МОН: Результаты ЕНТ будут известны сразу после тестирования

НУР-СУЛТАН. 5 АПРЕЛЯ - Сегодня на брифинге в Службе центральных коммуникаций представители Министерства образования и науки РК рассказали о том, как пройдет в этом году Единое национальное тестирование (ЕНТ), передает KAZAKHSTAN TODAY.

ЕНТ для участия в конкурсе на присуждение государственного образовательного гранта начнется 15 апреля и продлится до 30 июня. Тестирование впервые проводится в электронном формате. Это обеспечит прозрачность и открытость процедуры проведения ЕНТ. Заявление на ЕНТ можно подать на сайте http://app.testcenter.kz/ . ЕНТ в электронном формате будет организовано по принципу "один тестируемый - один компьютер - одна камера". Помимо фронтальной камеры, которая будет транслировать происходящее в аудитории, над каждым столом будет установлена еще одна камера. Будет обеспечена современная система прокторинга и видеонаблюдения, а также цифровая идентификация личности Face ID для исключения подставных лиц на ЕНТ", - сообщили в МОН РК.

Отмечается, что за соблюдением правил будет следить специальная компьютерная программа, которая в автоматическом режиме выявляет факты применения запрещенных предметов. Если во время сдачи ЕНТ обнаружится, что абитуриент использовал смартфоны, шпаргалки и так далее, то тестирование будет автоматически прекращено, а результаты аннулированы.

Дополнительное наблюдение за процессом тестирования будет осуществлять ситуационный центр. Также к проведению ЕНТ для обеспечения открытости и объективности будут привлечены представители специальной мониторинговой группы Агентства Республики Казахстан по противодействию коррупции и проектного офиса "Адалдык аланы".

Абитуриентам для получения гранта даются две попытки сдать ЕНТ. Впервые претенденты на государственный образовательный грант могут сдать ЕНТ два раза. К примеру, если абитуриент прошел тестирование в апреле, повторно пересдать его можно через несколько дней, либо в мае или в июне. Для участия в конкурсе на получение государственного образовательного гранта поступающий может предъявить сертификат с наилучшим результатом. На тестирование отводится 4 часа (240 минут), при этом абитуриенты на ЕНТ могут набрать максимально 140 баллов. Выполнение заданий участники могут начать с любого предмета. При этом до завершения тестирования можно возвращаться к ранее отвеченным вопросам и корректировать их. Для удобства абитуриентов в ходе ЕНТ на экранах компьютеров будут доступны калькулятор, таблицы Менделеева и растворимости солей. Также по истечении 60 минут тестирования школьникам предоставляется двухминутный перерыв для выполнения упражнений для глаз и физических упражнений, после 120 минут - перерыв на 15 минут", - разъяснили в МОН.

Одно из нововведений состоит в том, что результаты ЕНТ будут доступны сразу после завершения тестирования. Набранное количество баллов будет выведено на экран. Также участник ЕНТ сразу увидит вопросы, на которые дал неправильные ответы.

В случае несогласия с итогами ЕНТ абитуриент, не дожидаясь следующего дня, на месте может подать электронное заявление на апелляцию", - отметили в МОН.

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