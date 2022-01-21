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Число образовательных грантов в этом году увеличат на пять тысяч

20.01.2022, 13:08 8396
Число образовательных грантов в этом году увеличат на пять тысяч
Фото: depositphotos.com
НУР-СУЛТАН. 20 ЯНВАРЯ - Количество грантов на обучение в вузах Казахстана увеличится в 2022 году на пять тысяч. Об этом сообщает пресс-служба Министерства образования и науки Республики Казахстан, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Общее число образовательных грантов составит 61 тысячу, сообщает пресс-служба Министерства образования и науки РК.
 

В 2021 году государственный образовательный заказ на подготовку кадров был увеличен на пять тысяч - с 51 до 56 тысяч. Новые гранты будут выделяться на востребованные и актуальные профессии", - рассказали в пресс-службе ведомства.

 
В целом, по поручению президента страны для повышения доступности высшего образования количество образовательных грантов до 2025 года поэтапно увеличится еще на 15 тысяч.
 
Напомним, при распределении образовательных грантов предусмотрены квоты для социально уязвимых категорий граждан. 
 

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Программу «Болашак» переориентируем – президент РК

21.01.2022, 14:44 1376
Программу «Болашак» переориентируем – президент РК
Фото: facebook/Berik Uali.
НУР-СУЛТАН. 21 ЯНВАРЯ - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в ходе встречи с представителями бизнеса высказался о необходимости переформатирования образования. Он сообщил, что программа "Болашак" будет переориентирована, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Мы слишком много производим экономистов, юристов, менеджеров. Нам сейчас нужно поставить образование на технические рельсы. Программу "Болашак" мы переориентируем. Будем направлять наших молодых людей на учебу, в том числе и в Россию, а может быть, в первую очередь в Россию, в известные технические вузы", - сказал Токаев.

 
Также он сообщил, что развитие в данном направлении зависит от казахстанского бизнеса.
 

Вместо того, чтобы сетовать на отсутствие квалифицированных кадров, особенно по техническим специальностям, почему бы крупному бизнесу не взять шефство над колледжами, войти в их попечительские советы, брать молодежь на практику, оснащать лаборатории и мастерские. Я знаю, что есть отдельные корпорации, которые работают в данном направлении, но следует поставить это на поток", - заявил президент Казахстана.


Ранее сообщалось, что в Казахстане разрыв между богатыми и бедными достиг недопустимого уровня.




 

С 24 января организации образования будут работать в традиционном формате - МОН РК

20.01.2022, 08:31 10446
С 24 января организации образования будут работать в традиционном формате - МОН РК
НУР-СУЛТАН. 20 ЯНВАРЯ - С 24 января 2022 года организации образования во всем Казахстане будут работать в традиционном офлайн формате. Такое решение принято Межведомственной комиссией по недопущению распространения коронавирусной инфекции, сообщили в пресс-службе Министерства образования и науки РК. 
 

Дошкольные организации (детские сады) будут принимать детей по заявлениям родителей. В общеобразовательных школах до 600 учащихся - полноценное офлайн обучение. В школах с более 600 учащимися - офлайн обучение с загруженностью не более 50% от проектной мощности. В этом случае МОН рекомендует обучать в традиционном формате учеников 1-4 классов, учитывая их возрастные особенности, в соответствии с которыми детям начальных классов сложнее обучаться дистанционно", - уточнили в ведомстве.

 
По данным МОН РК, касательно учеников 5-11 классов - администрациям школ рекомендуется учитывать желание родителей обучать детей в штатном формате, организовать работу смен и подсмен, перевести обучение по некоторым предметам на дистанционный формат. 
 

Обучение во внешкольных организациях: индивидуальные занятия в полноценном офлайн формате, групповые до 15 человек - в штатном режиме, в коррекционных кабинетах (центрах) для детей с особыми образовательными потребностями - индивидуальные и групповые занятия до 8 человек в штатном режиме", - пояснили в министерстве.

 
Сообщается, что в колледжах и вузах страны обучение пройдет в комбинированном формате: практические, лабораторные, семинарские занятия, производственная практика - в штатном режиме, лекции - в онлайн формате.
 
