспекторов полиции по делам несовершеннолетних за период с 2016 по 2017 годы с выработкой предложений по их совершенствованию. Организовать и провести работу по выявлению в неблагополучных семьях детей, находящихся в трудной жизненной ситуации.

В свою очередь МОН совместно с министерствами внутренних дел, культуры и спорта, местными исполнительными органами должны обеспечить проведение курсов повышения квалификации для педагогов-психологов, социальных педагогов по вопросам профилактики правонарушений среди несовершеннолетних с учетом международного опыта. Также они должны довести до сведения органов и организаций образования алгоритм межведомственнного взаимодействия по выявлению и работе со случаями жестокого обращения в отношении детей.

Акиматам областей, городов Астаны, Алматы и Шымкента поручено принять меры по активизации взаимодействия организаций образования с родительской общественностью через проведение мероприятий, направленных на профилактику правонарушений среди несовершеннолетних, осуществлять мониторинг и анализ фактов насилия, суицида и правонарушения среди несовершеннолетних.

Также местные органы власти займутся социальной адаптацией и жизнеустройством несовершеннолетних, вернувшихся из организаций образования для детей с девиантным поведением, с особым режимом содержания и воспитательной колонии. Будут принять меры по развитию скаутского и волонтерского движения с привлечением детей, склонных правонарушениям и детей из социально-уязвимых семей.

Кроме того, отмечена необходимость мер по обеспечению занятости детей дополнительным образованием и спортивными секциями.

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