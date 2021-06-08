МОН: Школы не могут обязать учеников участвовать в платных олимпиадах и соревнованиях

НУР-СУЛТАН. 7 ИЮНЯ - Вице-министр образования и науки РК Шолпан Каринова на брифинге в Службе центральных коммуникаций поделилась мнением об олимпиадах, предлагаемых школьникам в течение учебного года, передаёт KAZAKHSTAN TODAY.

По словам вице-министра, в Казахстане изменился подход к организации олимпиад, обеспечению прозрачности процедур проведения и объективности результатов.

В действующем до 2021 года перечне олимпиад было 56 олимпиад и конкурсов. Теперь же 175 мероприятий. Увеличено не только количество проводимых соревнований для выявления одарённости в различных направлениях, но и качественные характеристики соревнований. Они охватят образование всех уровней: дошкольного, начального, среднего, технического и профессионального. Теперь олимпиады и конкурсы будут дифференцированы в зависимости от статуса школы, поскольку в перечень включены как сельские, так и специализированные, частные школы и для одарённых детей. Кроме того, в республиканских олимпиадах смогут принимать участие учащиеся начальных (2-4) и средних (5-6) классов", - сказала Каринова.

Одним из новшеств является проведение олимпиад казахстанскими вузами, которые предусматривают победителям и призерам выделение грантов и льготную оплату на обучение при зачислении в университет.

С этого года определены вузовские олимпиады для школьников, целью которых являются привлечение к профессии, замер углубленных знаний для освоения профессий, профориентационная работа", - подчеркнула Каринова.

Кроме того, в перечень включены 33 олимпиады, а также конкурсы для педагогов. Их результаты будут учитываться при аттестации педагогов.

По итогам олимпиад и соревнований призерам и победителям выдаются соответствующие дипломы, а участникам - сертификаты. Эти сертификаты необходимы, поскольку в олимпиадном движении важны как поддержка, так и стимулирование развития одарённости, считает Каринова.

Вместе с тем на рынке образовательных услуг работают и частные организации, которые предлагают свои услуги детям, школам, педагогам, родителям через разные источники информирования. Данная сфера услуг не лицензируется, не требует официальных разрешений со стороны МОН РК. Их услуги платные, за участие в них родители вкладывают свои средства или привлекают другие источники. Нужно сказать, что уровень проведения этих соревнований разный, от самого плохого до интересных и познавательных в плане развития детей. Зачастую эти организации перенимают наименования олимпиад с перечня олимпиад МОН РК. Но Министерство образования и науки не имеет никакого отношения к данным платным соревнованиям. Поэтому дети и их родители, педагоги и школы должны быть разборчивыми при выборе участия детей в различных олимпиадах и конкурсах. Прежде чем вкладывать свои финансовые средства, они должны выяснить, кто организатор, какой опыт он имеет в развитии детей, для чего участвовать детям, что даст тот или иной конкурс или олимпиада, какие навыки и компетенции они развивают", - предупредила вице-министр.

По ее словам, интеллектуальные олимпиады и конкурсы, проводимые Министерством образования и науки РК, координируются Республиканским центром "Дарын", творческие и художественные направления - Республиканским центром дополнительного образования, спортивные направления - Республиканским центром физической культуры и спорта.

В целом участие в олимпиадах и конкурсах проводится на добровольной основе. Каждый родитель сам определяет, участвует его ребёнок в платных соревнованиях или нет. При этом ни учителя, ни администрации школ, ни методические службы не вправе принуждать к организации платных мероприятий, к платному участию. При наличии фактов принуждения необходимо обратиться в территориальные департаменты Комитета по обеспечению качества образования.

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