 

Как будут работать объекты образования в Алматы

14.01.2022, 12:17 29301
Как будут работать объекты образования в Алматы
АЛМАТЫ. 14 ЯНВАРЯ - В управлении образования Алматы рассказали о работе образовательных учреждений города, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

860 дошкольных организаций (190 государственных и 670 частных) с общим охватом более 71 тысячи детей (71 538 детей от 1 до 6 лет) с 5 января временно приостановили свою работу в связи со сложившейся обстановкой в городе и принятыми мерами безопасности", - рассказала руководитель управления образования города Алматы Ляззат Жылкыбаева.        

 
Возобновить работу детских садов планируется с 20 января, после завершения действия режима чрезвычайного положения.        
 

В обязательном порядке будет учтена эпидемиологическая ситуация в городе, поэтому не исключается, что детские сады будут работать в режиме дежурных групп", - подчеркнула глава управления в ходе брифинга.

 
В сфере среднего образования в настоящее время действуют 293 школы, при этом две новые государственные школы были открыты в декабре прошлого года в Алатауском и Наурызбайском районах и уже готовятся к организации учебного процесса. Таким образом, количество государственных школ достигло 209, частных - 84. Всего в школах обучаются свыше 302 тысяч человек (всего 302 250: в государственных - 279 857, в частных - 22 393).         
 
Глава ведомства напомнила, что с 17 января в связи с ухудшением эпидемиологической ситуации в городе школьники переходят на дистанционный формат обучения
 

Для организации учебного процесса в дистанционном формате созданы все необходимые условия. В частности, учащиеся обеспечены необходимым количеством компьютеров и ноутбуков. Кроме того, ситуация с интернетом по городу стабилизировалась, доступ школ к нему тоже обеспечен", - заверила Жылкыбаева.

 
Она подчеркнула, что по вопросам дополнительной потребности в компьютерах или ноутбуках, а также касательно интернета, родители в случае необходимости могут обратиться к первым руководителям школ либо в районные отделы образования, где им помогут решить эти вопросы.        
 

Определены также платформы для обучения (Online Mektep, Bilim Land, Microsoft Teams), помимо этого школы смогут самостоятельно выбрать платформы, которые уже ранее применяли при дистанционном обучении для удобства учащихся", - проинформировала спикер.        

 
Касательно высшего образования, глава управления сообщила, что более 73 тысяч студентов (73 719) 83 колледжей (в них 37 241 студентов) приступят к обучению с 24 января. Предусмотрен смешанный формат обучения. Лекционные занятия будут проводиться в онлайн режиме, практические занятия - офлайн по гибкому графику, с соблюдением санитарных требований.        
 

В организациях дополнительного образования, а их в городе 23, обучаются свыше 24 тысяч детей. Индивидуальные и групповые занятия до десяти человек будут проводиться офлайн, остальные - в онлайн режиме", - сообщила Жылкыбаева.        

 
Для обеспечения обратной связи с учителями и родителями в управлении образования, районных отделах образования и в каждой организации образования с начала третьей четверти будет активизирована работа нескольких call-центров. 
 

Номера телефонов call-центров будут размещены сегодня на официальных сайтах управления образования, районных отделов образования и всех организаций образования, а также в социальных сетях", - добавила она.


 

Токаев поручил к 2025 году открыть не менее пяти филиалов авторитетных зарубежных вузов в Казахстане

11.01.2022, 14:28 36481
Токаев поручил к 2025 году открыть не менее пяти филиалов авторитетных зарубежных вузов в Казахстане
Фото: depositphotos.com
НУР-СУЛТАН. 11 ЯНВАРЯ - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев сегодня в ходе заседания в мажилисе поручил к 2025 году открыть не менее пяти филиалов авторитетных зарубежных университетов в Казахстане, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Как заявил президент РК, вопрос доступности высшего образования остается злободневным. 
 

Особое внимание следует уделить выделению целевых грантов для молодежи из густонаселенных регионов страны. Для построения новой экономики важно повышение конкурентоспособности вузов. Недавно в Казахстане начали открываться филиалы ведущих зарубежных вузов. В скором времени планируется открытие филиалов передовых технических вузов России. Считаю необходимым к 2025 году открыть в нашей стране не менее пяти филиалов авторитетных зарубежных университетов. При этом два филиала вузов с техническим уклоном необходимо открыть на западе страны", - отметил Токаев. 

 
По его словам, необходимо в целом изменить взгляд на образование.
 

Пора увлечения гуманитарными специальностями прошла, приоритет нужно отдать техническим профессиям. Предстоит взрастить новое поколение инженеров-промышленников", - подчеркнул Токаев.

 
Глава государства также поручил разработать специальную программу по привлечению педагогов.
 

Безусловным приоритетом является обеспечение доступа к качественному образованию. Это важнейший фактор развития всего общества. Как бы мы ни обеспечивали школы материально, без хороших учителей поднять качество образования невозможно... Поэтому я поручаю разработать специальную программу привлечения лучших педагогов с соответствующим пакетом мер поддержки для регионов, где есть дефицит учителей", - добавил президент.

 

В Казахстане продлен срок сдачи ЕНТ

08.01.2022, 18:48 33836
В Казахстане продлен срок сдачи ЕНТ
Фото: Depositphotos
НУР-СУЛТАН. 8 ЯНВАРЯ - Исполняющий обязанности министра образования и науки Асхат Аймагамбетов сообщил о переносе сроков сдачи ЕНТ и приема заявлений для участия в тестировании, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

Прием заявлений для участия в январском ЕНТ продлен до 21 января. Ранее прием заявок был запланирован на период с 24 декабря до 5 января", - написал Аймагамбетов на своей странице в Facebook

 
Само проведение ЕНТ, запланированное на период с 10 января по 10 февраля, также перенесено и будет проходить с 25 января по 22 февраля.
 
Также решено продлить сроки сдачи документов и зачисления в магистратуру и докторантуру до 24 января включительно.
 
Ранее сообщалось, что каникулы для школьников продлены до 17 января, а для студентов до 24 января.
 

Депутат высказалась о недостатках новой системы аттестации педагогов

05.01.2022, 13:44 38551
Депутат высказалась о недостатках новой системы аттестации педагогов
НУР-СУЛТАН. 5 ЯНВАРЯ - По словам депутата мажилиса Екатерины Смышляевой, новая система аттестации педагогов, а также некоторые подходы к порядку приема и увольнения работников неблагоприятно сказывается на кадровом ресурсе учителей, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
По данным Минобразования, текущий дефицит педагогических кадров составляет порядка 26 тысяч единиц. Кроме того, больше 15 тысяч учителей - работники предпенсионного и пенсионного возраста, сказала депутат.
 
В своем депзапросе Смышляева отметила, что частым поводом для обращений педагогов является качество и частота изменения подзаконных нормативно-правовых актов в сфере аттестации педагогов. 
 

До сих пор до конца не отработан порядок самой услуги. Например, при прохождении национального квалификационного тестирования, при регистрации на тест не определены сроки выдачи талона. Отсутствуют разработанные тесты по специальным дисциплинам. Не отработан порядок хранения видеозаписей аттестационной комиссии и доступа к ним при возникновении споров", - уточнила она.

 
По ее словам, из-за организационных проблемам педагоги вынуждены "пропускать" очередную аттестацию. Упущенное время приводит к значительным материальным потерям, судебным искам и трудовым спорам. 
 
Кроме того, вопросы вызывают требования к составу аттестационного портфолио. 
 

Например, необходимо приложить сертификаты о повышении квалификации. Как ответ на повышенный спрос на услугу - на "дрожжах" вырос рынок частных центров повышения квалификации, действующих без контроля, разрешений и уведомлений. Формально они выдают сертификаты, но всегда ли они выдают нужные для работы знания?" - заявила Смышляева.

 
Еще одно требование - успехи учащихся на олимпиадах и конкурсах. 
 

В списке "зачетных" соревнований, дипломы которых принимаются при аттестации педагогов, порядка 30 позиций. Большая часть предполагает оплату за участие. Причем делать это должны родители. А если у них нет возможности или желания платить за участие в таких конкурсах?" - задается вопросом мажилисмен.

 
По словам депутата, в последнее время школы буквально обложили приказами, касающимися порядка приема, ротации и увольнения педагогов. 
 

Возможно, предлагаемая конструкция конкурсного отбора действительно снизит коррупционные риски при приеме на работу при большом числе соискателей. Однако возникает вопрос, как она будет реализована при сохраняющемся дефиците кадров? Вызывает опасение и необходимость ротации директоров школ. Исторически сложилось так, что школа - это не краткосрочный стартап, который дает быстрые результаты, это фундаментальный системный институт, требующий долгосрочных управленческих инвестиций. Тем более, что среди менеджеров образования также нет избытка квалифицированных специалистов", - утверждает она.

 
Учитывая вышеизложенное, депутат предлагает:
 
- провести реинжиниринг услуги по аттестации педагогических работников и устранить все имеющиеся процедурные неточности;
 
- пересмотреть подходы к порядку отбора, приема и увольнения педагогических кадров с учетом ситуации с дефицитом как в целом, так и в разрезе регионов;
 
- ввести учет и рассмотреть возможность введения разрешительного механизма для работы учебных центров повышения квалификации педагогов, в том числе совместно с палатой предпринимателей "Атамекен".

Ранее глава МОН РК рассказал о новых правилах приема педагогов.
 

Казахстан возглавил Совет СНГ в области образования

01.01.2022, 01:32 48456
НУР-СУЛТАН. 1 ЯНВАРЯ - Казахстан начинает свое председательствование в Совете сотрудничества в области образования стран СНГ. Также в этом году в стране пройдет VII Съезд учителей и работников образования государств-участников содружества, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Решение о председательстве Казахстана в Совете сотрудничества в области образования стран СНГ в 2022 году единогласно было принято по итогам заседания Совета сотрудничества в области образования стран СНГ, которое состоялось в Армении в прошлом году.
 

На заседании были обсуждены 19 вопросов. Совет утвердил межгосударственные программы и планы по сотрудничеству стран-участниц в сфере образования. Теперь государства будут усиливать работу в части обмена учащимися и научно-педагогическими работниками, расширять сотрудничество между вузами, заключать межгосударственные программы взаимодействия в сфере образования. Также было принято решение о расширении диапазона межгосударственного обмена информацией с использованием интернет-ресурсов, проведении совместных мероприятий по продвижению образовательных программ", - сообщила председатель Комитета по обеспечению качества в сфере образования и науки Гульзат Кобенова.

 
Тема VII Съезда учителей и работников образования государств-участников СНГ, который пройдет в Казахстане, будет посвящена новой реальности и трансформации образовательного процесса в постпандемийный период.
 

Ряд российских вузов откроет филиалы в Казахстане

31.12.2021, 11:53 51176
НУР-СУЛТАН. 31 ДЕКАБРЯ - Министры образования Казахстана и России обсудили вопросы сотрудничества в сфере высшего образования и науки, а также подписания нового межправительственного соглашения о сотрудничестве, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
В рамках достигнутых договоренностей 28 декабря в Москву была направлена казахстанская делегация во главе с вице-министром образования и науки Куанышем Ергалиевым. 
 
Стороны провели переговоры по вопросам сотрудничества и открытия филиалов российских университетов в Казахстане, сообщили в пресс-службе Министерства образования и науки РК. 
 

В ходе рабочего визита мы провели ряд встреч с российскими коллегами. Встретились с представителями Министерства науки и высшего образования РФ, руководством Московского физико-технического института, Национального исследовательского ядерного университета "МИФИ", Московского государственного университета им. М. В. Ломоносова", - рассказал Куаныш Ергалиев.

 
Также договорились о тесном сотрудничестве в рамках имеющихся соглашений и совместных программ. 
 

Кроме того, отдельным направлением будет активизация работы в рамках программы "Болашак" в части направления стипендиатов программы как на обучение, так и на стажировку в ведущие российские вузы", - добавил вице-министр.

 
Ранее Касым-Жомарт Токаев в переговорах с президентом РФ Владимиром Путиным затронул вопросы образования. По его словам, Казахстану нужны технические специалисты, и образование можно было бы получить в филиалах ведущих российских вузов.
 

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